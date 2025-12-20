사이트 전체보기
'3점슛 3방' 변하정, 빠르게 성장하는 약관의 유망주

[여자프로농구] 19일 BNK전 3점슛 3개 포함해 10득점 활약, 우리은행 4연승 질주

양형석(utopia697)
25.12.20 10:53최종업데이트25.12.20 10:53
우리은행이 적지에서 '디펜딩 챔피언' BNK를 꺾고 4연승으로 2라운드를 마쳤다.

위성우 감독이 이끄는 우리은행 우리WON은 19일 부산 사직실내체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 2라운드 BNK 썸과의 원정 경기에서 57-52로 승리했다. 시즌 개막 후 첫 6경기에서 1승5패에 그치며 하위권을 전전하던 우리은행은 12월 7일 삼성생명 블루밍스전을 시작으로 최근 4경기에서 모두 승리를 따내며 5할 승률로 올라섰고 3위 KB스타즈와의 승차를 반 경기로 줄였다(5승5패).

우리은행은 에이스 김단비가 3점슛 2방을 포함해 24득점6리바운드2어시스트1스틸을 기록하며 우리은행의 승리를 이끌었고 이명관이 11득점4리바운드3어시스트,아시아쿼터 세키 나나미가 5득점6리바운드4어시스트로 힘을 보탰다. 그리고 이번 시즌 우리은행의 주전급 선수 중 가장 나이가 어린 2005년생 유망주 변하정은 3점슛 3방을 포함해 10득점5리바운드2스틸을 기록하는 '깜짝 활약'을 선보였다.

유망주 수급이 힘들었던 우리은행

KBL 선수 출신 아버지와 WKBL에서 활약하는 언니를 둔 변하정은 2023년 우리은에서 프로 생활을 시작했다.한국여자농구연맹

우리은행은 2013-2014 시즌부터 지난 시즌까지 8번의 우승을 포함해 12시즌 연속 7할 이상의 승률을 기록한 WKBL을 대표하는 명문팀이다. 물론 박혜진(BNK)이나 박지현(토코마나와 퀸즈) 같은 자체 생산 스타들도 적지 않았지만 김정은(하나은행)과 김단비처럼 외부에서 스타선수들을 영입한 적도 많았다. 매 시즌 신인 드래프트에서 낮은 순번을 받으면서 유망주들의 자체 수혈에 어려움을 겪었기 때문이다.

지금은 상상하기 힘들지만 우리은행도 위성우 감독 부임 전에는 4시즌 연속 최하위에 머물 정도로 암울하던 시절이 있었다. 그래도 2008-2009 시즌 신인 드래프트 전체 1순위 박혜진을 비롯해 2010-2011 시즌 1순위 이승아, 2012-2013 시즌 2순위 최이샘(신한은행 에스버드) 등 팀에서 필요한 유망주들을 직접 선발할 수 있었다. 하지만 우리은행의 성적이 좋아지면서 신인 지명 순번도 점점 떨어졌다.

실제로 우리은행은 2013-2014 시즌부터 2015-2016 시즌 신인 드래프트까지 세 시즌 연속으로 팀에 도움이 될 정도로 잘 성장한 유망주를 지명하지 못했다. 그나마 2016-2017 시즌 전체 3순위로 나윤정(KB), 2017-2018 시즌 전체 6순위로 김진희를 데려온 것이 의미 있는 지명이었다. 하지만 나윤정은 주전급으로 도약하기까지 시간이 오래 걸렸고 김진희는 프로에서 단 세 시즌만 활약하고 은퇴했다.

2018-2019 시즌 신인 드래프트에서 4.8%(1/21)의 확률을 뚫고 특급 유망주 박지현을 지명했던 우리은행은 2020년대 들어 다시 신인 수급에 어려움을 겪었다. 2019-2020 시즌부터 2022-2023 시즌까지 5순위 지명권으로 각각 장신 유망주 오승인과 편선우,방지온(삼성생명)을 지명했지만 이들은 아직 프로 통산 평균 출전 시간 6분을 채 넘지 못한다. 2022-2023 시즌에는 신인 지명권을 하나원큐로 트레이드하기도 했다.

