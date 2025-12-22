사이트 전체보기
"응급실 뺑뺑이, 의사 수 늘려서 해결될 일 아니야"

[이영광의 '온에어' 394] KBS 1TV <추적 60분> 김영헌 PD

이영광(kwang3830)
25.12.22 10:43최종업데이트25.12.22 10:44
김영헌 PD
김영헌 PD

응급실 뺑뺑이로 인해 환자가 사망했다는 기사를 찾는 건 더 이상 어려운 일이 아니게 되었다. 사실 응급실 뺑뺑이는 최근 일이 아니다. 다만 의정 갈등으로 인해 심해진 측면이 있다. 하지만 의정 갈등이 봉합됐는데 응급실 뺑뺑이는 여전하다. 무엇이 문제일까?

지난 12일 방송된 KBS 1TV <추적 60분>에서는 '길 위의 환자들, 오늘도 응급실 뺑뺑이' 편이 전파를 탔다. 이날 방송에서는 응급실 뺑뺑이 사례자의 증언을 통해 응급실 뺑뺑이 원인에 대해 짚었다. 취재 이야기를 들어보고자 지난 17일 서울 여의도에서 해당 회차 취재한 김영헌 PD와 만났다. 다음은 김 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.

"'응급실 뺑뺑이' 지방뿐만 아니라 수도권에서도 계속 발생"

- 방송 끝낸 소회가 어때요?
"방송 끝나고 시원섭섭하기보다는 무거운 마음이 큽니다. 어제(16일)도 부산에서 10세 여아가 응급실을 찾아 병원 12곳을 돌다가 이송된 사건이 있었잖아요. 사회 안전망 자체가 불안하고, 현실적으로 시스템이 갖춰지지 않으니, 앞으로도 계속 발생할 것 같다는 생각이 들어서 마음이 무겁습니다."

- 응급실 뺑뺑이 문제는 어떻게 하게 됐나요?
"사실 1년 전에 제 중학생 아들이 어깨 쇄골이 부러진 적이 있었거든요. 그때 구급차를 불러서 병원 두세 군데 다녔어요. 그래서 저도 직접 응급실 뺑뺑이를 경험했습니다. 그런데 그 이후에도 계속 기사가 나오고, 여전히 체계가 마련되지 않아 시스템이 불안한 걸 보면서 '대체 뭐가 문제인지 구조적으로 알아봐야겠다'는 생각에 취재를 시작했습니다."

- 응급실 뺑뺑이가 의정 갈등하고 관계가 있는 건지, 아님 없는 건가요?
"취재해 본 결과, 의사들과 소방대원들은 의정 갈등 이후로 좀 더 심해졌다고 이야기합니다. 사실 2011년도에 병원과 구급대원 간의 통화를 통해 병원 선정하게끔 되어 있는 법안이 있었는데 그동안 활성화가 안 됐었거든요. 그게 코로나 이후로 좀 더 활성화가 되고 자리가 잡히면서 드러난 것 같고, 사실 그 전에도 응급실 뺑뺑이는 있었습니다."

- PD님은 응급실 뺑뺑이 경험하기 전에 어떻게 생각했어요? 이야기는 몇 번 나왔잖아요.
"응급실 뺑뺑이라는 게 당사자가 아닌 이상 경험하지 않으면 잘 모르잖아요. 1년에 한두 번 갈까 말까 하는 게 응급실이라, 그전까지 모르고 있다가 당사자가 되고 나니까 느끼게 된 거죠. 그 이후에 기사들이 계속 나갔지만, 저는 관심이 별로 없었거든요. 당사자가 아니니까요. 하지만 겪고 난 이후에는 좀 더 관심을 갖게 되었고, '왜 이게 사라지지 않고 구조적, 시스템적으로 바꿀 수 없는지'에 대해 알아보게 되었습니다."

- 아들을 잃은 심영철(가명)씨 이야기로 시작했는데 이유가 있나요?
"아들인 심윤석(가명)씨 사례가 대한민국 응급 체계의 총체적 난국을 대표한다고 생각했고, 현실을 적나라하게 보여줄 수 있겠다는 생각에 시작했습니다. 심씨가 조울증으로 정신병원에 입원해 있다가 전화 부스에 부딪히면서 이마가 찢어지는 부상 입었는데, 그 이후 생명이 위독한 질환이 아님에도 불구하고 사망했잖아요."

- 전화 부스에 부딪혀서 이마가 찢어졌는데 어떻게 사망까지 이른 거죠?
"수용할 병상이 없어서 응급실 세 군데를 돌았는데, 결국 제때 치료를 받지 못해서 과다 출혈로 사망했습니다."

