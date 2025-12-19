사이트 전체보기
'선영석'이 해냈다... 한국 믹스더블 컬링, 사상 첫 올림픽 자력 진출

김선영-정영석 조, 올림픽 예선에서 '막차' 타고 코르티나행 티켓 따내... 김선영, 올림픽 3연속 출전

박장식(trainholic)
25.12.19 17:39최종업데이트25.12.19 17:39
2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 출전권을 따낸 믹스더블 컬링 대표팀이 환호하고 있다. 왼쪽부터 정영석·김선영 선수.
'선영석' 듀오가 해냈다. 강릉시청 '팀 킴'의 김선영, 그리고 강원도청의 정영석이 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽으로 향하는 컬링 종목의 마지막 티켓을 따냈다.

김선영-정영석 조는 현지시각 18일까지 캐나다 켈로나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 최종 예선 믹스더블 플레이오프 최종전에서 호주를 10대 5로 꺾고 승리, 플레이오프에서 승리한 두 개의 국가에게만 주어지는 올림픽 티켓을 얻어냈다.

한국 믹스더블 컬링은 2018 평창 동계 올림픽 당시 개최국 자격으로 첫 출전권을 따냈지만, 2022 베이징 동계 올림픽에서는 예선전에 탈락했던 아픔을 겪었다. 하지만 이번 올림픽에서 첫 자력 진출을 이루면서 여자·믹스더블 대표팀이 코르티나담페초를 빛낼 수 있게 되었다. 특히 김선영은 '팀 킴'으로 출전했던 2018년·2022년에 이어 3회 연속 올림픽 출전이라는 대기록을 세웠다.

8대 1 경쟁률 뚫고... '최종전' 닿았다

지난 7월 국가대표 선발전에서 극적인 우승을 이루면서 올림픽 시즌 국가대표에 올랐던 김선영-정영석 듀오. 하지만 지난 대표팀이 세계선수권에서 좋은 성적을 내지 못한 탓에 김선영-정영석 듀오는 올림픽 최종 예선의 실낱같은 확률 싸움을 뚫고 코르티나행 티켓을 따내야 했다.

올림픽 최종 예선에 나선 국가는 16개. 특히 8개 국가를 잘라 치르는 조별리그에서는 체코를 비롯해 일본, 라트비아 등 올림픽에 가깝다는 팀들이 한국과 함께 포진해 '죽음의 조'에 가까운 어려운 경기를 치러야 했다. 더욱이 일본의 코아나 토리-아오키 고 조는 2025 하얼빈 동계 아시안 게임에 출전해 결승전에서 대한민국의 김경애-성지훈 조를 꺾고 금메달을 차지할 정도로 강력했던 팀.

하지만 첫 경기였던 한일전이 어느 때보다도 잘 풀렸다. 대한민국은 코아나 토리-아오키 고 조를 상대로 3엔드와 4엔드 연달아 득점을 올린 데 이어, 6엔드에는 석 점의 빅 엔드를 만드는 데 성공했다. 중요할 때마다 뺏어내고, 터뜨린 점수에 힘입어 김선영-정영석 조는 첫 경기를 7대 4로 승리, 소중한 1승을 챙겼다.

오스트리아와의 경기에서 상대의 기권으로 체력을 비축한 대표팀은 독일, 라트비아를 파죽지세로 꺾었다. 특히 예선 5번째 경기에서 튀르키예를 8대 2로 누른 대표팀은 두 경기를 남겨놓고 플레이오프를 가장 먼저 확정, 편한 마음으로 경기를 치를 수 있게 되었다.

2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 출전권을 따낸 믹스더블 컬링 대표팀. 왼쪽부터 정영석·김선영 선수.
대표팀은 예선 마지막 경기를 '예방주사'처럼 치렀다. 체코와의 경기에서 상대에게 중요한 순간 빅 엔드를 여러 차례 허용하면서 3대 9로 패배, 유리하게 플레이오프를 치를 수 있는 1위 자리를 놓치게 된 것. 2위간 플레이오프에서 중국을 이기고, 그리고 1위 플레이오프 패자를 연달아 만나 이겨야 하는 어려운 상황 속에서 대표팀은 올림픽 진출 결정전에 나섰다.

하지만 김선영-정영석 조는 노련했다. 젊은 선수들을 중심으로 구성된 중국의 예즈쉬안-유센 조를만나 7대 3의 대승을 거두며 앞서나갔다. 4엔드 중요한 순간 상대로부터 한 점을 뺏어낸 대표팀은 5엔드 파워플레이에서 단 한 점만을 내주는 영리한 운영으로 중국을 돌려보냈다.

