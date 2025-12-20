황재균의 마지막 헤드 퍼스트 슬라이딩, 그리고 작별인사

kt wiz 제공

KT위즈 황재균 선수가 은퇴를 선언했다.프로야구 선수 황재균이 깜짝 은퇴를 선언했다. 소속팀 KT 위즈는 지난 12월 19일 "황재균이 선수생활을 마무리하기로 했다. 2026년 초에 은퇴식을 가질 예정"이라고 전했다. 한 시대를 풍미했던 선수의 갑작스러운 은퇴 소식에 팬들은 놀라움과 아쉬움의 반응을 보이고 있다.1987년생인 황재균은 경기고를 졸업하고 2006년 프로야구 신인드래프트 2차 3라운드(24순위)로 당시 현대 유니콘스(현 키움 히어로즈)의 지명을 받으며 프로 경력을 시작했다. 최근 은퇴를 선언한 오재일, 정훈 등과 함께 지금은 사라진 현대 왕조의 유니폼을 입어본 경험이 있는 마지막 세대다.황재균은 이후 현대의 뒤를 이은 히어로즈와 롯데 자이언츠, 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠를 거쳤고, 2018년부터 올해까지 KT 위즈에서 뛰며 선수생활을 마무리하기까지 무려 20년간 활약했다. 1군 통산 2200경기에 나와 타율 .285(7937타수 2266안타) 227홈런 1121타점 1172득점이라는 뛰어난 누적 성적을 달성했다.황재균이 속한 87세대는, 박찬호, 임선동, 박재홍, 조성민 등이 활약한 73세대(92학번), 이대호, 정근우, 오승환, 김태균 등을 배출한 82세대등과 함께, 한국야구를 빛낸 최고의 선수들이 대거 등장한 '전설의 황금세대'로 꼽힌다. 강정호, 민병헌, 차우찬 등은 은퇴했지만, 아직도 류현진(한화), 양의지(두산), 최정(SSG), 김현수(KT) 등 많은 동갑내기들이 아직 현역 생활을 이어가고 있는 가운데, 황재균 역시 정든 그라운드를 먼저 떠나게 됐다.쟁쟁한 동기들에 비하여 황재균은 리그를 압도할 정도의 MVP급 성적을 올린 적은 없지만, 매년 큰 부상없이 많은 경기를 출장하며 안정적이고 꾸준한 성적을 올려주는 소나무같은 유형의 선수였다. 데뷔 이래 KBO리그에서 100경기 이하로 출장한 시즌은 현대에서의 신인 시절인 2007년(63경기)과 롯데에서의 2010년(94경기) 단 2시즌 뿐이었고, 2011년부터 마지막 2025시즌까지도 14시즌 연속 109경기 이상을 출장했다.2011년 7월 8일부터 2016년 4월 29일까지 황재균은 무려 '618경기 연속 출전'이라는 대기록을 세우며, KBO리그에서 역대 연속경기 출장 3위 기록을 세웠다. 또한 2011년부터 올해까지 역대 7번째로 14시즌 연속 세 자릿수 안타 기록도 달성했다. 최전성기였던 2015시즌부터 2020시즌까지 5시즌 연속 20홈런 이상을 쏘아올리기도 했다.여러 팀에서 꾸준한 활약을 보였던 황재균이지만, 가장 뚜렷한 족적을 남긴 팀은 역시 마지막 소속팀인 KT였다. 실력에 비하여 우승과 상복이 없기로 유명했던 황재균이었지만, 2020시즌 KT에서 생애 첫 3루수 부문 골든글러브를 수상하며 한을 풀었다. 이어 2021시즌에는 주장을 맡아 신생 10구단 역사적인 창단 첫 통합 우승을 이끈 주역으로 이름을 남겼다.2017년에는 MLB에 도전했다. 비록 큰 성공을 거두지는 못했지만 잠시나마 빅리그 무대를 밟아 샌프란시스코에서 18경기 타율 0.154(52타수 8안타), 1홈런, 5타점을 남기고 미련없이 한국무대로 돌아왔다.국가대표로서도 상당한 족적을 남겼다. 2014년 인천 아시안게임에서 금메달을 목에 걸며 테니스 국가대표였던 어머니 설민경씨(1982년 뉴델리)와 함께 사상 첫 모자 아시안게임 금메달리스트라는 기록을 세웠다. 2015 초대 프리미어 12우승, 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 우승도 함께 하며 전성기에 국가대표에서 매우 강한 모습을 보여준 선수였다. 2019년 프리미어12(준우승)와 2020 도쿄올림픽(4위)을 끝으로 국가대표 경력을 마무리했다.