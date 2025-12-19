'선영석'이 해냈다... 한국 믹스더블 컬링, 사상 첫 올림픽 자력 진출

대한컬링연맹 제공

2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 출전권을 따낸 믹스더블 컬링 대표팀. 왼쪽부터 정영석·김선영 선수.대표팀은 예선 마지막 경기를 '예방주사'처럼 치렀다. 체코와의 경기에서 상대에게 중요한 순간 빅 엔드를 여러 차례 허용하면서 3대 9로 패배, 유리하게 플레이오프를 치를 수 있는 1위 자리를 놓치게 된 것. 2위간 플레이오프에서 중국을 이기고, 그리고 1위 플레이오프 패자를 연달아 만나 이겨야 하는 어려운 상황 속에서 대표팀은 올림픽 진출 결정전에 나섰다.하지만 김선영-정영석 조는 노련했다. 젊은 선수들을 중심으로 구성된 중국의 예즈쉬안-유센 조를만나 7대 3의 대승을 거두며 앞서나갔다. 4엔드 중요한 순간 상대로부터 한 점을 뺏어낸 대표팀은 5엔드 파워플레이에서 단 한 점만을 내주는 영리한 운영으로 중국을 돌려보냈다.올림픽으로 향하는 예선 최종전에서 만난 팀은 호주. 호주는 지난 2022 베이징 동계 올림픽에 출전하며 호주의 사상 첫 컬링 종목 올림픽 출전 선수로 이름을 올린 탈리 길-딘 휴이트 조가 이번에도 나섰다. 올해 세계선수권 동메달을 따내는 등 훌륭한 기량을 보인 선수인 데다가, 지난 올림픽 최종 예선에서 대한민국의 김민지-이기정 조를 꺾고 올림픽 마지막 티켓을 따낸 팀이기도 했다.김선영, 그리고 정영석과는 이번 시즌 투어에서 승리와 패배를 주고받았을 만큼, 서로를 누구보다도 잘 아는 팀이기에 긴장되는 경기였다. 올림픽 예선 최종전은 그런 긴장감만큼 팽팽했다. 호주가 한 점을 먼저 따낸 데 이어, 2·3엔드는 한국이 한 점과 두 점을 차례로 얻어내며 앞섰다. 이에 질 세라 4엔드에서는 호주도 두 점을 따라가며 3대 3 동점으로 전반을 마쳤다.5엔드 대한민국의 '위닝 샷'이 터졌다. 하우스 안으로 들어가는 길을 자신의 스톤으로 막아세운 한국이 호주의 공격이 실패로 돌아간 틈을 타 석 점을 만들어낸 것. 빅 엔드를 만든 한국은 6엔드 호주가 신청한 파워플레이(믹스더블 컬링에서 가드 스톤과 하우스 안에 배치되는 스톤을 사이드로 밀어 공격적으로 엔드를 운영하는 것, 기자 말)도 두 점 실점으로 막아내며 승리에 가까워졌다.마지막 엔드, 두 점을 앞서나간 대한민국은 호주의 파상공세를 막아내며 경기를 치렀다. 막판 상대가 득점의 발판을 만들기도 했지만, 노련하게 상대 스톤이 들어갈 수 있는 길목을 막아서며 어려운 샷을 유도했다. 그렇게 호주가 던진 마지막 두 개의 스톤이 모두 던지고자 했던 위치로 들어가지 않으며 스틸에 성공, 한국의 승리가 확정되었다. 최종 스코어 10대 5.경기가 끝난 순간, 두 선수는 누가 먼저랄 새도 없이 한국 컬링의 첫 역사를 써낸 주인공이 되었음을 축하했다. 김선영은 "수고했다, 영석아"라며 힘찬 포옹을 건넸다. 한국 컬링은 8대 1의 경쟁률을 뚫고, 코르티나담페초의 2026년 2월 4일부터 2월 22일까지 모든 기간에 태극기를 휘날릴 수 있게 되었다.한편 남자 컬링 대표팀 경북체육회는 지난 12일까지 진행된 올림픽 최종 예선에 나섰지만, 3승 4패, 4위의 성적으로 3위까지 주어지는 플레이오프 진출권을 따내지 못하며 아쉬움을 삼켰다. 남자 컬링 올림픽 최종 예선에서는 미국과 중국이 티켓을 따냈다.