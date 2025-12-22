'700억 수익' ML 수출 기업, '머니볼' 키움은 지속 가능한가?

▲
2025 3루수 골든글러브 수상에 이어 ML 계약까지 성공한 송성문키움히어로즈
'ML 사관학교'라는 평가를 받는 키움 히어로즈가 2023년 이후 3년 연속 메이저리그 포스팅에 성공했다. 올시즌 리그 최정상급 야수로 도약한 송성문(29)이 과거 김하성을 영입했던 메이저리그 샌디에이고 파드리스와 22일, 4년 보장 1500만 달러(약 222억 원), 최대 4+1년 2100만 달러(310억 원) 계약을 체결했다.
이로써 키움 히어로즈 구단은 포스팅을 통해 6번째 메이저리거를 배출하게 됐다. 한미선수계약협정에 의한 포스팅 규정에 따라 송성문 계약으로 구단이 받는 이적료는 최소 300만 달러(약 44억 원), 옵션이 모두 충족될 경우 최대 405만 달러(약 78억 원)까지 늘어난다.
키움 구단은 2014년 강정호(500만 달러)를 시작으로 박병호(1285만 달러), 김하성(552만 5000달러), 이정후(1882만 5000달러), 김혜성(250만 달러), 그리고 이번 송성문까지 포함해 이적료 수입 누적액이 최소 4770만 달러(약 706억 원)에 달한다. KBO리그에서 선수 이적으로만 이 정도 수익을 올린 것은 키움 히어로즈가 유일하다.