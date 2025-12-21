"싸거나 참거나... 화장실, 인간답게 사는 최소한의 조건"

▲
<다큐프라임>의 한 장면EBS
- 화장실에 대한 취재는 어떻게 하게 되었어요?
"여러 가지 계기가 있었는데 제가 <다큐 프라임>의 아이템 선정할 시기 저희 집에 에어컨 설치 기사님이 에어컨 수리하러 오셔서 1시간 정도를 수리하고 가셨어요. 수리하던 도중 저에게 화장실 좀 써도 되겠느냐고 얘기하셨어요. 근데 그때 그 표정이 이렇게 말씀드려도 될지 모르겠지만 너무 비굴한 표정 지으신 거예요. 그때 당연히 쓰시라고 했죠. 근데 저도 살짝 불편했어요. 남성 기사분이셨거든요. 이게 한두 번이 아니고 매일 일상적으로 이렇게 내가 화장실에 가도 되겠느냐 부탁하고 이야기를 해야 하는 게 얼마나 힘들까라는 생각도 했었고요."
- 그건 남의 집 가면 당연히 물어볼 수밖에 없지 않나요?
"그렇죠. 근데 여러 가지로 불편한 상황이 많죠. 왜냐하면 집안에 저 여자 혼자 있었고 그 기사님은 또 남성분이셨고 화장실을 쓴다고 이야기하기가 죄송하셨을 거예요. 근데, 당장 급한데 어떡하겠어요. 얘기는 해야죠. 근데 이분들의 일터는 고객 집일 텐데 매번 그렇게 부탁해야 하는 상황이잖아요. 그 상황을 상상했을 때 너무 끔찍하다고 생각했어요. 공통적으로 겪는 화장실 문제로 공감대를 형성할 수 있지 않을까 싶었어요."
- PD님은 화장실에 대해 어떻게 생각했나요?
"저도 화장실에 대해서 이렇게 깊이 생각해 본 적은 처음이에요. 그데 공부하면 할수록 나도 화장실이 큰 문제였다는 생각이 들었던 게 저도 되게 과민성 대장이 있거든요. 그래서 어딜 가든지 화장실이 어디에 있고 그 화장실이 깨끗한지가 정말 중요한 사람이에요. 장거리를 가면, 화장실 먼저 다녀오고 배 아플까 봐 약도 엄청 많이 먹는 사람이거든요. 생각해 보면 저 어렸을 때도 똥 싼다는 놀림을 받을까 봐 학교에서 화장실 못 갔던 기억이 나더라고요. 생각해 보니 제가 어렸을 때부터 성인이 될 때까지도 되게 화장실이 정말 중요한 일부분이었는데 그걸 인지 못 하고 있었다고 생각하게 됐어요."
- 이번에 취재하면서 새롭게 안 거나, 생각이 달라진 게 있나요?
"제가 처음에는 지금 한국에서 화장실 못 가는 모든 사람의 이야기 다루겠다고 얘기 드렸잖아요. 그래서 누가 못 가는지 생각해 봤는데 우리 사회에서 사회적 약자라고 하시는 분들은 다 화장실을 제대로 못 가고 계셨어요. 화장실이 인권의 바로미터이지 않나 생각했어요. 때문에 화장실은 개인적이지만 정치적인 공간이라는 생각했었어요."
- 서울의 한 초등학교에 큰 변기를 놓고 화장실에 고민 말하게 하셨잖아요. 어떤 의도일까요?
"일단 유치원부터 다뤘었어요. 처음에 보시면 배변 교육하는 아기들도 나오잖아요. 공부하다 보니까 화장실에 제대로 가는 게 한 사람의 독립된 자아감과 자율성, 그리고 사회 관계성을 보여주는 행위라고 생각했어요. 외부의 화장실을 문제없이 갈 수 있는 것이 한 사람을 사회적 존재로 성장시키는 과정이라고 생각했거든요. 그래서 아이들이 사회로 가는 첫 과정이 어딜까 생각했더니 초등학교 1학년 교실이라고 생각했어요. 처음 학교에 와서 경험해 본 화장실은 어떤 모습이었을까 궁금해서 일단 학교에 갔었고요.
두 번째는 이 화장실 문제가 그냥 일부분의 문제가 아니고 남녀노소 모두에게 지금 큰 고민거리라는 걸 보여주고 싶었고요. 세 번째 더럽고 어두운 얘기일 것 같다는 우려가 많았잖아요. 그래서 아이들의 귀여운 고민을 들으면서 프로그램의 톤을 좀 밝게 가보고 싶은 마음도 있어서 그렇게 해서 화장실을 초등학교에 갔었고요."
- 같은 초등학교라도 성별이나 학년에 따라 화장실에 대한 생각이 다른가 봐요.
"저학년 친구들은 일단 공중화장실이 낯설고 변기가 커서 화장실 가는 게 불편하다는 이야기가 대다수였다면 큰 애들은 이렇게 몸이 성장하니까 그런 문제들은 없었어요. 그것보다 여자애들 경우 불법 촬영에 대한 두려움을 이야기하는 친구들이 되게 많았고요. 화장실이 더럽다거나 청소가 잘 안되어있을 때 불편하다는 얘기도 많았습니다. 근데 학년과 상관없이 가장 많았던 건 똥 싸는 데 놀려서 못 가겠다거나 똥 싸고 왜 물을 안 내리는지 모르겠다는 게 많았어요."
- 성인도 일하다 보면 화장실 가는 게 쉽지 않나 봐요.
"저희가 실험 세트 만들어 놓고 일반 성인들 초대해서 촬영했었잖아요. 그분들은 되게 다양한 각자만의 화장실 고민이 있는 분들이었어요. 군대에 화장실이 너무 더러워서 못 갔다는 이야기도 있었고 70대 여성분은 공중화장실이 별로 없었던 시절 이야기도 많이 들려주셨고 또 크론병을 앓고 계시는 분은 화장실을 너무 자주 가야 되기 때문에 친구들과 멀리 여행 간 적이 없다고 이야기하시기도 해요. 되게 다양한 고민이 있었는데 그중에서도 사실은 일하다가 너무 바빠서 혹은 대체자가 없어서 아니면 상사가 눈치를 줘서 위계적인 조직 문화 때문에 못 가시는 분들이 많았어요."
"노동생산성 높이려고..."