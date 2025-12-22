재난영화인 줄 알았던 '대홍수', 영화의 진짜 메시지

▲
영화 <대홍수> 스틸컷넷플릭스
<대홍수>는 지구 종말을 앞두고 탈출한 인공지능 연구소 책임 안나(김다미)가 인류와 똑같은 신인류를 만들어야 하는 절체절명의 위기를 다루고 있다. 안나는 잃어버린 아들 자인(권은성)을 찾아 고층 아파트를 돌아다니며 다양한 사람을 만난다. 엘리베이터에 갇힌 소녀를 온 힘을 다해 구해주고, 복도에서 분만한 임산부를 통해 자인과 헤어지던 날을 떠올린다.
러닝타임의 전반부는 혜성 충돌로 남극 빙하가 녹아 물이 차오르는 상황 속 30층 아파트의 옥상으로 대피해야 하는 설정을 다룬다. 이후에는 모자 설정을 맡은 한국 프로젝트 마지막 단계를 설명하는 데 할애한다. 인공지능 기술의 마지막 요소는 '마음' 즉, 감정이었고 완벽한 아이가 탄생해 실험에 성공하게 된 것이다. 다만 엄마는 아직 실험에 성공하지 못한 상황이라 안나는 스스로 실험체를 자처했다. 후반부는 엄마가 아이를 찾는 수만 번의 시행착오를 거듭하는 과정을 지켜보는 설정이다.
안나가 입은 티셔츠는 시뮬레이션 반복 횟수이며, 실패를 거듭할수록 딥러닝 하는 AI처럼 정보를 취합해 성장해 나간다. 안나를 옥상까지 안내하는 인공지능 연구소의 인력 보안팀 희조(박해수)가 첫 만남에 기시감을 느낀다거나 아들 자인이 나는 왜 항상 6살이냐며 투정 부리는 장면으로 유추할 수 있다.
거듭된 실패의 원인은 실험체가 수동적으로 움직인 탓이었다. 안나는 수만 번의 실패 끝에 스스로 생각해 낸다. 제발 한 번만 그림을 봐달라며 애타던 자인의 호소를 떠올린다. 결국 이모션 엔진의 핵심은 인간의 자유의지인 셈이다. 이성에 따른 판단과 행동보다, 감성에 따라 움직이는 비이성적인 행동이 인류를 지탱하는 핵심임을 강조한다. 드디어 엄마의 이모션 엔진이 활성화되고 인류는 지구로 귀환한다.
겉핥기식 과학 지식의 한계