물에 잠긴 건 아파트가 아니었다, '대홍수'가 던진 질문

"구안나(김다미) : 아이는 완성됐으니까 이제 엄마를 만들라는 거죠?"

생일



엄마는 가끔 나에게 말한다.

내가 니 머리 꼭대기에 앉아 있어.



그러면 나는 이렇게 말한다.

내가 엄마 속에 들어갔다 나왔어.

-시인 박찬세 (출처 : <아침시>, 오민석, 살림출판사 2016년)

"엄마는 세상이 끝나는 순간에도 아이를 버리지 않을 것인가?"

공식티저예고편안나는 실험체를 아이의 엄마로 설정하고 수많은 반복 끝에 다시 아이를 만나게 되는 타임 루프를 시도한다. 마침내 자인을 찾아내지만, 안나는 또다시 아이를 두고 가야 한다. 엄마가 또 버리고 가서 미안하다고, 또 까먹을 거 같다고 말하는 안나에게, 자인이 엄마의 손을 잡으며 말한다. "아니야. 버리고 간 거. 엄마가 기다리라고 했잖아. 그때 옛날에 엄마가 꼭 온다고 기다리라고 했잖아. 귓속말로."콧등이 시큰할 만큼 가슴 뭉클한 장면이다. 시인 박찬세는 '생일'이라는 순간을 통해 모든 인간이 한 번은 엄마의 몸을 통과해 세상에 나온 존재임을 상기시킨다. 시에서 가벼운 말다툼처럼 보이는 대화 속에는, 어떤 설명도 필요 없는 모성애와 혈연의 절대성이 담겨 있다. 이는 재난 앞에서 드러나는 인간의 선택과 감정이 결국 가장 근원적인 관계, 즉 모성으로 되돌아감을 떠올리게 한다.﻿김병우 감독은 "영화를 만드는 내내 한 가지 질문을 던졌다. 사랑은 무엇이고, 그것은 어디에서 오는가"라고 밝혔다. 하지만 영화는 그 질문을 진지하게 탐구하기보다, 익숙한 답으로 빠르게 수렴했다.'던질 수 있었던 질문'에는 망설이고, 결국 실제로 답한 질문으로 넘어간다.희조가 제기한 "왜 굳이 사람 마음을?"이라는 질문은 영화 속에서 답을 찾지 못하고 공중에 떠돈다. 대신 영화가 집중한 건 "엄마는 아이를 포기하지 않는다"라는 감정적 확인뿐이다.물론 지구보다 아이를 먼저 구하는 선택이 이해되지 않는 건 아니다. 하지만 굳이 이 모든 설정을 동원해서 결국 모성애라는 익숙한 감정으로만 마무리해야 했을까? 안나는 연구원이라는 설정을 가졌음에도 그 정체성은 거의 드러나지 않고 '엄마'로만 기능한다. 장면 하나하나는 인상적이지만, 그것들을 연결하는 서사의 끈은 느슨하다.이 지점에서 떠오르는 건 영화 <컨택트>의 원작이기도 한 테드 창의 SF 소설 <당신 인생의 이야기>다. 외계와의 조우라는 거대한 사건 속에서도, 테드 창은 한 여성 언어학자의 선택을 섬세하게 그려낸다. 그 선택은 모성과 연결되어 있지만, 결코 모성애로만 환원되지 않는다. 언어학자로서의 정체성, 인간으로서의 고뇌, 시간과 인과에 대한 철학적 질문이 함께 작동한다. 영화 <대홍수>가 놓친 건 바로 이 복합성이다.또한 영화 <컨택트>에서도 외계인 도착(재난적 혼란)과 외계 언어 해독(SF)은 시간 인식이라는 철학적 질문으로 수렴됐다. 주인공은 언어학자이자 엄마지만, 그녀의 선택은 단순히 '엄마는 아이를 사랑한다'로 끝나지 않았다. 언어학자로서의 정체성과 엄마로서의 감정이 분리되지 않고 하나의 인격 안에서 복합적으로 작동했다.영화 <대홍수>의 시각적 완성도만큼은 부정할 수 없다. 수중 촬영의 몰입도, 침수 장면의 사실감, 아파트라는 밀폐 공간이 주는 숨 막힘. 김병우 감독이 <더 테러 라이브>에서 보여준 공간 활용 능력은 여전히 유효하다. 한국 영화에서 흔히 볼 수 없는 수준의 재난 비주얼을 구현했다는 점에서 기술적 도전은 인정받을 만하다.하지만 희조가 던진 날카로운 질문 "왜 굳이 사람 마음을?"에 대해 영화는 충분히 답하지 못한다. 재난과 SF 두 장르를 결합하겠다는 야심이 오히려 서사를 분산시켰고, 던질 수 있었던 질문들은 뒤로 밀려났다. 허구의 설정을 다룰수록 세계관은 더 정교해야 한다. SF는 상상력이 아니라 논리로 설득하는 장르다. 기술과 인간, 생존과 윤리라는 묵직한 질문들을 품고 시작한 영화가, 결국 익숙한 감동으로만 마무리된 건 아쉬움으로 남는다.차오르는 물처럼 선명했어야 할 영화의 핵심은, 끝내 수면 위로 온전히 떠오르지 못했다. 아니, 떠오르려다가 익숙한 감정의 해안으로 되돌아왔다고 해야 맞을 것이다. 결국 물에 잠긴 건 아파트가 아니라, 영화가 던질 수 있었던 더 큰 질문들이었다.