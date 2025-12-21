사이트 전체보기
조영준의 <넘버링 무비> 물에 잠기기 시작한 아파트, '대홍수'가 놓친 몇 가지

물에 잠기기 시작한 아파트, '대홍수'가 놓친 몇 가지

[넘버링 무비 534] 넷플릭스 영화 <대홍수>

조영준(joyjun7)
25.12.21 13:20최종업데이트25.12.21 13:20
영화 <대홍수> 스틸컷
영화 <대홍수> 스틸컷NETFLIX

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

01.
"알고 있었어요. 막을 수 없으니까 말을 안 한 거지. 현생의 인류는 오늘 끝났어요."

영화 <대홍수>는 처음부터 야심을 감추지 않는다. 소행성 충돌로 인한 거대한 홍수. 그로 인해 차오르기 시작하는 물과 잠겨가기 시작하는 아파트라는 압축된 공간의 이미지가 화면 위로 지체없이 쏟아진다. 이어지는 장면들 역시 장르 영화의 속성을 그대로 따른다. 창밖으로 넘실대는 홍수의 존재감과 그칠 줄 모르는 비가 시선을 사로잡고 패닉에 빠진 사람들의 목소리가 귀를 붙잡는다. 갑작스러운 재난 상황에 피난처조차 찾지 못한 주민들은 그 자체로 공포가 되고, 그렇게 탈출구를 잃은 사람들의 두려움은 곧 위험이 된다. 모자 관계인 안나(김다미 분)와 자인(권은성 분) 또한 그곳에 있다.

혼란 속에서 안나를 구출하라는 인공지능 연구소의 명령을 받은 보안팀 희조(박해수 분)가 도착하면서 이야기는 급변하기 시작한다. 안나가 인공지능 연구원으로 일하며 새로운 인류를 만들기 위해 반드시 필요한 이모션 엔진을 개발해 왔다는 사실이 드러나면서다. 이와 더불어 안나와 자인 사이의 관계가 일반적인 모자(母子) 관계가 아니라는 것 또한 고백 된다. 홍수보다 더 거대한 목적을 위해 반드시 안나를 탈출시켜야 하는 희조와 자인을 두고는 결코 떠날 수 없는 안나. 서로의 다른 마음 사이에서 대홍수는 계속해서 차오른다.

영화 <대홍수> 스틸컷
영화 <대홍수> 스틸컷NETFLIX

02.
고층 아파트가 수직의 공간이라는 사실을 떠올리면 김병우 감독이 선택한 공간적 배경은 스스로 선택한 'SF 재난 블록버스터'라는 장르를 구현하기에 탁월해 보인다. 공간을 아래로부터 채우며 밀려 들어오는 물의 속성이 인물인 생존자들을 고립시킴과 동시에 같은 방향(위쪽)으로 밀어 올릴 수 있어서다. 이 과정에서 처음에는 충분했던 공간이 조금씩 줄어들면서 자연스럽게 갈등이 유발되고, 이 갈등은 다시 다툼과 선택의 층위로 나아가게 되면서 재난물로서의 구조적 형태를 갖추게 되는 것이다. 각자에게 주어지는 선택지나 행동의 범위가 모두에게 동일하지 않다는 점은 이 서사를 점차 윤리의 문제로도 나아가게 만들 수 있다.

현생의 인류에게 더 이상 희망이 존재하지 않는다는 사실과 새로운 인류를 창조하기 위한 과정에 안나가 연구한 이모션 엔진이라는 기술이 반드시 필요하다는 설정은 공간적 선택을 더 돋보이게 만든다. 생존을 위한 탈출구는 하나에 불과하지만, 안나가 가진 배경은 다른 이들이 갖지 못한 선택을 할 수 있도록 해줄 수 있어서다. 실제로 다른 주민들이 혼란에 빠지거나 죽음을 기다리는 선택을 하는 동안 안나와 자인은 자신들을 구하러 온 희조의 도움을 받아 비교적 손쉽게 옥상으로 향할 수 있게 된다.

03.
"최종 목적지는 안나 씨만 간다고 들었어요. 자인이는 회수 대상이라 안 되고."

문제는 주체성에 있다. 일반적으로 재난물 속의 인물들은 스스로 어떤 선택을 내리고 결정함으로써 입체성을 획득한다. 대피 혹은 피난 상황 속에서의 서사가 임무성을 가질 수 있도록 만드는 것이 중심인물이라는 뜻이다. 하지만 이 작품은 조금 다르다. 영화는 그런 선택 대신 안나를 희조의 도움을 받아야 하는 수동적 여성, 아들 자인에 대한 모성애를 깨우쳐가는 혹은 그에 매몰된 엄마로 그려가고자 한다. 시나리오대로라면 다음 인류의 생사가 그의 손에 달려 있음에도 불구하고, 안나에게는 이 임무에 대한 선택이나 결심이 결여되어 있다.

물론 중후반부를 지나며 아들 자인에게 이모션 엔진이라는 기술이 적용되어 있다는 사실, 그를 구하며 모성애를 깨닫는 것이 다음 인류의 시작을 위해 필요한 일이라는 설정이 제시되긴 한다. 하지만 이는 영화가 루프 형식을 갖고 있다는 것을 알게 된 이후에나 적용할 수 있는 것이지, 적어도 그 이전에 놓인 한 번의 과정 속에서는 조금도 기능할 수 없는 설정이다. 실제로 처음 아파트 옥상으로 탈출이 가능해졌을 때, 자인이 함께 갈 수 없다는 이야기를 듣기 이전까지는 안나 역시 엄마가 적성이 아닌 것 같다는 말을 할 정도다.

