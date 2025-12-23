나올 때마다 벗는 여배우, 나만 이상한가요?

▲덱스터포스터 쇼타임

윤리적 논의의 지점이 존재한다는 사실



중요한 건 필수가 아닌 부수적 요소란 점에 있다. 필수가 아닌 부수적 요소라면 효과에 우선하여 윤리적 문제가 있지는 않은지를 돌아봐야 한다. 노출신이 담고 있는 윤리적 문제는 없을까. 그저 연출상의 게으름이며 말초적 자극이 불러오는 단기적 효과에 기대는 안이함 이상의 문제가 있는지를 확인해야 한다. 코트니 포드는 그저 약간의 불편을 말했을 뿐이다. 그러나 그를 벗어난 수많은 사례, 특히 출연 배우에게 기적적 전기를 마련해주지 못하여 도리어 솔직한 응답을 얻어낸 경우엔 전혀 다른 답을 얻고는 한다. 더 나쁜 경우엔 촬영과정에서 노출을 감행하는 배우를 배려하지 못하고 트라우마를 안기는 사례도 있다.



'전라노출을 하지 않으면 안 된다'는 압박에 울면서 촬영을 감행했다는 <왕좌의 게임>의 에밀리아 클라크 사례는 수많은 비슷한 경우의 대표주자라 할 만하다. 에밀리아 클라크 만큼 인기를 얻지 못한 이들은 목소리를 낼 기회조차 잡지 못한다. 어제 오늘의 일이 아니다. 미성년자이던 올리비아 핫세가 <로미오와 줄리엣> 촬영 당시 노출을 강요받았던 사례, 스타가 아닌 조연 배우가 과도한 노출을 감행하는 수많은 작품들이 하나같이 그렇다. 개중 정말로 노출이 필요한 경우가 몇이나 되는가. 배우가 현장에서 불편을 겪지 않도록 하는 인티머시 코디네이터 등 새로운 직역을 두어야 한다는 논의가 진행되기도 했으나 반영되는 경우는 지극히 일부일 뿐이다.



무엇보다 창작단계에서 노출이 누군가의 존엄을 훼손하거나 적어도 위협하고 자아가 취약한 기분을 느끼게 할 수 있다는 인식을 보다 무겁게 고려할 필요가 있다. 더는 더 좋은 장면을 위해 생명을 해하지 않는 세상이다. 이제는 남성 관객을 자극하는 효과에도 불구하고 불필요하거나 과다한 노출은 구분하고 포기할 수 있는 세상이 와야 하지 않을까. 필요한 노출과 불필요한 노출의 명확한 구분은 고단하고 어쩌면 영영 불가능한 일일지도 모른다. 그러나 그럴수록 인간은 고민하는 만큼 더 윤리적이 된다는 사실을 기억해야 할 것이다.