- 정신병원도 병원이잖아요. 거기는 그런 처치를 못 하나요?
"기초적으로 붕대만 감싸는 정도였고, 봉합은 불가능한 병원이다 보니 다른 병원으로 이송해야 했습니다. 이송을 문의했는데도 거기서 성형외과적인 부분이 없다거나 담당의가 없다는 이유로 거절당했죠. 저희가 판단하기에는 경증, 즉 열상이니까 봉합만 하면 되는 거 아니냐고 생각했지만, 해당 응급실에서는 성형외과 의사가 없다거나 해줄 수 있는 의사가 없다고 해서 일단 거부 했던 거고요. 그게 2시간 30분가량 지체되다 보니 과다 출혈로 사망한 상황입니다."

- 대구 지역 병원인 것 같던데 지방이라 그럴까요?
"딱히 그런 건 아닙니다. 물론 지방 인프라가 좀 더 열악한 건 있지만, 소위 '응급실 뺑뺑이'라 불리는 환자 미수용 사태는 지방뿐만 아니라 수도권에서도 계속 발생하고 있거든요. 서울 한복판에서도 사실 비일비재하게 일어나는 일이기 때문에, 대한민국 응급의료 체계 전체가 작동하지 않고 있는 시스템이라고 봐야 합니다."

- 정당한 사유가 있으면 환자 안 받아도 되나 봐요. 근데 정당한 사유가 있는지 구급대에서 검증할 수 없지 않나요?
"그렇긴 하죠. 의료법상 의료진 부재나 병상 포화 상태일 때 진료를 거부할 수 있는 정당한 사유가 있잖아요. 구급대원은 기본적으로 2011년 법안 제정 이후 병원 측에 수용 가능 여부를 문의할 수밖에 없는 구조거든요. 그런데 병원의 거절 사유가 사실인지 확인할 수 있느냐? 그건 확인할 수 없습니다."

"이송 거부 사유 관리·감독 시스템 만들어야"

<추적 60분>의 한 장면
<추적 60분>의 한 장면KBS

- 허윤정 외상센터 전문의 같은 경우 거의 57시간 근무하는 것 같은데, 전공의 복귀 후에도 달라진 게 없나요?
"허윤정 전문의 같은 필수 의료진은 현재 번아웃 상태입니다. 주 52시간을 넘어서 당직 근무 포함 57시간 연속 근무를 하는 등 살인적인 스케줄이다 보니 많은 어려움을 토로하셨어요. 자리를 떠나기도 쉽지 않고 인력이 보충되는 것도 아닌 한계점에 대한 이야기죠."

- 그렇게 오래 근무하면 환자에게도 안 좋을 것 같아요. 집중력이 떨어지게 되잖아요.
"당연하죠. 정확하게 보셨습니다. 대개 그런 부분에 있어서 의사 인력이 확충 안 되니까 '나 홀로 당직'을 해야 하는 부분에 대해 많이 힘들어하시더라고요."

- 문제는 필수 의료인가요?
"의료가 세분화된 것도 문제입니다. 예전에는 팔을 정형외과에서 다 봤잖아요. 근데 지금은 손가락 보는 의사, 손목, 팔목, 어깨 보는 의사가 다 나뉘다 보니까, 팔 하나를 한 명이 보던 게 지금은 4~5명이 본다고 보면 됩니다. 한 명이 보던 걸 4명이 보게 되면 의사가 그만큼 더 확충돼야 하잖아요."

- 해외는 응급실 뺑뺑이 어떻게 하는지 아세요?
"해외에도 응급실 뺑뺑이가 일어나긴 합니다. 하지만 경증과 중증의 경계가 명확하고, 병원 간의 전원(병원 이동)이 좀 쉽습니다. 그리고 일반적인 국민들의 마인드가 다릅니다. 미국 같은 경우에는 스스로 운동하며 건강 관리를 열심히 하잖아요. 병원비가 비싸니까요. 우리는 의료보험 체계가 잘 돼 있어서 병원비가 싸고, 그런 점이 다릅니다. 해외는 중증 환자만 구급차 타는 경향이 강한데, 우리나라는 피부 알레르기나 손목 통증으로 119를 부른다든가, 술 취해서 부르는 사람도 많아요. 그러니 응급실 포화 상태가 일어나는 거죠."

- 119를 남용하는 것도 있나요?
"그렇겠죠. 119는 부르는 사람만 부른다고 하더라고요. 현장에서 취재해 보니 한 사람이 한 달에 두세 번씩 꼬박꼬박 부른다고 합니다. 편하니까 택시처럼 이용하는 분들도 계실 거고요. 구급대원 입장에서는 이 환자가 진짜 아픈 건 아닌 것 같은데, 불렀으니 혹시라도 잘못되면 책임져야 하니까 어떻게든 병원까지 데려다주려는 노력을 계속하고 있죠."

