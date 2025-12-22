"응급실 뺑뺑이, 의사 수 늘려서 해결될 일 아니야"

▲
김영헌 PD이영광
응급실 뺑뺑이로 인해 환자가 사망했다는 기사를 찾는 건 더 이상 어려운 일이 아니게 되었다. 사실 응급실 뺑뺑이는 최근 일이 아니다. 다만 의정 갈등으로 인해 심해진 측면이 있다. 하지만 의정 갈등이 봉합됐는데 응급실 뺑뺑이는 여전하다. 무엇이 문제일까?
지난 12일 방송된 KBS 1TV <추적 60분>에서는 '길 위의 환자들, 오늘도 응급실 뺑뺑이' 편이 전파를 탔다. 이날 방송에서는 응급실 뺑뺑이 사례자의 증언을 통해 응급실 뺑뺑이 원인에 대해 짚었다. 취재 이야기를 들어보고자 지난 17일 서울 여의도에서 해당 회차 취재한 김영헌 PD와 만났다. 다음은 김 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
"'응급실 뺑뺑이' 지방뿐만 아니라 수도권에서도 계속 발생"
- 방송 끝낸 소회가 어때요?
"방송 끝나고 시원섭섭하기보다는 무거운 마음이 큽니다. 어제(16일)도 부산에서 10세 여아가 응급실을 찾아 병원 12곳을 돌다가 이송된 사건이 있었잖아요. 사회 안전망 자체가 불안하고, 현실적으로 시스템이 갖춰지지 않으니, 앞으로도 계속 발생할 것 같다는 생각이 들어서 마음이 무겁습니다."
- 응급실 뺑뺑이 문제는 어떻게 하게 됐나요?
"사실 1년 전에 제 중학생 아들이 어깨 쇄골이 부러진 적이 있었거든요. 그때 구급차를 불러서 병원 두세 군데 다녔어요. 그래서 저도 직접 응급실 뺑뺑이를 경험했습니다. 그런데 그 이후에도 계속 기사가 나오고, 여전히 체계가 마련되지 않아 시스템이 불안한 걸 보면서 '대체 뭐가 문제인지 구조적으로 알아봐야겠다'는 생각에 취재를 시작했습니다."
- 응급실 뺑뺑이가 의정 갈등하고 관계가 있는 건지, 아님 없는 건가요?
"취재해 본 결과, 의사들과 소방대원들은 의정 갈등 이후로 좀 더 심해졌다고 이야기합니다. 사실 2011년도에 병원과 구급대원 간의 통화를 통해 병원 선정하게끔 되어 있는 법안이 있었는데 그동안 활성화가 안 됐었거든요. 그게 코로나 이후로 좀 더 활성화가 되고 자리가 잡히면서 드러난 것 같고, 사실 그 전에도 응급실 뺑뺑이는 있었습니다."
- PD님은 응급실 뺑뺑이 경험하기 전에 어떻게 생각했어요? 이야기는 몇 번 나왔잖아요.
"응급실 뺑뺑이라는 게 당사자가 아닌 이상 경험하지 않으면 잘 모르잖아요. 1년에 한두 번 갈까 말까 하는 게 응급실이라, 그전까지 모르고 있다가 당사자가 되고 나니까 느끼게 된 거죠. 그 이후에 기사들이 계속 나갔지만, 저는 관심이 별로 없었거든요. 당사자가 아니니까요. 하지만 겪고 난 이후에는 좀 더 관심을 갖게 되었고, '왜 이게 사라지지 않고 구조적, 시스템적으로 바꿀 수 없는지'에 대해 알아보게 되었습니다."
- 아들을 잃은 심영철(가명)씨 이야기로 시작했는데 이유가 있나요?
"아들인 심윤석(가명)씨 사례가 대한민국 응급 체계의 총체적 난국을 대표한다고 생각했고, 현실을 적나라하게 보여줄 수 있겠다는 생각에 시작했습니다. 심씨가 조울증으로 정신병원에 입원해 있다가 전화 부스에 부딪히면서 이마가 찢어지는 부상 입었는데, 그 이후 생명이 위독한 질환이 아님에도 불구하고 사망했잖아요."
- 전화 부스에 부딪혀서 이마가 찢어졌는데 어떻게 사망까지 이른 거죠?
"수용할 병상이 없어서 응급실 세 군데를 돌았는데, 결국 제때 치료를 받지 못해서 과다 출혈로 사망했습니다."
- 정신병원도 병원이잖아요. 거기는 그런 처치를 못 하나요?
"기초적으로 붕대만 감싸는 정도였고, 봉합은 불가능한 병원이다 보니 다른 병원으로 이송해야 했습니다. 이송을 문의했는데도 거기서 성형외과적인 부분이 없다거나 담당의가 없다는 이유로 거절당했죠. 저희가 판단하기에는 경증, 즉 열상이니까 봉합만 하면 되는 거 아니냐고 생각했지만, 해당 응급실에서는 성형외과 의사가 없다거나 해줄 수 있는 의사가 없다고 해서 일단 거부 했던 거고요. 그게 2시간 30분가량 지체되다 보니 과다 출혈로 사망한 상황입니다."
- 대구 지역 병원인 것 같던데 지방이라 그럴까요?
"딱히 그런 건 아닙니다. 물론 지방 인프라가 좀 더 열악한 건 있지만, 소위 '응급실 뺑뺑이'라 불리는 환자 미수용 사태는 지방뿐만 아니라 수도권에서도 계속 발생하고 있거든요. 서울 한복판에서도 사실 비일비재하게 일어나는 일이기 때문에, 대한민국 응급의료 체계 전체가 작동하지 않고 있는 시스템이라고 봐야 합니다."
- 정당한 사유가 있으면 환자 안 받아도 되나 봐요. 근데 정당한 사유가 있는지 구급대에서 검증할 수 없지 않나요?
"그렇긴 하죠. 의료법상 의료진 부재나 병상 포화 상태일 때 진료를 거부할 수 있는 정당한 사유가 있잖아요. 구급대원은 기본적으로 2011년 법안 제정 이후 병원 측에 수용 가능 여부를 문의할 수밖에 없는 구조거든요. 그런데 병원의 거절 사유가 사실인지 확인할 수 있느냐? 그건 확인할 수 없습니다."
"이송 거부 사유 관리·감독 시스템 만들어야"