다시 정리하면, 회귀가 반복되기 이전, 처음 아파트 옥상에 도착하기까지의 안나에게는 재난의 중심에 선 인물로서의 의무나 목적성이 결여되어 있고, 이후 회귀가 시작되고 난 이후의 안나는 아들에 대한 모성애라는 감정밖에 존재하지 않는다는 뜻이 된다. 이는 재난물로서의 내러티브와 새로운 인류 혹은 인류의 마지막 희망과 같은 SF 장르적 내러티브를 이어 붙이려는 노력이 있기는 했으나 그리 효과적이지 못했다는 말이기도 하다.

영화 <대홍수> 스틸컷
영화 <대홍수> 스틸컷NETFLIX

04.
이 작품이 선택하고 있는 루프 형식에 대해서도 이야기할 필요가 있을 것 같다. 정확히는 타임 루프(Time-Loop)다. 사실 재난을 다루는 작품에서는 이미 지나간 시간이 같은 형식으로 다시 주어지는, 되돌아가게 되는 설정을 거의 부여하지 않는다. 재난영화의 공포는 한번 잘못하면 되돌릴 수 없다는, 냉정하고 단호한 현실에 대한 두려움과 무력감으로부터 일어나기 때문이다. 김병우 감독이 이 작품에서 타임 루프를 시도하는 까닭은, 역시 영화에 직접 등장하는 설정인 '실험체를 아이의 엄마로 설정하고 사라진 아이를 찾으려는 과정에서 많은 장애물을 마주하도록 만드는, 실패 시 처음으로 돌아가 다시 시작하여 수많은 반복 끝에 아이를 다시 만나게 하고자 하는 일'에 있다. 이 지점부터 영화 속 배경이자 장소인 아파트는 더 이상 재난물 속의 위험한 공간이 아니라 SF적 관점에서의 실험실 정도로 여겨지기 시작한다.

이에 대한 근거는 회귀할 때마다 바뀌는 안나 티셔츠의 숫자에서도 확인할 수 있다. 419, 1931, 7993, 13417, 21499 순으로 점차 높아지는 숫자는 현재 회귀의 회차를 의도적으로 알려주는 표식이자 이 과정이 단순한 재현이 아닌 학습의 과정에 있음을 암시하는 장치로 존재한다. 각각의 회귀를 일종의 에포크(Epoch, 특정한 사건으로 구분되는 하나의 시기)로 받아들일 수 있게 된다는 뜻이다. 안나의 직업이 인공지능 연구원이라는 점, 목적 자체가 다음 인류를 탄생시키기 위한 딥러닝 과정이라는 것을 고려하면 이 영화를 더 이상 인간적 서사만으로 읽기는 어려워진다.

영화 역시 이에 발맞춰 이미지의 많은 부분을 비현실적인 장면들로 바꿔 표현해 가기 시작한다. 아파트의 벽면이 콘크리트가 아니라 데이터 장치의 전기 신호 혹은 데이터 코드처럼 교환되는 것처럼 말이다.

영화 <대홍수> 스틸컷
영화 <대홍수> 스틸컷NETFLIX

05.
"엄마가 꼭 온다고 기다리라고 했잖아. 귓속말로."

결과적으로 영화 <대홍수>는 여러 의문만 남긴 작품이 되고 말았다. 어떤 목적을 향해 나아가고자 했는지 뉘앙스 정도는 이해할 수 있을 것 같다. 하지만 그에 도달하기 위한 설정적 연결고리가 다소 헐겁고, 너무 많은 것을 짧은 시간 안에 녹이려다 보니 어느 것도 완성도 있게 표현되지 못했다. 작게는 후반부에 등장하는 산모의 출산이나 엘리베이터에 갇힌 지수라는 인물을 구조하는 신들이 대표적이다. 반복적 상황 속에서 학습을 통해 인간다움을 획득한 결과로 받아들일 수 있지만, 무엇을 통해 학습했는지에 대한 근거가 부족하며, 이때 퇴색되고 부정되고 마는 인간성을 설명하기 힘들다. 타인을 돕기 위해 가족과 자신의 안전을 버리는 것만이 인류애인 것일까. 갑작스러운 인간성의 호출은 이야기의 편의에 지나지 않는다.

도입부의 야심만큼이나 그를 지탱할 논리가 뒷받침될 수 있었다면, 이 작품은 극장이 아닌 플랫폼에서 상영되는 일이 아쉬울 만큼 좋은 영화가 될 수 있었으리라 생각한다. 몇 편의 드라마를 지나 다시 영화 매체로 돌아온, 여전히 반짝이는 김다미 배우와 함께 말이다. 선택에 따라 함께 끌고 올 수밖에 없었을 몇 가지 위험과 충분히 정리되지 못한 결말이 못내 아쉬움으로 남는다.
영화 대홍수 김다미 박해수 넷플릭스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조영준 (joyjun7) 내방

영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사 아들을 잃은 아버지, '로미오' 연기하며 깨닫게 된 마음