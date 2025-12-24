인쿠시·이나연, '신인감독 김연경' 출신들 V리그 흥행 이끌까

정관장 배구단 SNS

인쿠시, V리그 첫 데뷔 경기 모습(2025.12.19)'예능 프로 인기 스타'의 입성이 프로배구 V리그 흥행에 대변화를 몰고 왔다. 주인공은 <신인감독 김연경> 출신의 인쿠시(20·180cm)다.정관장은 지난 8일 기존 아시아쿼터 선수인 위파위(태국·174cm)를 교체하고, 대체 아시아쿼터로 인쿠시를 영입했다고 발표했다. 고희진 정관장 감독은 "아시아 쿼터 후보군에서 발탁할 수 있는 최선의 카드라고 생각했다. 경기를 치르면서 더 좋아질 것"이라고 설명했다.​몽골 출신인 인쿠시는 2022년부터 현재까지 4년 동안, 국내 목포여상을 거쳐 목포과학대에서 배구 유학 중이다. 그러다 지난 9월~11월에 방송된 지상파 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경>에 출연해 귀엽고 선한 인상, 경기를 거듭할수록 기량이 급성장하는 모습 등이 대중들에게 각인되면서 큰 주목을 받았다.​특히 <신인감독 김연경>은 시청률, 화제성 등 흥행 면에서 대성공을 거두었고, 최근 각종 시상식에서 수상을 하며 작품성까지 높은 평가를 받고 있다. 올해 예능 프로그램 중 대표적 히트작이라고 할 수 있다.​그 여파로 인쿠시도 '대중적 인기 스타'로 급부상했고, 꿈에 그리던 프로 무대까지 진출했다. 그리고 지난 19일 정관장-GS칼텍스 경기에서 생애 첫 프로 무대인 V리그 데뷔전을 치렀다. 팀 훈련을 함께 한 지 4~5일 밖에 안 된 상태임에도 공격과 블로킹 면에서 준수한 평가를 받았다. 다만, 서브 리시브와 수비력에서는 많은 보완이 필요하다는 지적이 나왔다.​인쿠시가 주목받는 대목은 또 있다. V리그 여자배구 흥행에 미치는 파급력이 매우 크다는 점이다. 이는 정관장이 인쿠시 영입을 발표한 이후 관중, 시청률, 온라인 팬 투표, 화제성 등 각종 흥행 지표에서 여실히 증명되고 있다.​우선 정관장이 최대 수혜자가 됐다. 지난 8일 인쿠시 영입 발표 이후 정관장은 홈구장인 대전 충무체육관에서 평일 경기만 2경기를 치렀다. 지난 16일 흥국생명과의 경기는 관중이 2517명, 19일 GS칼텍스와의 경기에는 2274명이 입장했다. 2경기의 평균 관중은 2396명이다.​정관장 구단 관계자는 한 언론과 한 인터뷰에서 "16일 흥국생명전에도 인쿠시가 출전하리라는 기대로 많은 관중이 왔고, 19일 GS칼텍스전에서도 관중이 늘었다"고 설명했다.​실제로 정관장은 올 시즌 개막 이후부터 인쿠시 영입 발표 직전인 7일까지 '평일 경기의 평균 관중'이 1503명으로 여자부 7개 팀 중 최하위권 수준이었다. 상위권과 격차도 컸다. 여자부 1위는 GS칼텍스로 2344명이었다. 흥국생명, 페퍼저축은행도 2100명대로 2~3위를 차지했다.​ 그런데 인쿠시 영입 발표 이후 정관장의 평일 경기 평균 관중이 여자부 1위였던 GS칼텍스보다 높은 수준까지 치솟은 것이다.​인쿠시 열풍은 여자배구 전체의 흥행에도 큰 기여를 하고 있다. 다른 팀들도 홈구장에서 정관장과 경기를 할 때, 관중이 이전보다 급증하기 때문이다. 실제로 25일 현대건설 홈구장인 수원 실내체육관에서 열리는 현대건설-정관장 경기도 23일에 이미 티켓 예매가 매진됐다.​TV 시청률에서도 인쿠시가 출전한 경기의 시청률이 올 시즌 남녀 배구를 통틀어 최고 수준을 기록했다.​ 시청률 전문 조사 기관인 '닐슨코리아'가 공개 발표한 자료에 따르면, 인쿠시가 데뷔전을 치른 19일 정관장-GS칼텍스 경기의 '전국 가구 기준' 시청률은 1.41%를 기록했다. 이는 올 시즌 현재까지 남녀 배구를 통틀어 시청률 2위에 해당한다. 1위는 지난 11월 28일 GS칼텍스-정관장 경기로 1.42%였다.​