인쿠시·이나연, '신인감독 김연경' 출신들 V리그 흥행 이끌까

예능 <신인감독 김연경> 출신들, V리그 흥행·성적 대변화 주도

박진철(jincheolp)
25.12.24 16:59최종업데이트25.12.24 16:59
인쿠시, V리그 첫 데뷔 경기 모습(2025.12.19)
인쿠시, V리그 첫 데뷔 경기 모습(2025.12.19)정관장 배구단 SNS

'예능 프로 인기 스타'의 입성이 프로배구 V리그 흥행에 대변화를 몰고 왔다. 주인공은 <신인감독 김연경> 출신의 인쿠시(20·180cm)다.

정관장은 지난 8일 기존 아시아쿼터 선수인 위파위(태국·174cm)를 교체하고, 대체 아시아쿼터로 인쿠시를 영입했다고 발표했다. 고희진 정관장 감독은 "아시아 쿼터 후보군에서 발탁할 수 있는 최선의 카드라고 생각했다. 경기를 치르면서 더 좋아질 것"이라고 설명했다.​

몽골 출신인 인쿠시는 2022년부터 현재까지 4년 동안, 국내 목포여상을 거쳐 목포과학대에서 배구 유학 중이다. 그러다 지난 9월~11월에 방송된 지상파 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경>에 출연해 귀엽고 선한 인상, 경기를 거듭할수록 기량이 급성장하는 모습 등이 대중들에게 각인되면서 큰 주목을 받았다.​

특히 <신인감독 김연경>은 시청률, 화제성 등 흥행 면에서 대성공을 거두었고, 최근 각종 시상식에서 수상을 하며 작품성까지 높은 평가를 받고 있다. 올해 예능 프로그램 중 대표적 히트작이라고 할 수 있다.​

그 여파로 인쿠시도 '대중적 인기 스타'로 급부상했고, 꿈에 그리던 프로 무대까지 진출했다. 그리고 지난 19일 정관장-GS칼텍스 경기에서 생애 첫 프로 무대인 V리그 데뷔전을 치렀다. 팀 훈련을 함께 한 지 4~5일 밖에 안 된 상태임에도 공격과 블로킹 면에서 준수한 평가를 받았다. 다만, 서브 리시브와 수비력에서는 많은 보완이 필요하다는 지적이 나왔다.​

정관장, 평일 관중 급증... 인쿠시 효과 '전 구단 확산'​

인쿠시가 주목받는 대목은 또 있다. V리그 여자배구 흥행에 미치는 파급력이 매우 크다는 점이다. 이는 정관장이 인쿠시 영입을 발표한 이후 관중, 시청률, 온라인 팬 투표, 화제성 등 각종 흥행 지표에서 여실히 증명되고 있다.​

우선 정관장이 최대 수혜자가 됐다. 지난 8일 인쿠시 영입 발표 이후 정관장은 홈구장인 대전 충무체육관에서 평일 경기만 2경기를 치렀다. 지난 16일 흥국생명과의 경기는 관중이 2517명, 19일 GS칼텍스와의 경기에는 2274명이 입장했다. 2경기의 평균 관중은 2396명이다.​

정관장 구단 관계자는 한 언론과 한 인터뷰에서 "16일 흥국생명전에도 인쿠시가 출전하리라는 기대로 많은 관중이 왔고, 19일 GS칼텍스전에서도 관중이 늘었다"고 설명했다.​

실제로 정관장은 올 시즌 개막 이후부터 인쿠시 영입 발표 직전인 7일까지 '평일 경기의 평균 관중'이 1503명으로 여자부 7개 팀 중 최하위권 수준이었다. 상위권과 격차도 컸다. 여자부 1위는 GS칼텍스로 2344명이었다. 흥국생명, 페퍼저축은행도 2100명대로 2~3위를 차지했다.​ 그런데 인쿠시 영입 발표 이후 정관장의 평일 경기 평균 관중이 여자부 1위였던 GS칼텍스보다 높은 수준까지 치솟은 것이다.​

인쿠시 열풍은 여자배구 전체의 흥행에도 큰 기여를 하고 있다. 다른 팀들도 홈구장에서 정관장과 경기를 할 때, 관중이 이전보다 급증하기 때문이다. 실제로 25일 현대건설 홈구장인 수원 실내체육관에서 열리는 현대건설-정관장 경기도 23일에 이미 티켓 예매가 매진됐다.​

TV 시청률에서도 인쿠시가 출전한 경기의 시청률이 올 시즌 남녀 배구를 통틀어 최고 수준을 기록했다.​ 시청률 전문 조사 기관인 '닐슨코리아'가 공개 발표한 자료에 따르면, 인쿠시가 데뷔전을 치른 19일 정관장-GS칼텍스 경기의 '전국 가구 기준' 시청률은 1.41%를 기록했다. 이는 올 시즌 현재까지 남녀 배구를 통틀어 시청률 2위에 해당한다. 1위는 지난 11월 28일 GS칼텍스-정관장 경기로 1.42%였다.​

'베스트 플레이어' 팬 투표, 인쿠시 '경이적 1위'

V리그 경기 '베스트 플레이어' 팬 투표 결과(2025.12.19)
V리그 경기 '베스트 플레이어' 팬 투표 결과(2025.12.19)네이버 캡처

