'6연승 질주' 현대건설, 선두가 보이기 시작했다

현대건설이 적지에서 풀세트 접전 끝에 상승세의 기업은행을 제압했다.
강성형 감독이 이끄는 현대건설 힐스테이트는 21일 화성 종합실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 IBK기업은행 알토스와의 원정 경기에서 세트스코어 3-2(25-16,21-25,26-24,27-29,15-9)로 승리했다. 화성 원정에서 귀중한 승점 2점을 챙긴 현대건설은 멀게 만 보였던 선두 한국도로공사 하이패스와의 승점 차이를 1점으로 줄이며 본격적으로 선두 경쟁에 뛰어 들었다(11승6패).
현대건설은 외국인 선수 카리 가이스버거가 12득점으로 부진했지만 정지윤이 블로킹 2개를 포함해 35.38%의 성공률로 25득점, 양효진이 블로킹 3개와 함께 48.48%의 성공률로 19득점을 기록했다. 아시아쿼터 자스티스 야우치도 56.76%의 리시브 효율을 기록하며 14득점으로 힘을 보탰다. 이날 승리로 6연승을 내달린 현대건설은 오는 25일 정관장 레드스파크스전에서 승리하면 3라운드 전승을 달성하게 된다.
주전급 선수 4명이 동시에 이탈한 현대건설