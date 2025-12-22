'우리가 이길 수 있는 곳에서 싸운다' 준비된 승자 이순신

▲역사스페셜 시간여행자
이순신KBS1
한산도 대첩은 1592년 8월 14일 임진왜란 당시 이순신 장군이 이끄는 조선 수군이 일본 수군을 대파한 전투다. 이 전투는 임진왜란에서 조선이 거둔 가장 큰 승전이자, 불리하던 전황을 바꾸는 데 결정적인 영향을 미친 역사적인 사건이었다. 그날, 이순신의 바다가 된 한산에서는 과연 어떤 일이 있었을까.
12월 21일 방송된 KBS1 <역사스페셜 시간여행자>에서는 '세기의 전쟁 3부작' 시리즈의 마지막 이야기로 '한산, 이순신의 바다'편이 그려졌다.
1592년 일본의 최고 권력자인 도요토미 히데요시는 조선을 침공하여 임진왜란을 일으킨다.
전국시대의 풍부한 전쟁경험과 신무기 조총으로 무장한 일본군은, 부산에 상륙한 후 불과 20일 만에 파죽지세로 수도 한양까지 진격해왔다. 건국 이후 200여 년간 대규모 전쟁이 없었던 조선은 일본의 기습적인 전면전에 대응할 만한 전쟁 준비가 되어있지 않았다. 국왕 선조는 수도를 비우고 북쪽으로 몽진(피난)을 떠나야 했다.
일본의 전략적인 목표는 '수륙병진' 전략을 통하여 해상과 육상에서 협공으로 조선을 완벽히 장악하는 것이었다. 일본군은 육군이 빠른 속도로 북상하면, 수군은 남해와 서해로 진출하여 제해권을 장악하고 육군에게 병참지원을 한다는 계획을 세웠다.
하지만 조선의 바다에는 이순신이 있었다. 이순신은 임진왜란 개전 1년 전에 전라좌수사로 부임했고, 일본의 침략 가능성을 예측하고 실전과 같은 전쟁 대비를 마친 상태였다. 임진왜란이 발발하자 각지의 조선군이 줄줄이 패퇴하는 동안, 이순신이 이끈 전라 좌수군만은 옥포 해전, 사천해전, 당항포 해전 등에서 연승을 거두면서 일본의 서해 진출을 저지했다.
이에 히데요시는 해상에서 일본군이 고전을 거듭하자 와키자카 야스하루, 구키 요시타카, 가토 요시아키 등 세 장수를 소집하여 이순신의 조선 수군을 토벌하도록 명령했다. 당시 일본군이 내세울수 있는 최정예 병력과 장수들을 모두 동원한 것이었다.
히데요시의 계획 무참히 박살낸 이순신