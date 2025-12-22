김정은 '여자농구 최다' 601경기 출전... 은퇴 앞두고 대기록 달성

▲은퇴 앞두고 최다 출전 대기록 세운 김정은 "19경기 남았네요"
"601경기를 뛰었다는 생각보다는, 이제 19경기밖에 안 남았다는 생각이 듭니다." 대기록을 작성한 여자프로농구 부천 하나은행의 베테랑 김정은(38)은 이렇게 말했다. 김정은은 21일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 아산 우리은행과의 경기에서 1쿼터 종료 4분 12초 전 교체로 코트를 밟았다. 임영희로부터 꽃다발 받는 김정은. (WKBL 제공)연합뉴스
올시즌을 끝으로 은퇴를 앞두고 있는 한국 여자농구의 전설 김정은(부천 하나은행)이 마침내 '역대 통산 최다 출전'이라는 대기록을 수립했다.
12월 21일 부천체육관에서 열린 'BNK금융 2025-2026 여자프로농구(WKBL)' 정규리그 부천 하나은행과 아산 우리은행과의 경기에서, 김정은은 1쿼터 종료 4분 12초 전 교체로 코트를 밟았다. 김정은이 '601경기째 출전'을 달성하며 한국 여자프로농구 사상 통산 최다 출전 신기록을 작성하는 순간이었다.
하나은행은 이날 우리은행을 61-53으로 제압하며 맏언니의 대기록을 축하했다. 2연패를 끊은 하나은행은 8승 3패를 기록하며 선두 자리를 지켰다.하나은행의 박소희는 4쿼터에만 10점을 몰아치는 등 20점을 폭발하며 맹활약했다. 대기록을 세운 김정은도 18분 12초를 출장하며 승부처에서 귀중한 득점을 올리는 등 8득점 3리바운드 2어시스트로 팀 승리에 기여했다.
1987년생인 김정은은 여자농구 최고령 선수다. 온양여고를 졸업하고 2005년 여자농구 신인드래프트 1순위로 신세계 쿨캣(하나은행의 전신)에 입단하며 프로 경력을 시작한 김정은은 2005년 12월 21일 용인 삼성생명과의 원정 경기를 통하여 데뷔했다. 이후 신세계-하나은행 시절을 거쳐 아산 우리은행을 거쳐 다시 하나은행으로 복귀하면서 무려 20년째 꾸준히 선수생활을 이어오고 있다.
WKBL의 살아있는 역사... 불혹 앞둔 나이에도 여전한 경쟁력
김정은의 농구인생은 그야말로 WKBL의 살아있는 역사다. 20년간 정선민, 전주원, 임영희, 변연하, 박정은, 최윤아 등 이제는 모두 지도자가 된 여자프로농구의 1세대 레전드들과, 현 시대를 대표하는 박지수, 김단비, 박지현, 진안, 김소니아 같은 선수들까지 모두 경쟁해본 유일한 선수다. 남자 선수들을 연상시키는 원핸드 슛폼과 파워넘치는 포스트플레이는 지금도 비슷한 유형의 선수가 드물 만큼 김정은만의 트레이드 마크였다.
전성기에는 국내 선수로서 역대 최고 수준의 공격력과 외국인 선수까지 막을 수 있는 수비력을 갖춘 공수겸장으로, WKBL 역대 최고의 스몰 포워드를 논할 때 항상 빠지지 않는다.김정은은 데뷔 시즌인 2006년 겨울리그부터 20경기에서 평균 11.8점을 기록하며 두 자릿수 득점을 넘겼고, 커리어 하이였던 2009-10시즌에는 평균 20점을 기록하며 생애 첫 득점왕에 올랐다.
김정은의 커리어 통산 정규리그 평균 득점은 14점에 이르며, 플레이오프에서도 33경기 13.6점을 기록할만큼 큰 경기에서도 강했던 득점원이었다. 22일 현재 정규리그 합산 기록은 '8.394점'으로 여자농구 통산 득점 1위다.
사실 젊은 시절에는 전형적인 약팀의 에이스로서 뛰어난 개인성적에도 불구하고 우승 복이 없었다. 하지만 선수로서 30대를 넘겨 진정한 절정의 순간이 찾아왔다. 2017년 4월 우리은행으로 이적하면서 2017-2018시즌에 마침내 고대하던 첫 우승을 맛봤고, 챔피언결정전 최우수선수(MVP)에도 선정됐다.