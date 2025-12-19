'놀라운 역전승' 안세영, 월드 투어 파이널스 조 1위로 4강

▲
2025년 12월 19일, 중국 저장성 항저우의 항저우 올림픽 스포츠 센터 체육관에서 열린 BWF 배드민턴 월드 투어 파이널스 여자 단식 경기에서 한국의 안세영이 일본의 야마구치 아카네에게 리턴샷을 날리고 있다.AFP / 연합뉴스
이 경기 전까지 안세영과 야마구치 아카네는 맞대결 기록 15승 15패로 용호상박의 처지라고 할 수 있을 정도로 팽팽했다. 곧 새해가 이어지면서 숨가쁜 월드 투어 일정이 다가오지만 2025 시즌 최강자를 가리는 왕중왕전 성격의 월드 투어 파이널스에서 최소 한 번 이상은 만나야 할 운명의 상대였는데 안세영이 짜릿한 역전승을 거두고 16승 15패로 한 발짝 앞서가기 시작한 것이다.
세계 배드민턴 여자단식 랭킹 1위 안세영이 19일(금) 오전 중국 항저우 올림픽 스포츠 센터 체육관 2번 코트에서 벌어진 BWF 월드 투어 파이널스 2025 여자단식 A조 세 번째 경기에서 일본의 야마구치 아카네(4위)를 상대로 47분 만에 2-1(14-21, 21-5, 21-14) 역전승을 거두고 조 1위 자격으로 당당히 4강에 올라섰다. B조에서는 세계 2위 왕 즈이(중국)와 라차녹 인타논(태국, 8위)이 4강에 올라왔다.
3게임 7-6 역전 포인트, 안세영의 하프 스매싱 압권
세계 배드민턴 여자단식 부문 2025시즌 11관왕의 위업을 노리고 있는 안세영은 2025 세계선수권 여자단식 챔피언 야마구치 아카네를 맞아 첫 게임에서 끌려다니며 14-21로 내줬다. 팽팽하던 첫 게임 중반 야마구치 아카네의 짧고 정교한 헤어핀 공격 전략이 적중한 것이다. 16-11로 달아나는 야마구치 아카네의 포핸드 크로스 스매싱도 인상적이었다.
7점 차로 첫 게임을 내준 안세영은 두 번째 게임에 접어들어 정신을 바짝 차리고 놀라운 역전 드라마를 차근차근 써내려갔다. 집중력을 끌어모은 안세영은 랠리를 길게 이어가는 끈질긴 수비력으로 야마구치 아카네를 앞뒤로 많이 뛰게 만들며 8-1까지 초반 기세를 휘어잡은 것이다.
인터벌 이후에도 안세영은 놀라운 집중력을 발휘하며 14-5에서 연속 7포인트를 따내, 직전 게임에서 언제 그랬냐는 듯 두 번째 게임을 비교적 가볍게 끝냈다. 게임 포인트는 절묘한 포핸드 크로스 앵글 드롭샷(9구)이었다.
이어진 세 번째 게임 초반은 야마구치 아카네가 4-1로 리드하며 안세영의 발을 다시 묶는 듯 보였다. 하지만 여기서 더 휘청거릴 안세영이 아니었다. 7-6으로 역전시키는 포핸드 하프 스매싱 포인트가 귀중한 역전길을 만든 것이다.
이에 마음이 조급해진 야마구치 아카네는 평범한 백핸드 푸시 실수로 안세영에게 먼저 인터벌(11-9) 여유를 넘겨주고 말았다. 곧이어 긴 랠리 끝에 12-9를 만드는 안세영의 반 박자 빠른 점프 스매싱이 나왔고 그 이후 대부분의 포인트는 야마구치 아카네의 스트로크 실수로 찍혀나왔다.
15-14까지 야마구치 아카네가 따라붙었지만 그 순간부터 안세영이 내리 6포인트를 따내는 집중력이 더 놀라웠다. 안세영의 절묘한 헤어핀 공격을 야마구치 아카네가 받아넘기지 못하면서 선명한 역전 매치 포인트가 12구로 찍힌 것이다.
이렇게 A조에서는 안세영(3승 1위)과 야마구치 아카네(2승 1패, 2위)가 4강에 올랐고, B조에서는 홈 코트의 왕 즈이(랭킹 2위)와 라차녹 인타논(태국, 랭킹 8위)이 4강에 진출하게 됐다.
BWF 월드 투어 파이널스 2025 여자단식 A조 결과
(12월 19일, 항저우 올림픽 스포츠 센터 체육관 2번 코트)
★ 안세영(한국, 1위) 2-1(14-21, 21-5, 21-14) 야마구치 아카네(일본, 4위)
◇ A조 최종 순위
1 안세영(한국, 랭킹 1위) 3승 포인트 득실(148-100) ## 4강 진출!
2 야마구치 아카네(일본, 랭킹 4위) 2승 1패 포인트 득실(146-143) ## 4강 진출!
3 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아, 랭킹 7위) 1승 2패 포인트 득실(143-140)
4 미야자키 토모카(일본, 랭킹 9위) 3패 포인트 득실(72-126)
◇ B조 최종 순위
1 왕 즈이(중국, 랭킹 2위) 2승 포인트 득실(84-55) ## 4강 진출!
2 라차녹 인타논(태국, 랭킹 8위) 1승 1패 포인트 득실(78-69) ## 4강 진출!
3 한 웨(중국, 랭킹 3위) 2패 포인트 득실(46-84)
4 폰파위 초추웡(태국, 랭킹 6위) 포인트 득실(0-0)
