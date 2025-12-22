시청자 울린 젊은 배우들의 '슬픈 사랑 이야기'

<가을동화> 홈페이지

25년의 세월이 지났지만 KBS 월화드라마 중 <가을동화>보다 높은 시청률을 기록한 드라마는 없었다.강원도 정선에서 태어나 최민수 주연의 영화 <테러리스트>를 보며 배우의 꿈을 키운 원빈은 1997년 김희선, 류시원 주연의 KBS 드라마 <프로포즈>를 통해 배우로 데뷔했다. 여주인공 유라(김희선 분)의 이웃에 살면서 주로 개를 데리고 동네 산책을 다니는 인물이었는데 원빈의 신선한 이미지와 맞물리면서 데뷔와 동시에 많은 주목을 받았다. 1990년대 연예계를 관통했던 '신비주의 캐릭터'였던 셈이다.1999년 KBS의 청춘드라마 <광끼>에서도 비슷한 이미지의 캐릭터를 소화한 원빈은 2000년 KBS 주말드라마 <꼭지>에서 머리를 짧게 자르고 반항적이고 정의감 있는 명태 역을 맡아 변신을 시도했다. <꼭지>를 통해 연기의 맛을 알아가기 시작한 원빈은 그 해 가을 <가을동화>에서 은서(송혜교 분)를 짝사랑하는 한태석 역을 맡아 열연을 펼치며 KBS 연기대상 우수상과 백상예술대상 신인상을 수상했다.2001년 장진 감독이 연출한 <킬러들의 수다>를 통해 스크린에 데뷔한 원빈은 2004년 강제규 감독의 전쟁 영화 <태극기 휘날리며>에서 이진석 역을 맡아 천만 배우에 등극하며 전성기를 맞았다. 같은 해 개봉한 <우리 형>에서 신하균과 3년 만에 재회한 원빈은 2005년 11월 현역으로 군에 입대해 강원도 화천의 7사단 GOP에서 복무 했지만 무릎 십자인대가 파열되면서 2006년 6월 의병 제대했다.군입대와 의병 제대, 재활로 인해 본의 아니게 2년이 넘는 공백기를 가졌던 원빈은 2009년 <살인의 추억>과 <괴물>을 연출했던 봉준호 감독의 신작 <마더>에서 어머니가 없으면 아무 것도 할 수 없는 어수룩한 청년 윤도준을 연기했다. <마더>를 통해 다양한 캐릭터를 소화할 수 있는 배우로 거듭난 원빈은 2010년 데뷔 첫 단독 주연 영화 <아저씨>를 통해 600만이 넘는 관객을 동원하며 배우로서 정점을 찍었다.하지만 안타깝게도 <아저씨>는 2025년이 저물어가는 현재까지도 원빈의 '최신작'으로 남아있다. 대중들은 간간이 출연하는 CF나 이나영과의 결혼 소식 등을 통해서만 원빈의 근황을 알 수 있었다. 연기로도 흥행 파워로도 정점에 오른 시기였기에 원빈의 긴 활동 중단은 더욱 아쉽게 느껴질 수 밖에 없다.