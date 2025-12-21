사이트 전체보기
KBS 첫 대상 수상 전현무 "좀 더 좋은 사람이 되겠다"

[리뷰] < 2025 KBS 연예대상 >

김상화(steelydan)
25.12.21 15:42최종업데이트25.12.21 15:42
'2025 KBS 연예대상' 전현무
'2025 KBS 연예대상' 전현무

방송인 전현무가 데뷔 20년 만에 '친정' KBS에서 수여하는 대상 트로피를 차지했다. 20일 오후, 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서 열린 < 2025 KBS 연예대상 > 시상식에서 전현무는 김숙, 김종민, 이찬원, 박보검, 김영희, 붐 등 경쟁 후보자들을 제치고 대상의 주인공이 됐다.

KBS 공채 아나운서 출신인 전현무는 그간 타사(MBC)에서만 대상을 수상한 바 있으며 KBS에서 대상을 받게 된 건 이번이 처음이다. 이번 < KBS 연예대상 >에서 전현무는 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서의 활약을 인정받아 대상 수상의 영예를 품에 안았다.

이날 전현무는 자신의 이름이 호명되자 예상치 못했던 결과에 놀란 표정을 감추지 못했다. "솔직히 박보검 씨가 받을 줄 알았다. 그래서 < SBS 연예대상 > 소감만 준비했다"며 특유의 재치로 객석에 웃음을 안겼다. 또한 "<사장님 귀는 당나귀 귀>는 출연하는 사장님들이 이미 모든 걸 다 해 놓은 덕분이라 제 공은 크지 않다"며 함께한 출연진과 제작진에게 공 을 돌렸다.

전현무, 20년만에 첫 KBS '대상'
'2025 KBS 연예대상' 전현무
'2025 KBS 연예대상' 전현무

KBS 아나운서 출신 전현무는 수상 소감을 통해 지난 시간을 돌아봤다. 그는 "2005년 이쯤 아나운서 시험을 세 번이나 보며 본관 계단에 앉아 '꼭 내년에 들어오겠다' 다짐했었다"며 "아나운서가 된 지 20년 만에 이렇게 큰 상을 받게 되어 실감이 나지 않는다"고 말했다.

이어 "항상 KBS의 아들이라고 불리지만, 상은 늘 다른 곳에서만 받아서 섭섭한 마음이 있었다"며 웃음을 전했다. 이어 " 이경규 선배와 <남자의 자격>을 하며 예능을 배웠고, <개그콘서트>를 보며 개그를 익혔다. KBS에서 예능을 익혀서 지금은 다양한 채널에서 써먹고 있다. 항상 그 고마움을 잊지 않고 있다"라고 소감을 밝혔다.

"아버지께서 편찮으셔서 병원을 오가며 육체적으로도, 정신적으로도 힘든 시간을 보내고 있지만, KBS라는 고향이 제게 큰 선물을 안겨준 것 같다""고 밝혔다. 이어 "남을 마냥 웃기는 게 예능인의 전부는 아닌 것 같다.좀 더 좋은 사람이 돼서 저를 바라보는 분들이 뿌듯하게 느낄 수 있도록 노력하겠다""고 다짐했다.

'살림남' 최고 프로그램상...故 전유성 공로상
'2025 KBS 연예대상' 故 전유성
'2025 KBS 연예대상' 故 전유성

최고의 프로그램상은 <살림하는 남자들>이 차지했다. 연출을 맡은 편은지 PD는 "멤버들과 함께 일할 수 있다는 것 자체가 큰 영광"이라며 "출연진이 '프로그램 덕분에 인생이 바뀌었다'고 해줄 때 제작자로서 큰 보람을 느낀다"고 소감을 전했다.

리얼리티 부문 최우수상은 각각 이정현('편스토랑')과 박서진('살림남')이 수상의 영광을 누렸고 쇼 버라이어티 부문 최우수상은 이준('1박2일'), 송은이('옥탑방의 문제아들')에게 돌아갔다. 이밖에 생애 한번 뿐인 신인상에는 10CM, 나현영, 심형탁, 김강우 등이 호명되어 눈길을 모았다.

한편 이날 시상식에서는 지난해 9월 세상을 떠난 개그맨 고 전유성에게 공로상을 수여했다. 시상에 나선 이경규는 "개그맨들이 마음껏 활동할 수 있는 터전을 마련해주신 분"이라며 소개했다.. 뒤이어 무대에 오른 후배 개그맨들은 <개그콘서트> 속 '아는 노래' 코너를 통해 프로그램을 탄생시킨 전유성을 위한 헌정 공연을 펼쳤고 생전의 모습을 담은 영영상과 함께 "개그콘서트의 아버지, 당신을 기억합니다"라는 추모의 문구로 고인의 업적을 기렸다.

'2025 KBS 연예대상' 수상자(작) 명단

'2025 KBS 연예대상'
'2025 KBS 연예대상'

▲ 대상=전현무(사장님 귀는 당나귀 귀, 크레이지 리치 코리안)
▲ 올해의 예능인상=이찬원, 전현무, 붐, 김숙, 김종민, 김영희, 박보검
▲ 최고의 프로그램상=살림하는 남자들

▲ 최우수상 - 쇼 버라이어티 부문=이준(1박 2일), 송은이(옥탑방의 문제아들)
▲ 최우수상 - 리얼리티 부문=이정현(신상출시 편스토랑), 박서진(살림하는 남자들)
▲ 우수상 - 쇼 버라이어티 부문=유선호(1박 2일), 주우재(옥탑방의 문제아들)
▲ 우수상 - 리얼리티 부문=지상렬(살림하는 남자들, 오래된 만남 추구), 김재중(신상출시 편스토랑)
​▲ 공로상=고(故) 전유성
▲ 디지털 콘텐츠상=돌박 2일
▲ 프로듀서 특별상=남희석(전국노래자랑), 엄지인(사장님 귀는 당나귀 귀)
▲ 올해의 DJ상=효정(오마이걸 효정의 볼륨을 높여요), 은가은(은가은의 빛나는 트로트)
▲ 베스트 팀워크상=개그콘서트
​▲ 베스트 엔터테이너상 - 쇼 버라이어티 부문=문세윤(1박 2일), 홍진경(옥탑방의 문제아들)
▲ 베스트 엔터테이너상 - 리얼리티 부문=은지원(살림하는 남자들), 김재원(가는정 오는정 이민정)
▲ 베스트 아이콘상='슈퍼맨이 돌아왔다' 아이들, '공부와 놀부' 아이들
▲ 베스트 아이디어상=챗플릭스(개그콘서트)
​▲ 인기상=포레스텔라(불후의 명곡), 정지선(사장님 귀는 당나귀 귀)
▲ 핫이슈 프로그램상=가는정 오는정 이민정
▲ 스페셜 프로그램상=광복 80주년 KBS 대기획 - 조용필 이 순간을 영원히
▲ 올해의 스태프상=김정현 조명감독
▲ 방송작가상=이해님(신상출시 편스토랑), 명민아(사장님 귀는 당나귀 귀)
▲ 신인상 - 쇼 버라이어티 부문=10CM(10CM의 쓰담쓰담), 나현영(개그콘서트)
▲ 신인상 - 리얼리티 부문=심형탁&심하루(슈퍼맨이 돌아왔다), 김강우(신상출시 편스토랑)
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
KBS연예대상 전현무

