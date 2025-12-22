'역대급' 핑계고 시상식, 하하 울린 지석진 대상 수상소감

▲
'제3회 핑계고 시상식'안테나플러스
늘 그래왔지만 <핑계고 시상식>에는 트로피 숫자만 적을 뿐, 있을 건 모두 갖춘 행사로 마련됐다. 아침 일찍부터 사무실에 도착한 이성민, 송승헌, 이동욱, 이광수, 한지민, 윤경호, 김소현, 한상진, 이상이, 정상훈, 최다니엘 등 배우들을 비롯해서 화사, 우즈, 페퍼톤스, 정승환 등 가수들과 조혜련, 하하, 홍현희, 허경환, 남창희, 양세찬 등 예능인이 올 한해 '핑계고'와 인연을 맺고 기꺼이 한 자리에 모였다.
데뷔 20년차 기준을 통해 두 그룹으로 나눠 수여한 인기 스타상에는 이동욱-홍진경, 이광수-홍현희가 선정됐다. MC 유재석과 처음 인연을 맺은 출연자 중 선정된 신인상에는 영화 <좀비딸> 홍보차 등장했다가 거침없는 입담으로 화제를 모은 윤경호가 호명됐다.
작품상에는 올해 공개된 콘텐츠 중 최다 조회수를 보장하며 큰 사랑을 받았던 '웃음 보장은 핑계고' 편이 선정됐다. 행사 중간에는 시상식의 큰 재미를 선사한 경품 추첨과 더불어 우즈, 화사 등의 깜짝 축하 공연이 펼쳐지기도 했다.
