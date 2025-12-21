물에 잠기기 시작한 아파트, '대홍수'가 놓친 몇 가지

NETFLIX

"최종 목적지는 안나 씨만 간다고 들었어요. 자인이는 회수 대상이라 안 되고."

영화 <대홍수> 스틸컷02.고층 아파트가 수직의 공간이라는 사실을 떠올리면 김병우 감독이 선택한 공간적 배경은 스스로 선택한 'SF 재난 블록버스터'라는 장르를 구현하기에 탁월해 보인다. 공간을 아래로부터 채우며 밀려 들어오는 물의 속성이 인물인 생존자들을 고립시킴과 동시에 같은 방향(위쪽)으로 밀어 올릴 수 있어서다. 이 과정에서 처음에는 충분했던 공간이 조금씩 줄어들면서 자연스럽게 갈등이 유발되고, 이 갈등은 다시 다툼과 선택의 층위로 나아가게 되면서 재난물로서의 구조적 형태를 갖추게 되는 것이다. 각자에게 주어지는 선택지나 행동의 범위가 모두에게 동일하지 않다는 점은 이 서사를 점차 윤리의 문제로도 나아가게 만들 수 있다.현생의 인류에게 더 이상 희망이 존재하지 않는다는 사실과 새로운 인류를 창조하기 위한 과정에 안나가 연구한 이모션 엔진이라는 기술이 반드시 필요하다는 설정은 공간적 선택을 더 돋보이게 만든다. 생존을 위한 탈출구는 하나에 불과하지만, 안나가 가진 배경은 다른 이들이 갖지 못한 선택을 할 수 있도록 해줄 수 있어서다. 실제로 다른 주민들이 혼란에 빠지거나 죽음을 기다리는 선택을 하는 동안 안나와 자인은 자신들을 구하러 온 희조의 도움을 받아 비교적 손쉽게 옥상으로 향할 수 있게 된다.03.문제는 주체성에 있다. 일반적으로 재난물 속의 인물들은 스스로 어떤 선택을 내리고 결정함으로써 입체성을 획득한다. 대피 혹은 피난 상황 속에서의 서사가 임무성을 가질 수 있도록 만드는 것이 중심인물이라는 뜻이다. 하지만 이 작품은 조금 다르다. 영화는 그런 선택 대신 안나를 희조의 도움을 받아야 하는 수동적 여성, 아들 자인에 대한 모성애를 깨우쳐가는 혹은 그에 매몰된 엄마로 그려가고자 한다. 시나리오대로라면 다음 인류의 생사가 그의 손에 달려 있음에도 불구하고, 안나에게는 이 임무에 대한 선택이나 결심이 결여되어 있다.물론 중후반부를 지나며 아들 자인에게 이모션 엔진이라는 기술이 적용되어 있다는 사실, 그를 구하며 모성애를 깨닫는 것이 다음 인류의 시작을 위해 필요한 일이라는 설정이 제시되긴 한다. 하지만 이는 영화가 루프 형식을 갖고 있다는 것을 알게 된 이후에나 적용할 수 있는 것이지, 적어도 그 이전에 놓인 한 번의 과정 속에서는 조금도 기능할 수 없는 설정이다. 실제로 처음 아파트 옥상으로 탈출이 가능해졌을 때, 자인이 함께 갈 수 없다는 이야기를 듣기 이전까지는 안나 역시 엄마가 적성이 아닌 것 같다는 말을 할 정도다.다시 정리하면, 회귀가 반복되기 이전, 처음 아파트 옥상에 도착하기까지의 안나에게는 재난의 중심에 선 인물로서의 의무나 목적성이 결여되어 있고, 이후 회귀가 시작되고 난 이후의 안나는 아들에 대한 모성애라는 감정밖에 존재하지 않는다는 뜻이 된다. 이는 재난물로서의 내러티브와 새로운 인류 혹은 인류의 마지막 희망과 같은 SF 장르적 내러티브를 이어 붙이려는 노력이 있기는 했으나 그리 효과적이지 못했다는 말이기도 하다.