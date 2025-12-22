'역대급' 핑계고 시상식, 하하 울린 지석진 대상 수상소감

▲'제3회 핑계고 시상식' 안테나플러스

국내 유명 영화·연기/연예대상 등에서나 볼 법한 배우들이 누추한 사무실에서 개최되는 자체 시상식에 이른 아침부터 기꺼이 참석할 만큼 <핑계고 시상식>은 유튜브 콘텐츠를 뛰어 넘어 나름의 권위와 재미를 동시에 마련한 행사로 자리매김해왔다.

이는 유재석이라는 이름이 주는 신뢰도가 큰 몫을 담당하고 있다. 역대 최다 인원인 32명의 초대손님들 상당수가 수상 후보도 아니었지만 이에 아랑곳 없이 함께 대화 나누고 경품 추첨에 열을 올리는 독특한 장면을 연출할 수 있었던 것 역시 이와 무관하지 않았다.



엄청난 인원들이 한 자리에 모였음에도 누구 한 명 소외되지 않도록 고르게 말 할 수 있는 기회를 부여하는 등 유재석의 탁월한 진행 솜씨가 또 한번 큰 힘을 발휘했다. 때론 상대 후보를 향한 야유와 비방(?), 심지어 삿대질까지 등장하는 진기한 상황이 자주 연출됐지만 덕분에 재미는 배가 됐다. ​

이렇다 보니 어느새 <핑계고 시상식> 앞에는 "연예대상보다 더 재밌는"이란 표현이 수식어처럼 달라 붙는다. 이쯤되면 농담반 진담반 섞어 감히 '국내 대표 예능 시상식'으로 불러도 과한 칭찬이 아닐 것이다. 유튜브 채널 뜬뜬 및 <핑계고>가 마련한 즐거움 가득한 시상식은 이렇게 또 한번 성공적으로 막을 내렸다.

