"싸거나 참거나... 화장실, 인간답게 사는 최소한의 조건"

- 그러나 김윤숙씨 같은 경우 한 건물에 있는 게 아니고 돌아다니잖아요. 돌아다니다 지하철역 있으면 갈 수 있지 않을까요?

"가까운 데 화장실이 있고 사용만 가능하다면 문제가 없죠. 근데 가까이에 있는 화장실이 문이 닫혀 있거나 개방 안 하는 경우도 많기 때문에 문제인 거죠. 또 지하철이 곳곳에 있지 않거든요. 그리고 사실 도시가스 안전 점검원들은 본인의 집 근처에 건물들을 도세요. 그래서 집이 가까우면 괜찮지 않을까 생각도 했어요. 근데 집도 가려면 편도로 20~30분이 걸리거든요? 집에 갔다 오면 50분에서 한 시간이 걸리는 데 그냥 참고 일하는 거죠. 그리고 상가나 가게 화장실을 이용하려면 커피를 사 먹든가, 편의점 물건을 사야 하는데, 매번 화장실 가기 위해서 돈을 쓸 수도 없죠. 그래서 밖에서 화장실을 최대한 안 가려고 참으세요. 근데 생리 현상이 내 의지대로 되는 부분이 아니거든요. 그러니 가까이에 있지 않으면 힘든 거죠.



김원영 선생님이 <실격당한 자들을 위한 변론>이라는 책에서 이런 말씀을 하셨는데 '밥은 사람들 앞에서 먹을 수 있다. 하루 정도 굶어도 살 수 있다. 하지만 오줌은 그렇지 않다. 급하다고 사람들 앞에서 눌 수 없다. 오줌은 미리 눌 수도 없고 조금씩 조금씩 나눠 눌 수도 없기 때문에 오줌권은 인간에게 가장 중요한 기본권 중에 하나다'라는 이야기를 하셨거든요."



- 노동자에겐 화장실이 복지일 것 같아요.

"저는 복지가 아니고 기본권이라고 생각해요. 복지라는 건 편의를 위해서 제공되는 것들이거든요. 예를 들면 저희 회사에 안마 의자가 있어요. 안마 의자는 하루 종일 일한 직원들이 쉬게 하려고 갖다 놓은 복지죠. 하지만 화장실은 복지의 개념이 아니고 이건 없으면 일할 수가 없거든요. 그때 김윤숙 선생님께서 말씀하셨는데 자기가 화장실에 대해서 요구하는 게 이걸 요구해도 되나 이게 사치가 아니냐고 생각 하셨다고 해서 저 되게 마음이 아팠었어요. 노동자가 요구해야 하는 게 아니라 회사에서 의무적으로 보장해야 하는 공간이라는 거죠."



- 철도 기관사들은 화장실 못 가서 항상 고민일 것 같아요.

"엄청 고민이 많으시고 다들 방광염 혹은 장에 이상이 있으세요. 가스가 많이 찬다거나, 장염이 쉽게 걸린다거나. 항상 그게 스트레스다 보니까 직업병처럼 거의 대부분의 기관사들이 방광염과 장염 이런 거는 달고 사시고, 만약에 자기가 관리 못해서 화장실에 가야 하는 상황이 생기면, 자신이 기관사로서 프로페셔널하지 못했다고 자책하시는 분들도 많다고 들었습니다."



- 건설 현장이나 조선소 간이 화장실은 청소가 안 되어 있나요?

"간이 화장실이 일단 일반 화장실보다 더러울 수밖에 없는 구조예요. 왜냐하면 일반 화장실은 배설물을 물로 내려서 하수도를 따라 처리장으로 가는데 간이 화장실은 배설물들을 밑에 모으는 구조잖아요. 그리고 물을 쓸 수 없는 구조이기 때문에 청소도 제대로 할 수 없죠. 그런데도 법령에는 그냥 간이 화장실 몇 개 설치해 놔라 정도만 있지 간이 화장실을 몇 번 주기로 청소하고 환기 시설을 어떻게 설치해야 하는지 등에 대한 디테일한 규정이 없어요. 외국 같은 경우에는 불 밝기, 온도, 환기, 햇빛 별의별 게 규정에 써있거든요. 그런 세세한 게 없다 보니까 간이 화장실이 관리가 안 될 수밖에 없는 거예요."



- 관리가 안 되면 화장실 가기 어렵잖아요.

"당연하죠. 프로그램에 제대로 안 담기긴 했는데 조선소 도장 노동자들은 작업하실 때 막 배 밑에도 계시고 여러 군데를 돌아다니시거든요. 그래서 간이 화장실이 어차피 멀고 또 더럽기 때문에 그냥 배 안에서 비닐봉지에 걸레 같은 걸 넣고 그냥 싸신다고 하더라고요."



- 연출하며 느낀 점이 있다면요.

"인간답게 사는 건 어떻게 보면 단순한데 왜 이렇게 어려울까예요. 집회 현장 같은 데 가면 많이 듣는 구호가 '인간답게 살고 싶다'는 말이거든요. 근데 그 말을 직접적으로 느꼈던 게 이번 주제였던 것 같아요. 사람이라면 먹고 싸는 건 자연스러운 일이고 반드시 필요한 행위인데, 이게 그렇게 어려운 일인가 싶어요. 요즘 장애인분들이 지하철 출근 투쟁을 하고 계신데, 곱지 않은 시선으로 쓰여있는 댓글들이 많잖아요. 당장의 불편보다는, 저희가 이 프로그램을 통해서 '만약 나라면 이런 열악한 화장실을 쓸 수 있을까?' 생각했던 것처럼, '만약 내가 자유롭게 이동할 수 없다면 어떨까?' 다들 한 번씩 상상해 봤으면 좋겠어요. 정말 인간답게 살 수 있는 최소한의 조건들은 이 사회가 보장해 줘야 하지 않을까요."



