시청자 울린 젊은 배우들의 '슬픈 사랑 이야기'

2010년대 중반부터 케이블과 종편에서 본격적으로 드라마를 제작·편성하면서 지상파 드라마들은 자신들이 '독점'하던 드라마의 시청률을 케이블 및 종편 방송국들과 나눠 갖게 됐다. 여기에 2020년대 들어 넷플릭스를 중심으로 한 OTT 채널까지 본격적으로 등장하면서 MBC 월화드라마는 2020년, SBS 월화드라마는 2023년을 끝으로 폐지됐고 KBS 역시 작년 <함부로 대해줘>를 끝으로 월화드라마를 폐지했다.
1980년대부터 시작된 KBS 월화드라마는 40년이 넘는 긴 역사가 말해주듯 명작들도 많이 탄생시켰다. 스타배우 배용준에게 '욘사마'라는 닉네임을 안겨줬던 <겨울연가>(2002)를 비롯해 '미사폐인'을 자처하는 마니아들을 양산시켰던 <미안하다 사랑한다>(2004), 'F4 열풍'으로 30%가 넘는 시청률을 기록한 <꽃보다 남자>(2009), 미국에서 리메이크할 정도로 큰 화제가 됐던 <굿닥터>(2013) 등이 대표적이다.
하지만 2000년대 들어 KBS에서 방송된 그 어떤 월화드라마도 이 드라마의 시청률을 뛰어 넘지 못했다. 방영 초기 송승헌과 송혜교, 원빈 등 시트콤에 익숙하거나 주연으로 완전히 검증되지 못했던 신예들을 전면에 내세은 이 드라마는 많은 시청자들의 눈물샘을 자극하면서 큰 사랑을 받았다. 윤석호 감독이 2006년까지 연출했던 '계절 시리즈' 4편의 시작을 알렸던 KBS 월화드라마 <가을동화>였다.