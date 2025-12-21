KBS 첫 대상 수상 전현무 "좀 더 좋은 사람이 되겠다"

KBS

'2025 KBS 연예대상' 전현무KBS 아나운서 출신 전현무는 수상 소감을 통해 지난 시간을 돌아봤다. 그는 "2005년 이쯤 아나운서 시험을 세 번이나 보며 본관 계단에 앉아 '꼭 내년에 들어오겠다' 다짐했었다"며 "아나운서가 된 지 20년 만에 이렇게 큰 상을 받게 되어 실감이 나지 않는다"고 말했다.이어 "항상 KBS의 아들이라고 불리지만, 상은 늘 다른 곳에서만 받아서 섭섭한 마음이 있었다"며 웃음을 전했다. 이어 " 이경규 선배와 <남자의 자격>을 하며 예능을 배웠고, <개그콘서트>를 보며 개그를 익혔다. KBS에서 예능을 익혀서 지금은 다양한 채널에서 써먹고 있다. 항상 그 고마움을 잊지 않고 있다"라고 소감을 밝혔다."아버지께서 편찮으셔서 병원을 오가며 육체적으로도, 정신적으로도 힘든 시간을 보내고 있지만, KBS라는 고향이 제게 큰 선물을 안겨준 것 같다""고 밝혔다. 이어 "남을 마냥 웃기는 게 예능인의 전부는 아닌 것 같다.좀 더 좋은 사람이 돼서 저를 바라보는 분들이 뿌듯하게 느낄 수 있도록 노력하겠다""고 다짐했다.