'선영석'이 해냈다... 한국 믹스더블 컬링, 사상 첫 올림픽 자력 진출

▲
2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 출전권을 따낸 믹스더블 컬링 대표팀. 왼쪽부터 정영석·김선영 선수.대한컬링연맹 제공
대표팀은 예선 마지막 경기를 '예방주사'처럼 치렀다. 체코와의 경기에서 상대에게 중요한 순간 빅 엔드를 여러 차례 허용하면서 3대 9로 패배, 유리하게 플레이오프를 치를 수 있는 1위 자리를 놓치게 된 것. 2위간 플레이오프에서 중국을 이기고, 그리고 1위 플레이오프 패자를 연달아 만나 이겨야 하는 어려운 상황 속에서 대표팀은 올림픽 진출 결정전에 나섰다.
하지만 김선영-정영석 조는 노련했다. 젊은 선수들을 중심으로 구성된 중국의 예즈쉬안-유센 조를만나 7대 3의 대승을 거두며 앞서나갔다. 4엔드 중요한 순간 상대로부터 한 점을 뺏어낸 대표팀은 5엔드 파워플레이에서 단 한 점만을 내주는 영리한 운영으로 중국을 돌려보냈다.
4년 전 '김민지-이기정' 막았던 호주... '선영석'이 뚫었다
올림픽으로 향하는 예선 최종전에서 만난 팀은 호주. 호주는 지난 2022 베이징 동계 올림픽에 출전하며 호주의 사상 첫 컬링 종목 올림픽 출전 선수로 이름을 올린 탈리 길-딘 휴이트 조가 이번에도 나섰다. 올해 세계선수권 동메달을 따내는 등 훌륭한 기량을 보인 선수인 데다가, 지난 올림픽 최종 예선에서 대한민국의 김민지-이기정 조를 꺾고 올림픽 마지막 티켓을 따낸 팀이기도 했다.
김선영, 그리고 정영석과는 이번 시즌 투어에서 승리와 패배를 주고받았을 만큼, 서로를 누구보다도 잘 아는 팀이기에 긴장되는 경기였다. 올림픽 예선 최종전은 그런 긴장감만큼 팽팽했다. 호주가 한 점을 먼저 따낸 데 이어, 2·3엔드는 한국이 한 점과 두 점을 차례로 얻어내며 앞섰다. 이에 질 세라 4엔드에서는 호주도 두 점을 따라가며 3대 3 동점으로 전반을 마쳤다.
5엔드 대한민국의 '위닝 샷'이 터졌다. 하우스 안으로 들어가는 길을 자신의 스톤으로 막아세운 한국이 호주의 공격이 실패로 돌아간 틈을 타 석 점을 만들어낸 것. 빅 엔드를 만든 한국은 6엔드 호주가 신청한 파워플레이(믹스더블 컬링에서 가드 스톤과 하우스 안에 배치되는 스톤을 사이드로 밀어 공격적으로 엔드를 운영하는 것, 기자 말)도 두 점 실점으로 막아내며 승리에 가까워졌다.
마지막 엔드, 두 점을 앞서나간 대한민국은 호주의 파상공세를 막아내며 경기를 치렀다. 막판 상대가 득점의 발판을 만들기도 했지만, 노련하게 상대 스톤이 들어갈 수 있는 길목을 막아서며 어려운 샷을 유도했다. 그렇게 호주가 던진 마지막 두 개의 스톤이 모두 던지고자 했던 위치로 들어가지 않으며 스틸에 성공, 한국의 승리가 확정되었다. 최종 스코어 10대 5.
경기가 끝난 순간, 두 선수는 누가 먼저랄 새도 없이 한국 컬링의 첫 역사를 써낸 주인공이 되었음을 축하했다. 김선영은 "수고했다, 영석아"라며 힘찬 포옹을 건넸다. 한국 컬링은 8대 1의 경쟁률을 뚫고, 코르티나담페초의 2026년 2월 4일부터 2월 22일까지 모든 기간에 태극기를 휘날릴 수 있게 되었다.
한편 남자 컬링 대표팀 경북체육회는 지난 12일까지 진행된 올림픽 최종 예선에 나섰지만, 3승 4패, 4위의 성적으로 3위까지 주어지는 플레이오프 진출권을 따내지 못하며 아쉬움을 삼켰다. 남자 컬링 올림픽 최종 예선에서는 미국과 중국이 티켓을 따냈다.
"올림픽 잘 대비해서... 좋은 경기 뛰겠다"