그렇게 매 시즌 하위 지명 유망주가 빛을 보지 못하던 우리은행은 지난 시즌 전체 6순위로 입단한 이민지가 좋은 활약을 선보이면서 희망을 찾았다. 지난 시즌 21경기에서 경기당 평균 15분52초를 소화한 이민지는 7.1득점에 3점슛 성공률 32.9%를 기록하며 홍유순(신한은행),송윤하(KB)와 신인왕 경쟁을 벌였다. 이민지는 이번 시즌에도 평균 8.4득점을 기록하며 꾸준한 성장 속도를 보이고 있다.

입단 3년 만에 우리은행 핵심 유망주로 성장

변하정은 19일 BNK전에서 중요한 순간마다 75%의 성공률로 3개의 3점슛을 적중 시켰다.한국여자농구연맹

변하정은 1998년부터 2010년까지 KBL 5개 팀에서 활약했던 변청운 전 배재고등학교 감독의 둘째 딸이자 2021-2022 시즌 신인 드래프트 전체 3순위로 신한은행에 지명된 변소정(BNK)의 동생이다. 분당 경영고 시절 허유정(신한은행),박다원(BNK)과 함께 팀을 이끌었던 변하정은 2023-2024 시즌 신인 드래프트에서 분당 경영고 졸업생 3명 중 가장 늦은 1라운드 6순위로 우리은행의 지명을 받았다.

변하정이 프로 생활을 시작할 당시 우리은행은 김단비와 박지현, 박혜진, 최이샘, 나윤정(이명관)으로 이어지는 확실한 주전 라입업이 있었고 변하정은 상대적으로 많은 기회를 얻지 못했다. 16경기에서 경기당 7분16초를 소화하며 1.31득점1.63리바운드로 아쉬운 루키 시즌을 보낸 변하정은 2023-2024 시즌이 끝나고 김단비를 제외한 우리은행의 주전 4명이 동시에 팀을 떠나면서 큰 변화를 맞았다.

변하정은 지난 시즌 골밑에서 궂은 일을 소화해줄 장신 선수가 부족했던 우리은행에서 29경기에 출전해 평균 19분09초를 소화하며 1.62득점2.86리바운드를 기록했다. 하지만 변하정은 지난 시즌 2점슛 성공률 38.5%, 3점슛 성공률 15%에 그쳤을 정도로 슈팅에서는 이렇다 할 장점을 발견하기 힘들었다. 하지만 변하정은 또 한 번 팀 내 비중이 커진 이번 시즌 우리은행의 핵심 선수로 자리 잡고 있다.

이번 시즌 우리은행이 치른 10경기에 모두 출전한 변하정은 팀 내에서 3번째로 많은 25분11초를 소화하며 3.6득점3.2리바운드1.2스틸(7위)0.8블록슛(6위)을 기록하고 있다. 변하정은 19일 BNK와의 경기에서도 75%의 확률(3/4)로 3점슛 3개를 적중시키며 프로 데뷔 후 처음으로 두 자리 수 득점(10점)을 기록했다. 지난 시즌까지 통산 3점슛이 10개였던 변하정은 이번 시즌 40.9%의 성공률로 9개의 3점슛을 기록하고 있다.

우리은행은 이번 시즌에도 만35세의 김단비가 득점 2위(18.60점)와 리바운드 1위(11.30개),어시스트 5위(3.00개),블록슛 4위(1.30개),공헌도 1위(312.80점)를 기록하며 팀을 이끌고 있다. 하지만 김단비가 언제까지나 우리은행의 에이스로 활약할 수는 없고 우리은행은 하루 빨리 미래를 위한 준비를 해야 한다. 그런 점에서 만20세 유망주 변하정의 성장은 우리은행에게 대단히 반가운 일이 아닐 수 없다.

