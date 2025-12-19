아들을 잃은 아버지, '로미오' 연기하며 깨닫게 된 마음

필름다빈

"아무런 노력도 안 하다가 주인공 행세만 하면 다야?"

영화 <고스트라이트> 스틸컷03.먼저 이 영화가 극장과 연극을 삶의 도피처 정도로만 이용하고자 하고 있지 않다는 점을 분명히 이해할 필요가 있다. 처음 댄은 어느 곳에서도 자신의 자리를 마련하지 못하고 진실한 소통에 실패하는 인물로 그려진다. 문제는 남겨진 가족 구성원 모두가 각자의 어려움에도 불구하고 회복과 재건을 원한다는 사실. 딸 데이지는 친구 아나스타샤의 경우를 예로 들며 가족 모두가 함께 상담받고 속마음을 터놓고 이야기하길 원한다. 아내 샤론 역시 먼저 부부관계 회복을 위한 행동을 보여주는가 하면 아들이 세상을 떠난 자리로 추정되는 마당 한구석을 생명력이 넘치는 공간으로 꾸미고자 하는 의욕을 내비친다. 하지만 댄은 그에 응하지 못한다.'자살'이라는 단어가 환기하는 비극성, 아니 그보다 가족을 둘러싼 사회적 공기까지 바꿔버리는 영향력을 생각하면 그가 의도적으로 상실에 대한 애도를 연기하고 회피하고 있다고도 충분히 생각할 수 있다. 책임을 이양받아야만 하고, 사건에 대한 설명을 강요당하며, 주변의 시선을 감당해 내야 하는, 무엇보다 자신의 잘못은 무엇인지 스스로 검열하게 만들 상황들이 말을 막고 행동을 멈추게 했을 것이기 때문이다. (실제로 중후반부에서 극단 멤버들에게 자신이 겪은 사건을 말하며 일부 설명하는 장면이 주어진다.)그런 그에게 주어지는 지역 공동체의 연극이란 완벽한 구원이라기보다는 잘 연습된 한 편의 공연처럼 약속된 대사와 동선, 루틴과 같은 기술에 가깝다. 다시 말해, 거창한 계기를 통한 회복과 각성이 아니라 일상의 반복을 다시 구현하고 시도해 봐도 좋을 공간의 확보라고 할 수 있는 셈이다. 과거의 사실을 없었던 일처럼 지울 수 있는 것이 아니라면, 우리에게 필요한 것은 그 꺼지지 않는 어둠을 인정하고 고통을 지우고 잊기보다 '고스트라이트'와 같은 작은 밝기의 불빛 하나를 남겨두는 일이 될 것이다. 비극은 끝나는 것이 아니라 오랜 시간 속의 연습과도 같은 반복을 통해 다른 방식으로 버텨지는 것이니까.04.다시 정리하면, 영화 <고스트라이트>는 '치유'와 '회복'이라는 단어를 쉽게 쓰지 않기 위해 연극을 선택하고 있는 셈이나 다름없다. 자연스럽게 두 번째 물음이 떠오른다. 왜 <로미오와 줄리엣>이어야만 했나? 여기에는 다시 세 가지 이유가 존재하는 것처럼 여겨진다. 첫 번째는 '가정(假定)'이다. 셰익스피어의 대표 비극 가운데 하나인 <로미오와 줄리엣>은 사랑 이야기 이전에 오해가 연쇄적으로 거듭되는 서사적 구조를 갖고 있다. 관계의 실패와 비극이 한순간에 결정되고 폭발하는 것이 아니라, 작은 지점의 엇갈림이 누적되며 파국으로 치닫게 되는 것이다.이는 이미 세상을 떠난 아들 브라이언과 그의 전 여자 친구 크리스틴(리아 쿠빌레트 분) 사이에서 공모된 일련의 자살 사건과 깊은 연관이 있다. (두 인물이 놓인 상황이 로미오와 줄리엣과 다소 유사하게 디자인된 측면도 있다.) 댄의 입장에서는 두 사람 가운데 한 사람만이 생존한 사실이, 하필 그 대상이 아들이 아니라는 점 등의 측면에서 상실을 경험한 가족이 하게 되는 가정을 되풀이하게 된다.