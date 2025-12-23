나올 때마다 벗는 여배우, 나만 이상한가요?

대중매체, 또 창작물에도 지켜야 할 윤리가 있다. 그 윤리는 끊임없이 변화한다. 이를테면 이런 것.
한때 영화 속에 등장하는 동물을 죽이는 건 아무렇지 않은 일이었다. 식물이며 곤충, 새, 닭과 돼지, 소와 개를 죽이는 장면이 스스럼없이 등장한 때가 길었다. 현실세계에서도 얼마든지 그런 일이 일어난다는 이유로, 현실을 반영하고 모방하는 연출의 영역에서도 살생이 아무렇지 않게 이뤄졌다.
한국에서 지난 2022년 일었던 사극에서 말을 넘어뜨리는 연출이 불러온 논란도 그 연장선에 있다. 더 현실적이고 매력적인 영상을 얻기 위해 살아 있는 동물에게 무리한 동작을 하도록 하고, 그 결과로 큰 부상이나 죽음을 불러오는 사례가 지속됐단 사실이 대중 앞에 알려진 것이다. 한국보다 앞서 할리우드에서도 비슷한 논란이 먼저 있었다. 관련 규정이 미비하던 2013년 <호빗> 촬영과정에서 말과 염소 등 동물 27마리가 죽은 사실이 확인됐다거나 명작 <라이프 오브 파이>에서도 출연한 호랑이가 거의 익사위기에 놓일 때까지 촬영을 감행했다는 얘기가 폭로된 게 대표적이다. 이로부터 관련 단체가 가이드라인을 마련하고 영화나 드라마를 제작하는 업계가 그 기준을 받아들여 불필요한 동물 살상을 막는 모범적 변화가 이뤄져왔다.