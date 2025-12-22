'94.8% 최고 승률' 안세영, 2025시즌 11회 우승 대기록

골든(케이팝 데몬 헌터스 OST)이 배경음악으로 울려 퍼지면서 코트에 입장한 안세영은 챔피언십 포인트를 앞두고 왼쪽 허벅지 근육 통증으로 아찔한 위기를 맞았지만 이를 악물고 버텨 시상대 가장 높은 자리에 우뚝 섰다.
2019년 일본 남자 배드민턴의 전설 모모타 켄토가 세운 한 시즌 최다 우승(11회)과 어깨를 나란히 한 것이며, 73승 4패라는 놀라운 승률(94.8%)로 2010년 리 총 웨이(말레이시아, 92.75%), 2011년 린단(중국, 92.75%)이 나란히 세운 종전 기록도 가볍게 뛰어넘어 역대 최고의 배드민턴 선수라는 사실을 확인시켜 준 것이다.
세계 배드민턴 여자단식 랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 21일(일) 오후 5시 40분 중국 항저우 올림픽 스포츠 센터 체육관 1번 코트에서 벌어진 BWF 월드 투어 파이널스 2025 여자단식 결승에서 중국의 왕 즈이(랭킹 2위)를 1시간 36분 접전 끝에 2-1(21-13, 18-21, 21-10)로 이기고 2023년 자신이 세운 10회 우승 기록을 뛰어넘어 시즌 11승 위업을 이뤘다.
허벅지 부상으로 어렵게 이룬 챔피언십 포인트