- 아픈 게 아닐 경우 법적인 제재가 필요할까요?
"필요한데 문제는 그거예요. 겉으로 봤을 때 배는 아프다고 하는데 멀쩡해 보여도, 구급대원들이 의사가 아닌 이상 MRI나 CT 같은 장비 없이 어떻게 판독하겠습니까? 배는 아프다고 하는데 응급 환자인지 경증인지 판단을 구급대원이 할 수 없잖아요. 그러니 일단 병원에 데려갈 수밖에 없는 거고요."

- 병원에 가서 아무 이상 없다고 하면 벌금을 물린다든지 해야 하지 않을까요?
"그것도 약간 문제가 있는 게, 자기 몸은 자기가 안다고 하지만 배가 왜 아픈지 모르잖아요. 그냥 배탈일 수도 있지만 맹장이 터졌을 수도 있고요. 이에 대한 판단은 어려운 부분이죠."

- 충북 보은 같은 경우 응급실이 단 한 곳뿐이라고 나오던데 인구가 3만 명이라 부족할 것 같은데.
"군 단위에 70~80개 정도 1차 병원 응급실이 있긴 하거든요. 충북 보은이 인구 3만이고 응급실이 하나 있긴 하지만, 문제는 다른 게 아니라 운영비와 인력입니다. 환자가 들어오더라도 진료할 수 있는 의사도 부족하고, MRI 장비가 있어도 운영비가 없어요. MRI 장비 하나 돌리는 데도 하루에 몇백만 원씩 든다고 하더라고요. 환자 수가 적어 수지타산이 안 맞고, 판독할 의사도 부족합니다. 그러니 1차 병원에서 환자의 경증·중증 분류가 불가능한 거예요. 할 수 있는 건 간단한 진료뿐이고, 조금 안 좋다 싶으면 무조건 다른 병원으로 이송(전원)시키는 방법밖에 없더라고요."

- 의사들에게 사법 리스크도 부담인가요?
"의사들이 대부분 다 그 얘기를 해요. 사법 리스크에 대한 두려움이요. 분과별로 세분화되다 보니, 예를 들어 팔꿈치 전문가가 손목을 수술했다가 잘못되면 '왜 전문가가 아닌데 봤냐'며 소송을 하거든요. 그런 사례가 많다 보니 소극적 진료를 할 수밖에 없고, 사법 리스크에 대한 부분을 정부에서 좀 해결해 줬으면 하는 바람들을 갖고 계시더라고요."

- 법을 완화해야 할까요?
"환자를 위해 적절하게 치료하려고 노력했다면, 그 결과에 대해 사법 리스크 면책 효과를 줘야 하지 않을까 생각합니다. 물론 환자에게 문제가 생겼을 때 의사의 과실이 명백하다면 책임을 져야겠지만, 전적으로 의사가 다 잘할 수는 없으니까요. 보완이 필요해 보입니다."

- 응급 의료 체계를 어떻게 해야 할지 고민하셨을 것 같은데.
"단순히 의대 정원 늘려서 의사 수를 늘린다고 해결될 문제가 아닙니다. 핵심은 첫째, 이송 거부 사유를 투명하게 관리·감독할 수 있는 시스템 구축. 둘째, 의사가 소신 진료를 할 수 있도록 사법 리스크에 대한 법적 안전장치 마련. 셋째, 적자 운영이 불가피한 응급 의료 인프라에 대한 정부의 직접적인 지원입니다. 마지막으로 국민들도 응급실 뺑뺑이가 단기간에 사라지기 힘들다는 점을 인지하고, 비응급 상황에서는 응급실 이용을 자제하는 등 시민의식도 필요하다고 봅니다. 그렇지 않으면 다음 희생자는 나와 내 가족이 될 수도 있습니다."

- 취재할 때 어려운 점은 뭐였어요?
"사례자 섭외가 조금 어려웠고요. 구조적인 문제 취재가 힘들었습니다. 병원은 보건복지부 관리, 119는 소방청 관리인데 서로 소통이 잘 안돼요. 병원은 '소방대원들이 환자 정보도 제대로 안 주고 무조건 데려온다'고 불만이고, 소방청은 '병원에서 환자를 안 받아준다'고 불만이죠. 저희가 취재하며 양쪽 이야기를 들으려 하면 서로 '보건복지부 눈치 봐야 한다', '소방청 얘기 껄끄럽다'며 협조가 잘 안됐습니다. 서로 소통하고 조율하는 과정이 가장 어려웠던 것 같습니다."
