'3점슛 3방' 변하정, 빠르게 성장하는 약관의 유망주

한국여자농구연맹

변하정은 19일 BNK전에서 중요한 순간마다 75%의 성공률로 3개의 3점슛을 적중 시켰다.변하정은 1998년부터 2010년까지 KBL 5개 팀에서 활약했던 변청운 전 배재고등학교 감독의 둘째 딸이자 2021-2022 시즌 신인 드래프트 전체 3순위로 신한은행에 지명된 변소정(BNK)의 동생이다. 분당 경영고 시절 허유정(신한은행),박다원(BNK)과 함께 팀을 이끌었던 변하정은 2023-2024 시즌 신인 드래프트에서 분당 경영고 졸업생 3명 중 가장 늦은 1라운드 6순위로 우리은행의 지명을 받았다.변하정이 프로 생활을 시작할 당시 우리은행은 김단비와 박지현, 박혜진, 최이샘, 나윤정(이명관)으로 이어지는 확실한 주전 라입업이 있었고 변하정은 상대적으로 많은 기회를 얻지 못했다. 16경기에서 경기당 7분16초를 소화하며 1.31득점1.63리바운드로 아쉬운 루키 시즌을 보낸 변하정은 2023-2024 시즌이 끝나고 김단비를 제외한 우리은행의 주전 4명이 동시에 팀을 떠나면서 큰 변화를 맞았다.변하정은 지난 시즌 골밑에서 궂은 일을 소화해줄 장신 선수가 부족했던 우리은행에서 29경기에 출전해 평균 19분09초를 소화하며 1.62득점2.86리바운드를 기록했다. 하지만 변하정은 지난 시즌 2점슛 성공률 38.5%, 3점슛 성공률 15%에 그쳤을 정도로 슈팅에서는 이렇다 할 장점을 발견하기 힘들었다. 하지만 변하정은 또 한 번 팀 내 비중이 커진 이번 시즌 우리은행의 핵심 선수로 자리 잡고 있다.이번 시즌 우리은행이 치른 10경기에 모두 출전한 변하정은 팀 내에서 3번째로 많은 25분11초를 소화하며 3.6득점3.2리바운드1.2스틸(7위)0.8블록슛(6위)을 기록하고 있다. 변하정은 19일 BNK와의 경기에서도 75%의 확률(3/4)로 3점슛 3개를 적중시키며 프로 데뷔 후 처음으로 두 자리 수 득점(10점)을 기록했다. 지난 시즌까지 통산 3점슛이 10개였던 변하정은 이번 시즌 40.9%의 성공률로 9개의 3점슛을 기록하고 있다.우리은행은 이번 시즌에도 만35세의 김단비가 득점 2위(18.60점)와 리바운드 1위(11.30개),어시스트 5위(3.00개),블록슛 4위(1.30개),공헌도 1위(312.80점)를 기록하며 팀을 이끌고 있다. 하지만 김단비가 언제까지나 우리은행의 에이스로 활약할 수는 없고 우리은행은 하루 빨리 미래를 위한 준비를 해야 한다. 그런 점에서 만20세 유망주 변하정의 성장은 우리은행에게 대단히 반가운 일이 아닐 수 없다.