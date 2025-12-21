KBS 첫 대상 수상 전현무 "좀 더 좋은 사람이 되겠다"

▲'2025 KBS 연예대상'KBS
▲ 대상=전현무(사장님 귀는 당나귀 귀, 크레이지 리치 코리안)
▲ 올해의 예능인상=이찬원, 전현무, 붐, 김숙, 김종민, 김영희, 박보검
▲ 최고의 프로그램상=살림하는 남자들
▲ 최우수상 - 쇼 버라이어티 부문=이준(1박 2일), 송은이(옥탑방의 문제아들)
▲ 최우수상 - 리얼리티 부문=이정현(신상출시 편스토랑), 박서진(살림하는 남자들)
▲ 우수상 - 쇼 버라이어티 부문=유선호(1박 2일), 주우재(옥탑방의 문제아들)
▲ 우수상 - 리얼리티 부문=지상렬(살림하는 남자들, 오래된 만남 추구), 김재중(신상출시 편스토랑)
▲ 공로상=고(故) 전유성
▲ 디지털 콘텐츠상=돌박 2일
▲ 프로듀서 특별상=남희석(전국노래자랑), 엄지인(사장님 귀는 당나귀 귀)
▲ 올해의 DJ상=효정(오마이걸 효정의 볼륨을 높여요), 은가은(은가은의 빛나는 트로트)
▲ 베스트 팀워크상=개그콘서트
▲ 베스트 엔터테이너상 - 쇼 버라이어티 부문=문세윤(1박 2일), 홍진경(옥탑방의 문제아들)
▲ 베스트 엔터테이너상 - 리얼리티 부문=은지원(살림하는 남자들), 김재원(가는정 오는정 이민정)
▲ 베스트 아이콘상='슈퍼맨이 돌아왔다' 아이들, '공부와 놀부' 아이들
▲ 베스트 아이디어상=챗플릭스(개그콘서트)
▲ 인기상=포레스텔라(불후의 명곡), 정지선(사장님 귀는 당나귀 귀)
▲ 핫이슈 프로그램상=가는정 오는정 이민정
▲ 스페셜 프로그램상=광복 80주년 KBS 대기획 - 조용필 이 순간을 영원히
▲ 올해의 스태프상=김정현 조명감독
▲ 방송작가상=이해님(신상출시 편스토랑), 명민아(사장님 귀는 당나귀 귀)
▲ 신인상 - 쇼 버라이어티 부문=10CM(10CM의 쓰담쓰담), 나현영(개그콘서트)
▲ 신인상 - 리얼리티 부문=심형탁&심하루(슈퍼맨이 돌아왔다), 김강우(신상출시 편스토랑)
