'700억 수익' ML 수출 기업, '머니볼' 키움은 지속 가능한가?

히어로즈 구단의 역대 포스팅 성공 사례모기업이 없는 키움 구단의 행보는 다른 구단들과 확실히 구별된다. 리그 정상을 우선 목표로 하는 대다수 구단들이 전력 보존을 위해 포스팅에 대체로 소극적인 반면 키움 구단은 ML 포스팅 제도를 수익 극대화를 위한 비지니스 모델로 활용하고 있다.MLB 구단들이 선호하는 요소인 멀티 포지션 소화 능력과 주루, 적응력 등을 세일즈 포인트로 내세웠다. 지난해 김혜성과 올해 송성문 계약은 그 전략의 결과물이라고 볼 수 있다. 과거 강정호, 박병호, 이정후처럼 리그를 압도하는 성적을 거둔 것은 아니지만 유틸리티 야수로 활용 가능한 장점과 가성비가 높다는 점을 앞세워 메이저리그 계약을 따냈다.모기업 지원을 받는 타 구단과 달리 네이밍 스폰서 구단이라는 태생적으로 불리한 조건 속에서, 키움 구단이 전략적으로 활용하고 있는 ML 포스팅 수익 모델은 불가피한 측면이 있다. 잠재력이 뛰어난 선수에게 지속적으로 기회를 부여해 리그 정상급 선수로 키우고 ML 구단에 공급해 거액의 이적료를 받아 운영비를 확보한다. 최근 10여 년의 성과만 보면 분명 성공적인 비지니스 모델이다.