야구팬들에게는 그라운드에서는 남성적인 이미지와 투지넘치는 플레이스타일과 달리, 의외로 친근하고 유머러스한 캐릭터로도 많은 사랑을 받았던 선수였다. 비시즌에는 <나혼자산다>등 예능프로그램에도 종종 출연하여 의외의 예능감과 허당스러운 매력을 뽐냈다. 전성기에는 쇼맨십도 뛰어나 '배트플립'을 가장 맛깔나게하는 선수로 해외 언론에서도 화제가 되기도 했다.사실 황재균의 갑작스러운 이번 은퇴 소식은 많은 이들이 예상하지 못한 선택이었다. 황재균은 2025시즌에도 출장 기회는 다소 줄었지만 112경기에 나서 타율 0.275, 7홈런 48타점 50득점 3도루 OPS(출루율+장타율) 0.715를 기록하며 38세의 나이를 감안하면 준수한 성적을 올렸다.올해 다시 FA자격을 얻었지만 KT는 황재균의 팀공헌도를 인정하여 재계약을 추진해왔다. 황재균은 거취가 아직 확정되지 않았던 지난달 열린 KT 팬 페스티벌 행사에도 참석하면서 다음 시즌에도 KT 소속으로 선수생활을 이어갈 것으로 예상됐다.하지만 황재균은 고심끝에 '박수칠 때 떠나는 길'을 선택했다.황재균은 은퇴 발표 이후 지난 19일 자신의 인스타그램에 손편지 사진과 함께 "오늘 저의 30년 야구 인생에 종지부를 찍게 됐습니다"로 시작하는 장문의 글을 올렸다.황재균은 " 이 글을 쓰는 지금 이순간도 말로 표현하기 힘든 감정과 함께 눈물이 마르질 않는다. 2006년도부터 2025년까지, 20년이라는 긴세월동안 말로표현하기 힘들만큼 여러분께 많은 사랑을 받았다"라면서 "야구 유니폼을 벗는다는 것이 이렇게 큰 용기가 필요할줄 몰랐다. 그렇기에 더더욱 지금 이 선택을 후회하지 않으려고 노력하겠다"라고 다짐했다.이어 "앞으로도 겸손하고, 예의바르고 사건 사고 없이 좋은 기억으로만 남을수 있는 사람이 되도록 노력하겠다"라며 "그동안 응원해주시고, 사랑해주셔서 다시한번 고개숙여 진심으로 감사드린다"라고 작별인사를 전했다.황재균이 예상치못한 은퇴를 선언하면서, 결과적으로 KT의 시즌 최종전이었던 지난 10월 3일 수원 홈에서 열린 한화 이글스전이 그의 프로 인생 마지막 경기가 됐다. 그리고 황재균은 이 경기의 마지막 타석에서 뜻밖의 '명장면'으로 깊은 인상을 남겼다. 5번 타자겸 1루수로 선발 출전했던 황재균의 개인성적은 4타수 무안타 1볼넷에 그쳤다. KT는 이날 한화에 1회에만 6득점으로 내주며 2-6으로 끌려가다가 마지막 9회말에 대추격전을 펼쳤다.9회 1사 1.2루에 마지막 타석에 들어선 황재균은 투수 윤산흠을 상대로평범한 유격수 땅볼을 치며 병살타로 하마터면 그대로 경기를 끝낼 위기에 몰렸다. 하지만 황재균은 끝까지 포기하지 않고 전력 질주에 이은 '헤드 퍼스트 슬라이딩'까지 시도했다. 간발의 차이로 황재균은 1루에서 세이프됐다.38세 베테랑의 몸을 사리지않는 투혼으로 각성한 KT는 이후 앤드류 스티븐슨의 동점 2타점 적시타가 터지며 승부를 6-6 원점으로 돌렸다. 연장 12회 승부 끝에 경기는 무승부로 끝났다. 황재균의 전력 질주가 아니었다면 경기는 조기에 패배로 끝났을 것이다.비록 황재균은 마지막 경기에서 화려한 안타나 홈런을 때려내지는 못했고, 소속팀 KT도 2025시즌 가을야구 진출에 끝내 실패하며 아쉬움을 남겼다. 그러나 황재균이 마지막 타석이 보여준 끈질긴 투혼은, 2009년 양준혁(당시 삼성)의 은퇴경기에서 땅볼을 치고 1루까지 전력질주하던 모습을 연상시켰다.결과와 상관없이 황재균은 자신의 마지막 타석을 통하여 '끝까지 최선을 다하는 프로선수의 자세'가 무엇인지 깊은 울림을 전했다. 황재균이라는 선수가 어떻게 치열한 프로무대에서 20년이나 버텨낼수 있었는지, 이 장면 하나가 모든 것을 요약한다고 해도 과언이 아니었다.