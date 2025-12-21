'88분 활약' 황희찬... 울버햄튼, 개막 후 17경기 연속 무승으로 '최하위'

2경기 연속 선발 출격을 명받았던 황희찬이었지만, 팀은 완패했다.롭 애드워즈 감독이 이끄는 울버햄튼은 21일 오전 0시(한국시간) 잉글랜드 울버햄튼에 자리한 몰리뉴 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 17라운드서 키스 앤드류스 감독의 브렌트포드에 0-2로 패배했다. 이로써 울버햄튼은 0승 2무 15패 승점 2점 최하위에, 브렌트포드는 7승 2무 8패 승점 23점 12위에 자리했다.승점 3점이 누구보다 절실했던 울버햄튼은 3-5-2 전형으로 경기에 나섰다. 최후방에는 조세 사를 필두로 도허티·부에노·크레이치·회버·페르 로페스·안드레·주앙 고메스·울프·라르센·황희찬이 선발로 나섰다. 브렌트포드는 4-3-3을 꺼냈다. 최전방에는 샤데·티아고·루이스-포터·옌센·야넬트·야르몰류크·헨리·판 덴 베르흐·콜린스·카요데·켈러허가 선발 출격을 명받았다. 치열하게 맞붙었던 가운데 브렌트포드가 분위기를 주도하는 그림이었다.전반에는 단 한 차례 유효 슈팅에 그쳤던 이들은 후반 시작과 함께 샤데가 연속해서 위협적인 장면을 만들었고, 결국 후반 17분 뒷공간을 파고든 루이스-포터가 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 다급해진 울버햄튼도 반격에 나섰으나 오히려 역습을 허용하며 흐름을 뺏겼고, 후반 37분 우측에서 크로스를 받은 루이스-포터가 쐐기 득점을 기록했다.울버햄튼은 후반 41분 페넡티킥을 얻어내며 추격 기회를 잡았지만, 키커로 나선 라르센의 슈팅을 켈러허가 막아내면서 추격 의지를 상실했다. 이후 결정적 장면은 없었고, 경기는 그대로 종료됐다.완벽한 울버햄튼의 패배였다. 시즌 개막 후 16경기서 1승도 챙기지 못하며 '최하위'에 자리하고 있었던 이들은 브렌트포드를 상대로 절망적인 경기력을 선보였다. 전반에는 단 1차례의 유효 슈팅도 때리지 못하며 공격에서 날카로움을 선보이지 못했고, 후반에는 상대 공격과 압박에 휘둘렸다. 조세 사 골키퍼의 선방이 아니었다면, 대량 실점 패배로 이어질 수 있었다.이처럼 무득점을 기록하며 압도적인 꼴찌에 자리한 가운데 선발로 나선 황희찬은 88분간 고군분투했으나 팀의 패배를 막아내지는 못했다. 이번 시즌을 앞두고 비토르 페레이라 감독 체제 아래 좀처럼 입지를 다지는 데 실패했던 그는 간간이 경기장을 밟았지만, 눈도장을 찍지 못하며 벤치에서 시간을 보내야만 했다.하지만, 입지 변화가 서서히 일어나기 시작했다. 페레이라 감독이 성적 부진으로 팀을 떠나면서 롭 에드워즈 감독이 선임됐고, 황희찬을 활용하기 시작했다. 시작은 좋지 않았다. 지난 12라운드 에드워즈 감독 데뷔전서 교체로 24분 동안 경기장을 누빈 그는 빌라(미출전)-노팅엄(23분)-맨체스터 유나이티드(미출전)를 상대로 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다.극적인 변화를 만들지 못하는 듯했지만, 직전 아스널전에서 80분 동안 경기장을 누비며 에드워즈 감독의 눈도장을 찍었다. 경기 중반 1대1 장면에서 아쉬운 결정력으로 고개를 숙였으나 에드워즈는 박수를 보냈다. 경기 후 < BBC >와의 인터뷰를 통해 "내가 코치진과 이야기했던 모든 것들을 황희찬은 파악하고 있었다. 정말 똑똑한 선수다"라고 했다.라르센과 함께 투톱을 형성한 황희찬은 동료와의 연계를 시작으로 끊임없이 좌측으로 빠져나가는 침투 움직임을 선보이면서, 인상적인 활동량을 보여줬다. 전반 3분에는 좌측면서 날카로운 크로스를 올렸으나 아쉽게도 득점으로 이어지지 않았다.계속된 압박을 통해 볼을 탈취하기도 했고, 후반 9분에는 저돌적인 움직임으로 상대 골키퍼의 실수를 유도했다. 또 후반 16분에는 수비 3명이 둘러싸인 공간에서 파울을 유도했으며, 후반 41분에는 정확한 롱패스로 페널티킥을 얻어냈다. 비록 공격 포인트는 올리지 못했지만, 황희찬은 2경기 연속 선발을 통해 컨디션을 끌어올렸다.88분간 경기장을 누빈 황희찬은 기회 창출 1회, 수비적 행동 4회, 유효 슈팅 1회, 볼 경합 성공 2회로 준수한 모습을 선보였다. 나쁘지 않은 경기력이었지만, 현지 매체는 혹독한 평가를 내렸다. 경기 종료 후 <몰리뉴 뉴스>는 황희찬에 "볼 컨트롤이 부족하고 몇 차례 공을 빼앗겼다. 공격 지역에서 자신감이 없어 보이고 공격적인 위협을 거의 보여주지 못했다"라고 평가했다.한편, 울버햄튼은 오는 28일(한국시간) 리버풀과 리그 18라운드 일전을 치르게 된다.