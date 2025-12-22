'6연승 질주' 현대건설, 선두가 보이기 시작했다

한국배구연맹

전성기가 지났다고 평가받은 김희진은 현대건설에서 주전 미들블로커로 활약하며 반등에 성공했다.현대건설은 팀을 떠난 4명의 공백을 메우기 위해 분주한 비 시즌을 보냈다. 새 아시아쿼터로는 자메이카와 일본의 혼혈 선수 자스티스를 지명했고 외국인 선수로는 197cm의 장신 카리를 선택했다. 하지만 자스티스는 직전 시즌 일본이 아닌 몽골리그에서 활약했고 카리도 대학 졸업 후 바로 V리그에 진출한 선수다. 트라이아웃을 통해 점검을 했지만 해외리그를 통해 기량이 검증된 선수들은 아니라는 뜻이다.이다현의 이적으로 허전해진 미들블로커 한 자리는 지난 5월 현금과 신인 지명권을 더해 전성기가 지난 기업은행의 프랜차이즈스타 김희진이 낙점됐다. 또한 FA 고예림의 보상 선수로 아웃사이드히터 이예림을 지명했고 2016-2017 시즌 신인왕 출신 지민경도 복귀시켰다. 하지만 부지런한 움직임에도 많은 배구팬들은 핵심 전력들이 대거 이탈한 현대건설이 이번 시즌 하위권으로 떨어질 거라고 전망했다.토종 에이스 정지윤이 결장한 컵대회 4강에서 기업은행에 패하며 결승 진출에 실패한 현대건설은 V리그 개막 후에도 첫 8경기에서 3승5패의 실망스러운 성적을 기록했다. 특히 11월 8일 도로공사전부터 18일 페퍼저축은행전까지는 내리 4연패를 당하며 하위권 추락이 우려가 아닌 현실이 되는 듯 했다. 하지만 현대건설은 이후 9경기에서 현재 진행 중인 6연승을 포함해 8승1패를 기록하며 극적인 반등에 성공했다.외국인 선수 카리가 29.82%의 높지 않은 공격 점유율에도 41.40%의 성공률(4위)로 357득점(5위)를 기록하며 기대 이상의 활약을 해 주고 있고 자스티스도 205득점(12위)과 함께 37.50%의 리시브 효율(6위)로 제 몫을 톡톡히 해주고 있다. 지난 두 시즌 동안 단 51득점에 그치며 부진을 면치 못했던 김희진도 현대건설 이적 첫 시즌 블로킹 8위(세트당 0.62개)와 이동공격 7위(40.54%)를 달리며 멋지게 부활했다.현대건설이 6연승 기간에 승점 17점을 적립하는 동안 독보적인 선두를 달리던 도로공사는 최근 5경기에서 4번이나 풀세트 경기를 치르면서 승점을 7점 밖에 추가하지 못했다. 11승6패(승률 .647)의 현대건설이 13승3패(승률 .813)의 도로공사를 승점 1점 차이로 바짝 추격할 수 있는 비결이다. 이번 시즌 하위권으로 떨어질 거란 평가를 받았던 현대건설이 어느덧 선두 등극을 가시권에 두고 있다.