4년 전 '김민지-이기정' 막았던 호주... '선영석'이 뚫었다

올림픽으로 향하는 예선 최종전에서 만난 팀은 호주. 호주는 지난 2022 베이징 동계 올림픽에 출전하며 호주의 사상 첫 컬링 종목 올림픽 출전 선수로 이름을 올린 탈리 길-딘 휴이트 조가 이번에도 나섰다. 올해 세계선수권 동메달을 따내는 등 훌륭한 기량을 보인 선수인 데다가, 지난 올림픽 최종 예선에서 대한민국의 김민지-이기정 조를 꺾고 올림픽 마지막 티켓을 따낸 팀이기도 했다.

김선영, 그리고 정영석과는 이번 시즌 투어에서 승리와 패배를 주고받았을 만큼, 서로를 누구보다도 잘 아는 팀이기에 긴장되는 경기였다. 올림픽 예선 최종전은 그런 긴장감만큼 팽팽했다. 호주가 한 점을 먼저 따낸 데 이어, 2·3엔드는 한국이 한 점과 두 점을 차례로 얻어내며 앞섰다. 이에 질 세라 4엔드에서는 호주도 두 점을 따라가며 3대 3 동점으로 전반을 마쳤다.

5엔드 대한민국의 '위닝 샷'이 터졌다. 하우스 안으로 들어가는 길을 자신의 스톤으로 막아세운 한국이 호주의 공격이 실패로 돌아간 틈을 타 석 점을 만들어낸 것. 빅 엔드를 만든 한국은 6엔드 호주가 신청한 파워플레이(믹스더블 컬링에서 가드 스톤과 하우스 안에 배치되는 스톤을 사이드로 밀어 공격적으로 엔드를 운영하는 것, 기자 말)도 두 점 실점으로 막아내며 승리에 가까워졌다.

마지막 엔드, 두 점을 앞서나간 대한민국은 호주의 파상공세를 막아내며 경기를 치렀다. 막판 상대가 득점의 발판을 만들기도 했지만, 노련하게 상대 스톤이 들어갈 수 있는 길목을 막아서며 어려운 샷을 유도했다. 그렇게 호주가 던진 마지막 두 개의 스톤이 모두 던지고자 했던 위치로 들어가지 않으며 스틸에 성공, 한국의 승리가 확정되었다. 최종 스코어 10대 5.

경기가 끝난 순간, 두 선수는 누가 먼저랄 새도 없이 한국 컬링의 첫 역사를 써낸 주인공이 되었음을 축하했다. 김선영은 "수고했다, 영석아"라며 힘찬 포옹을 건넸다. 한국 컬링은 8대 1의 경쟁률을 뚫고, 코르티나담페초의 2026년 2월 4일부터 2월 22일까지 모든 기간에 태극기를 휘날릴 수 있게 되었다.

한편 남자 컬링 대표팀 경북체육회는 지난 12일까지 진행된 올림픽 최종 예선에 나섰지만, 3승 4패, 4위의 성적으로 3위까지 주어지는 플레이오프 진출권을 따내지 못하며 아쉬움을 삼켰다. 남자 컬링 올림픽 최종 예선에서는 미국과 중국이 티켓을 따냈다.

"올림픽 잘 대비해서... 좋은 경기 뛰겠다"

2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 출전권을 따낸 믹스더블 컬링 대표팀. 왼쪽부터 정영석·김선영 선수.
올림픽 출전을 위해 두 달 넘는 기간 동안 전지훈련을 치르는 등 그야말로 뼈를 깎는 노력을 했던 두 선수였다. 정영석 선수는 이번 최종예선 기간 동안 백발백중에 가까운 샷을 만들어 내며, 대한민국 컬링 사상 첫 '원정 올림픽'에 나서게 된 남자 선수로 올라섰다.

첫 올림픽에 나서게 된 정영석은 공식 인터뷰를 통해 "경기에 들어가기 전까지만 해도, 경기 결과에 상관하지 않을 수 있게 많이 노력하려고 했다"면서, 상대편인 호주가 비록 맞상대지만, 같은 동료로서 같은 꿈을 꾸는 것을 알기에 우리가 지더라도 상대를 응원하려 했는데, 막상 이기게 되니까 얼떨떨하다. 내년 열릴 올림픽에 가서도 열심히 하도록 하겠다"고 소감을 전했다.

3연속 올림픽 출전의 대기록을 쓴 김선영도 "올림픽 출전이 쉽게 오지 않는 기회라는 것을 잘 알고 있기 때문에, 허투루 (기회를) 쓰지 않고 잘 잡고 싶었는데, 그 기회를 달성하게 되어 기분이 좋다"며, "이제 올림픽을 잘 대비해서, 올림픽에서 좋은 경기 뛰도록 하겠다"고 웃었다.

믹스더블 컬링 대표팀은 오는 2월 4일(이탈리아 현지시각) 열릴 스웨덴과의 예선 1차전을 시작으로, 이탈리아·미국·캐나다 등 9개 국가와 맞붙어 올림픽 믹스더블에서의 메달 레이스에 나선다.

김선영 정영석 컬링 믹스더블컬링 2026밀라노코르티나담페초동계올림픽

