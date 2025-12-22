재난영화인 줄 알았던 '대홍수', 영화의 진짜 메시지

▲영화 <대홍수> 스틸컷 넷플릭스

이 영화의 호불호 평가 문제는 따로 있다. 정확하고 견고한 물리적 법칙이 적용된 SF는 아니라는 점이다. 겉핥기식의 과학 자문은 허술한 개연성을 만들었고, 철학적 깊이감도 부족해 애매한 영화가 되었다. 감정에만 호소한 탓에 단편적인 이야기로 느껴질 게 뻔하다. 마치 게임 속 캐릭터처럼 행동하는 탓에 답답함도 커질 수밖에 없다. 안나 말고는 다른 캐릭터의 전사나 설명 없이 단조롭게 설계되어 몰입을 막는 요소다.



모성이 AI 기술의 핵심이라는 설정은 그럴듯하다. 극단적 상황 속 희생(엄마)과 보호(아이)의 대상이 명확할뿐더러 극적 상황 연출도 나쁘지 않은 선택이다. 하지만 자칫 모성을 강요하는 진부한 메시지로 읽힐 수 있어 경계해야 한다. 모성을 통한 인류애가 신인류를 재건하는 핵심 키워드라 해석된다.



솔직히 필자는 나쁘지 않게 봤다. 인류의 희망을 표방하는 SF적 이야기 구조를 받아들이고는 감정적 호소가 공감되었다. 그래서일까. 재난 영화의 공식과 기대를 비틀어 버린 게 반전이라면 반전 요소도 다가왔다. 다소 엉성하나 마음을 건드리는 무언가가 자꾸만 걸렸다. 안나가 느낀 마음의 대홍수는 아이가 사라지는 세상의 멸망과 같다. 아들을 지키려는 엄마와 임무를 완수해야 하는 보안팀 용병, 종말 앞에 해맑은 아이의 삼각구도가 깨지지 않고 지탱되었기 때문일지도 모르겠다.



영화 속 '물'의 이미지는 거대한 파도와 쓰나미로 모든 것을 앗아갈 듯한 '수마'의 모습이 아니다. 오히려 투명한 생명의 모습으로 다가와 인류 재건의 씨앗이다. 인간의 몸이 대부분 수분으로 이루어진 것도 이와 궤를 같이한다. 인간은 물 없이는 살아갈 수 없는 원천이기도 하다. 흔들리는 감정의 원류, 담는 그릇에 따라 달라지는 사랑의 모양처럼 말이다. 마음을 가진 AI가 인류의 미래가 되어 줄 거란 믿음은 먼 미래의 희망일까 재앙일까. 갑작스러운 상상력을 불러오는 영화였다.

