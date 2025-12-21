플로리안 비르츠, 토트넘 상대로 '만점 활약' 선보여

프리미어리그 입성 후 첫 도움을 기록한 플로리안 비르츠다.아르네 슬롯 감독이 이끄는 리버풀은 21일 오전 2시 30분(한국시간) 잉글랜드 런던에 자리한 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 17라운드서 프랭크 감독의 토트넘에 2-1로 승리했다. 리퍼풀은 9승 2무 6패 승점 29점 5위에, 토트넘은 6승 4무 7패 승점 22점 13위에 자리했다.이번 라운드 빅매치 중 하나였다. 이들이 주는 클럽의 이름값도 한몫했으나 승리를 향한 동기부여가 확실했기에, 승점 3점을 향한 의지는 상당했다. 가장 먼저 홈에서 치르는 토트넘은 12위에 자리하고 있었던 가운데 승리하면, 최대 9위까지 상승할 수 있었다. 리버풀 역시 8위였던 상황 속 4위까지 순위를 올릴 수 있었기에, 반드시 승리가 필요했다.이들은 현재 내세울 수 있는 최고 전력을 꺼냈다. 토트넘은 비카리오를 필두로 포로·로메로·판더펜·스펜스·벤탄쿠르·그레이·쿠두스·베리발·시몬스·콜로 무아니를 꺼냈다. 리버풀은 에키티케·비르츠·맥 알리스터·소보슬러이·존스·흐라벤버르흐·케르케즈·반 다이크·코나테·브래들리·알리송을 선발로 내세웠다. 그렇게 시작된 경기서 토트넘이 몰아쳤지만, 변수가 발생했다.전반 29분 시몬스가 반 다이크에 위험한 태클을 가했고, 주심은 VAR 끝에 퇴장을 꺼내며 수적 열세 상황에 놓이게 된 것. 반면 수적 우위를 점한 리버풀은 공격을 이어갔고, 후반 10분 교체 투입된 이삭이 왼발 슈팅으로 선제골을 만들었다. 이후 추가 골도 빠르게 기록했다. 후반 20분 프림퐁의 크로스를 받은 에키티케가 경합을 이겨내고 머리로 골망을 갈랐다.2번의 일격을 허용한 토트넘도 포기하지 않았다. 후반 37분 교체 투입된 히샬리송이 문전 앞 혼전 상황서 오른발 슈팅으로 만회 골을 터뜨렸다. 공세에 나선 토트넘은 후반 47분 '캡틴' 로메로가 불필요한 반칙으로 경고 누적을 당했고, 결국 퇴장당하면서 기세가 완벽하게 꺾였다. 이후 경기는 그대로 종료되며, 리버풀의 승리로 귀결됐다.토트넘을 제압하고, 승점 3점을 가져온 리버풀은 극심한 부진을 털어내고 리그 5경기 무패 행진(3승 2무)을 시작했다. 경기는 쉽지 않았다. 전반부터 수적 우위를 점했으나 단 2개의 유효 슈팅에 그쳤고, 선발로 나섰던 브래들리와 교체로 들어온 프림퐁·이삭이 부상으로 경기장을 나간 부분은 치명적이었다.이런 악재에도 불구하고, 승점 3점을 가져온 리버풀은 중원에서 활발하게 경기장을 누비며 프리미어리그 입성 후 첫 도움을 기록한 비르츠의 활약에 활짝 웃었다. 2003년생인 비르츠는 독일을 대표하는 영플레이어 중 한 명으로 꼽힌다. 레버쿠젠서 2019-20시즌 데뷔한 그는 2020-21시즌 8골 7도움으로 프로 무대에서 기량을 뽐내기 시작했다.기세를 이어 주전 레버쿠젠 공격형 미드필더 낙점된 그는 2023-24시즌에 18골 19도움이라는 미친 스탯을 기록하며 팀의 리그 무패 우승을 도왔고, 직전 시즌에는 16골 14도움으로 녹슬지 않은 기량을 선보였다. 그렇게 많은 빅클럽의 관심을 끌었던 그는 이번 여름 이적시장에서 최대어로 등극하며 뜨거운 감자로 떠올랐다.비르츠 역시 이적 의지를 피력했고, 레알 마드리드·바이에른 뮌헨 등과 같은 거물급 클럽들과 이적설이 나왔다. 하지만, 그의 선택은 리버풀이었다. 슬롯 감독의 구애와 더불어 구단에서 적극적인 설득 과정에 나섰고, 결국 지난 6월 약 1억 1600만 파운드(한화 2297억)라는 이적료로 안필드에 입성했다.젊은 나이와 검증된 기량 그리고 독일 국가대표팀에서 확실한 활약으로 주목을 받았던 비르츠는 공식전 데뷔전이었던 크리스털 팰리스와의 커뮤니티 쉴드 경기서 도움을 기록하며, 이목을 끌었으나 부진에 빠지기 시작했다. 프리미어리그 특유의 템포와 몸싸움을 따라가지 못했고, 팬들의 비판을 피하지 못했다.하지만, 경기력 자체는 나쁘지 않았고, 반등의 여지는 충분했다. 현지 매체 <스포츠 스카이>는 "비르츠는 이번 시즌 프리미어리그 오픈 플레이를 통해 창출한 찬스 부문 상위 10위권(22회)에 이름을 올리고 있다"라며 "챔피언스리그에서도 인상적이었다. 그보다 많은 찬스를 만들어낸 선수는 킬리안 음바페뿐이다"라고 옹호했다.이처럼 반등 기미가 보였던 비르츠는 토트넘을 상대로 본인의 기량을 확실하게 보여줬다. 4-2-3-1의 좌측 윙어로 나선 그는 중앙 지향적으로 움직이며 위협적인 모습을 선보였다. 창의적인 패스는 물론이며, 전진 드리블을 통해 상대 수비진을 교란했다. 전반 35분에는 좌측에서 볼을 받아 슈팅으로 연결했고, 이어서 포로를 제치는 드리블을 선보였다.후반에는 더욱 빛났다. 후반 10분 역습 상황서 에키티케의 패스를 받은 비르츠는 정확한 전진 패스로 이삭의 선제골을 도왔다. 이어 후반 26분에는 왼발로 슈팅을 날렸으나 아쉽게 골대 옆으로 벗어났다. 총 89분을 소화한 비르츠는 시합 내 최다 기회 창출(2회), 최다 드리블(4회), 패스 성공률 91%, 수비적 행동 8회, 볼 회복 7회, 볼 경합 5회로 펄펄 날았다.인상적인 모습을 보여줬던 비르츠였지만, 경기 종료 후 부상 우려 소식이 들려왔다. 리버풀 소식에 능통한 제임스 피어스 기자는 개인 SNS를 통해 "비르츠가 경기를 멈추고, 햄스트링을 만졌다. 걱정스럽다"라고 보도했다.한편, 리버풀은 오는 28일(한국시간) 홈에서 최하위 울버햄튼과 리그 18라운드 일전을 치른다.