온라인상에서 일반 대중의 인쿠시를 향한 관심과 프로에서 성공하기를 바라는 응원 열기도 뜨겁다. 포털 사이트 네이버는 V리그의 매 경기마다 선수들의 기록을 올리고, 팬 투표를 통해 그날 경기의 '베스트 플레이어' 투표를 실시하고 있다.​

그런데 19일 정관장-GS칼텍스 경기에서 인쿠시가 올 시즌 V리그 남녀 배구 선수를 통틀어 '기록적인 1위' 득표를 했다. 무려 4748표를 얻었다. 올 시즌 V리그 경기별 베스트 플레이어 투표에서 1000표 이상 득표를 한 선수는 이날 인쿠시가 처음이다. 대부분의 경우 500표 이상을 득표한 선수도 드물었다.​ 이런 반응으로 볼 때, 인쿠시가 만약 올 시즌 '올스타전 팬 투표' 후보에 들었더라면, 압도적 1위 득표를 했을 것은 불문가지다.​

'배구 황제' 김연경이 은퇴한 이후 V리그에 대중적 인기도 면에서 신흥 1인자가 등장한 셈이다. 공교롭게 인쿠시는 김연경이 주인공인 예능 프로그램이 배출한 스타다.​

V리그 흥행 기여도 '메가보다 압도적'​

인쿠시의 V리그 흥행 기여도는 지난 시즌 정관장의 아시아쿼터로 큰 주목을 받았던 메가(26·185cm)와 비교해도 압도적으로 높은 수준이다.​

메가는 고국인 인도네시아 팬들로부터 절대적 응원을 받으며 온라인상에서는 뜨거웠지만, V리그 관중 증가 기여도는 미약했다. 실제로 지난 시즌에 정관장은 메가-부키리치 외국인 쌍포의 맹활약에도 불구하고, 전반기 홈구장 평균 관중이 여자부 7개 팀 중 최하위를 기록했다. 시즌 전체적으로도 압도적 1위였던 흥국생명을 제외한 팀들과 별 차이가 없었다.​

메가는 올스타전 팬 투표에서도 순위권에 들지 못했고, 전문위원 추천으로 참가했다. 포털 사이트의 베스트 플레이어 투표에서도 정규리그에서는 581표가 최다 득표였다. 지난 시즌 전체 최다 득표는 포스트시즌 챔피언결정전 5차전에서 김연경이 얻은 7891표였다.​

국내 팬들 입장에서 메가는 잘하는 외국인 선수 중 한 명일뿐, 개인적 팬덤이 형성됐다고 볼 수 없기 때문이다. 반면, 인쿠시는 예능 프로그램을 통해 국내 대중들로부터 인기 스타 된 이후 V리그에 입성했기 때문에 여자배구 흥행에 큰 영향을 주고 있다.​

정관장이 인쿠시를 영입한 이유들 중에 구단 인기 상승과 모기업 홍보 효과도 고려했다면, 그 목표는 이미 200% 달성한 셈이다. 인쿠시가 지금의 인기를 유지하기 위해선, 경기를 거듭하면서 더 발전한 모습을 보여야 한다.​

'원더독스 세터' 이나연, V리그 맹활약 '팀 3위 주역'

이나연, V리그 '경기 승리 MVP' 인터뷰 모습(2025.12.16)
이나연, V리그 '경기 승리 MVP' 인터뷰 모습(2025.12.16)흥국생명 배구단 SNS

'신인감독 김연경'에서 인쿠시와 원더독스 팀 동료로 뛰었던 이나연(33·173cm)도 V리그에서 맹활약하며 큰 주목을 받고 있다.​

이나연은 원더독스 선수 중 가장 먼저 V리그에 진출했다. 지난 10월 24일 흥국생명 팀으로 영입되면서 시청자와 배구팬들을 놀라게 했다.​ 그는 2019년 서울 아시아선수권 대회에서 라바리니 감독의 부름을 받고, 김연경, 표승주와 함께 대표팀으로 활약했다. 장래가 촉망되는 세터였다.​

그러나 2023-2024시즌에 경기력 부진과 정신적 고통으로 스스로 고액 연봉을 포기하고 V리그를 떠났다. 사실상 은퇴였다. 그러다 <신인감독 김연경> 출연을 통해 가능성을 평가받고 다시 V리그로 복귀했다.​ 이나연은 마치 '예능이 프로보다 낫다'는 점을 증명이라도 하듯, 흥국생명의 주전 세터로 맹활약하며 3위 도약의 주역이 됐다. 최근 2경기에서 팀 승리를 주도하며, 중계 방송사와 언론사로부터 '경기 MVP'로 선정되기도 했다.​

특히 이나연은 <신인감독 김연경>에서 김연경 감독이 세터들에게 줄기차게 강조했던 미들블로커 활용 면에서 뛰어난 역량을 발휘하고 있다. 또한 파이프 공격(중앙 후위 시간차 공격) 토스도 적극 시도하고 있다. 이나연의 기존 강점이었던 빠른 토스로 아웃사이드 히터들의 공격력도 살아났다.​

예능 프로에서 갈고닦은 기량을 프로에서 적극 활용하면서 팀의 공격 다변화와 전력 상승을 이끌고 있다. 그러면서 원더독스 팀에서 기량이 많이 성장했다는 평가를 받는 다른 선수들의 V리그 진출 가능성도 높이고 있다. 예능 프로그램이 V리그에 긍정적인 영향력을 주는 선순환이라고 할 수 있다.

김연경 인쿠시 KOVO V리그 시청률

