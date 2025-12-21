'아바타', 아이맥스 대신 작은 영화관서 봐도 충분히 좋습니다

▲<아바타: 불과 재> 스틸컷
설리와 로아크의 대립장면네이버 영화
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
〈아바타〉와 〈아바타: 물의 길〉이 자연과의 공존, 식민 의식이 남긴 폭력성을 전면에 내세웠다. 하지만 〈아바타: 불과 재〉는 그 모든 갈등이 결국 부모와 자식이 서로를 어떻게 인정하고 지켜내는지를 다룬다. 이 작품은 거대한 세계관 속에서 다양한 인물들이 품은 사적이고 복잡한 감정들을 정면으로 응시하며, 그래서 더욱 아프게 다가오는 영화다.
작품 초반, 제이크 설리는 여전히 전사로서 공동체를 위해 싸우지만 완전히 받아들여지지 못한 채 경계의 대상, 혹은 능력은 있으나 안위를 택한 아웃사이더의 시선을 견뎌야 한다. 그의 시선은 전작들보다 훨씬 자주 아이들에게로 향한다. 전투를 준비하는 장면에서도 그는 전략보다 먼저 자녀들의 위치를 확인하고, 네이티리는 그런 제이크를 말없이 바라본다. 이 침묵은 신뢰이자 불안이다. 이번 작품에서 반복적으로 등장하는 것은 바로 이처럼 믿음과 두려움이 동시에 존재하는 순간들이다.
네이티리가 아이들의 무기를 직접 점검하며 "강해져야 한다"고 말하는 장면 역시 인상적이다. 그 말은 전사의 언어이지만, 그녀의 눈빛에는 아이들이 전사가 되는 순간을 끝내 보고 싶지 않은 어머니의 모순된 마음이 고스란히 담겨 있다. 가족을 지키기 위해 싸워야 하지만, 그 싸움이 결국 가족을 전장으로 끌어들이는 아이러니가 이 부부의 관계를 관통한다. 여기에 더해 잃어버린 자녀 '네테이얌'을 둘러싼 미묘한 감정의 결들이 영화 전체를 흐르며, 이 거대한 SF 세계가 현실과 맞닿아 있음을 끈질기게 상기시킨다.
중반부에 등장하는 새로운 부족과의 조우는 가족 서사의 방향을 더욱 확장한다. 한때 풍요로웠을 그들은 자연의 불가항력적 변화 속에서 극한의 상황으로 내몰리고, 생존을 위해 불의 문화를 받아들이며 피와 생존을 우선시하는 방식을 택한다. 이 과정에서 그들만의 뒤틀린 가족 관계 역시 형성된다. 특히 불의 부족의 리더 '바랑'은 단순한 대립 구도를 넘어, 숨겨진 가족 서사를 품은 인물로서 영화에 깊은 여운을 남긴다. 그녀의 존재는 '가족'이 반드시 혈연이나 보호로만 성립하지는 않는다는 질문을 던진다.
냉혹한 선택 강요받는 아이들