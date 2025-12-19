'놀라운 역전승' 안세영, 월드 투어 파이널스 조 1위로 4강

AFP / 연합뉴스

BWF 월드 투어 파이널스 2025 여자단식 A조 결과

(12월 19일, 항저우 올림픽 스포츠 센터 체육관 2번 코트)

★ 안세영(한국, 1위) 2-1(14-21, 21-5, 21-14) 야마구치 아카네(일본, 4위)

◇ A조 최종 순위

1 안세영(한국, 랭킹 1위) 3승 포인트 득실(148-100) ## 4강 진출!

2 야마구치 아카네(일본, 랭킹 4위) 2승 1패 포인트 득실(146-143) ## 4강 진출!

3 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아, 랭킹 7위) 1승 2패 포인트 득실(143-140)

4 미야자키 토모카(일본, 랭킹 9위) 3패 포인트 득실(72-126)

◇ B조 최종 순위

1 왕 즈이(중국, 랭킹 2위) 2승 포인트 득실(84-55) ## 4강 진출!

2 라차녹 인타논(태국, 랭킹 8위) 1승 1패 포인트 득실(78-69) ## 4강 진출!

3 한 웨(중국, 랭킹 3위) 2패 포인트 득실(46-84)

4 폰파위 초추웡(태국, 랭킹 6위) 포인트 득실(0-0)

- 폰파위 초추웡 2경기 기권, 해당 경기 기록 제외한 순위표

2025년 12월 19일, 중국 저장성 항저우의 항저우 올림픽 스포츠 센터 체육관에서 열린 BWF 배드민턴 월드 투어 파이널스 여자 단식 경기에서 한국의 안세영이 일본의 야마구치 아카네에게 리턴샷을 날리고 있다.이 경기 전까지 안세영과 야마구치 아카네는 맞대결 기록 15승 15패로 용호상박의 처지라고 할 수 있을 정도로 팽팽했다. 곧 새해가 이어지면서 숨가쁜 월드 투어 일정이 다가오지만 2025 시즌 최강자를 가리는 왕중왕전 성격의 월드 투어 파이널스에서 최소 한 번 이상은 만나야 할 운명의 상대였는데 안세영이 짜릿한 역전승을 거두고 16승 15패로 한 발짝 앞서가기 시작한 것이다.세계 배드민턴 여자단식 랭킹 1위 안세영이 19일(금) 오전 중국 항저우 올림픽 스포츠 센터 체육관 2번 코트에서 벌어진 BWF 월드 투어 파이널스 2025 여자단식 A조 세 번째 경기에서 일본의 야마구치 아카네(4위)를 상대로 47분 만에 2-1(14-21, 21-5, 21-14) 역전승을 거두고 조 1위 자격으로 당당히 4강에 올라섰다. B조에서는 세계 2위 왕 즈이(중국)와 라차녹 인타논(태국, 8위)이 4강에 올라왔다.세계 배드민턴 여자단식 부문 2025시즌 11관왕의 위업을 노리고 있는 안세영은 2025 세계선수권 여자단식 챔피언 야마구치 아카네를 맞아 첫 게임에서 끌려다니며 14-21로 내줬다. 팽팽하던 첫 게임 중반 야마구치 아카네의 짧고 정교한 헤어핀 공격 전략이 적중한 것이다. 16-11로 달아나는 야마구치 아카네의 포핸드 크로스 스매싱도 인상적이었다.7점 차로 첫 게임을 내준 안세영은 두 번째 게임에 접어들어 정신을 바짝 차리고 놀라운 역전 드라마를 차근차근 써내려갔다. 집중력을 끌어모은 안세영은 랠리를 길게 이어가는 끈질긴 수비력으로 야마구치 아카네를 앞뒤로 많이 뛰게 만들며 8-1까지 초반 기세를 휘어잡은 것이다.인터벌 이후에도 안세영은 놀라운 집중력을 발휘하며 14-5에서 연속 7포인트를 따내, 직전 게임에서 언제 그랬냐는 듯 두 번째 게임을 비교적 가볍게 끝냈다. 게임 포인트는 절묘한 포핸드 크로스 앵글 드롭샷(9구)이었다.이어진 세 번째 게임 초반은 야마구치 아카네가 4-1로 리드하며 안세영의 발을 다시 묶는 듯 보였다. 하지만 여기서 더 휘청거릴 안세영이 아니었다. 7-6으로 역전시키는 포핸드 하프 스매싱 포인트가 귀중한 역전길을 만든 것이다.이에 마음이 조급해진 야마구치 아카네는 평범한 백핸드 푸시 실수로 안세영에게 먼저 인터벌(11-9) 여유를 넘겨주고 말았다. 곧이어 긴 랠리 끝에 12-9를 만드는 안세영의 반 박자 빠른 점프 스매싱이 나왔고 그 이후 대부분의 포인트는 야마구치 아카네의 스트로크 실수로 찍혀나왔다.15-14까지 야마구치 아카네가 따라붙었지만 그 순간부터 안세영이 내리 6포인트를 따내는 집중력이 더 놀라웠다. 안세영의 절묘한 헤어핀 공격을 야마구치 아카네가 받아넘기지 못하면서 선명한 역전 매치 포인트가 12구로 찍힌 것이다.이렇게 A조에서는 안세영(3승 1위)과 야마구치 아카네(2승 1패, 2위)가 4강에 올랐고, B조에서는 홈 코트의 왕 즈이(랭킹 2위)와 라차녹 인타논(태국, 랭킹 8위)이 4강에 진출하게 됐다.