'14년 연속 100안타' 황재균, 그라운드 떠난다

커리어 4번째 FA 자격을 얻은 황재균은 올 시즌을 끝으로 kt 유니폼을 입고 현역 생활을 마감한다.현대 유니콘스는 2006년 신인 드래프트에서 훗날 KBO리그를 대표하는 내야수 2명을 지명했다. 3년 연속 유격수 부문 골드글러브를 휩쓸고 메이저리그에 진출했던 강정호와 2011년부터 올해까지 무려 14년 연속 100안타 시즌을 만들었던 황재균이 그 주인공이다(메이저리그에서 활약한 2017년 제외). 두 유망주는 현대 유니콘스가 해체되고 히어로즈가 창단한 2008년부터 나란히 주전 내야수로 활약했다.강정호가 메이저리그에 진출한 2014년까지 히어로즈의 간판타자로 활약한 것과 달리 황재균은 잠재력이 폭발하기 시작하던 2010년 7월 트레이드를 통해 롯데로 이적했다. 황재균은 롯데 이적 직후 타격을 극대화하려는 제리 로이스터 감독의 전략에 따라 유격수로 출전했지만 결과는 썩 좋지 않았다. 하지만 황재균은 이대호가 1루로 돌아간 2011년부터 롯데의 붙박이 3루수로 활약하며 성적도 함께 상승했다.2011년 타율 .289 12홈런 68타점을 기록한 후 2012년 4홈런 51타점,2013년 7홈런 56타점에 그치며 주춤하던 황재균은 2014년 타율 .321 12홈런 76타점 66득점 17도루를 기록하며 프로 데뷔 후 최고의 시즌을 보냈다. 황재균은 그해 인천아시안게임 대표팀에 선발돼 금메달을 목에 걸었는데 이로써 황재균은 1982년 뉴델리 아시안게임 테니스 여자 단체전 금메달을 딴 어머니와 함께 아시안게임 '모자 금메달리스트'가 됐다.2014년을 계기로 야구에 눈을 뜬 황재균은 2015년 타율 .290 26홈런 97타점 95득점을 기록하며 뛰어난 장타력까지 겸비한 '거포 3루수'로 한 단계 더 성장했다. 그리고 황재균은 생애 첫 FA를 앞둔 2016년 타율 .335 27홈런 113타점 97득점 25도루로 데뷔 후 최고의 성적을 올리면서 자신의 가치를 한껏 끌어올렸다. 시즌 후 빅리그 도전을 선언한 황재균은 2017년 1월 샌프란시스코와 스플릿 계약을 체결했다.마이너리그에서 시즌을 시작한 황재균은 6월 말 빅리그에 콜업 됐고 6월 29일(한국시각) 콜로라도 로키스와의 빅리그 데뷔전에서 결승 홈런을 터트리는 대활약을 선보였다. 하지만 이 홈런은 황재균의 빅리그 처음이자 마지막 홈런이 됐고 황재균은 그해 18경기에서 타율 .154 1홈런 5타점 2득점 OPS(출루율+장타율) .459로 부진했다. 결국 황재균은 짧았던 빅리그 생활을 마무리하고 KBO리그로 복귀했다.2017 시즌이 끝나고 FA를 선언한 황재균은 4년 88억 원의 좋은 조건에 1군 진입 후 3년 연속 최하위에 머물렀던 kt와 계약했다. 황재균은 이적 첫 시즌 타율 .296 25홈런 88타점 76득점의 좋은 활약을 선보이면서 신인왕을 차지한 강백호(한화 이글스)와 함께 kt의 탈꼴찌를 견인했다. 황재균은 2019년에도 타율 .283 20홈런 67타점 78득점의 꾸준한 성적을 올렸고 kt는 창단 후 처음으로 5할 승률을 기록했다.롯데 시절부터 리그 정상급 3루수로 인정 받으면서도 좀처럼 골든글러브와 인연이 없었던 황재균은 kt가 처음으로 가을야구에 진출한 2020년 타율 .312 21홈런 97타점 108득점을 기록하면서 생애 처음이자 마지막으로 3루수 부문 골든글러브를 수상했다. 그리고 황재균이 주장을 역임한 2021년 kt는 창단 후 처음으로 한국시리즈 우승을 차지했고 황재균은 첫 한국시리즈에서 1홈런 5타점 3득점으로 맹활약했다.2021 시즌이 끝나고 다시 FA자격을 얻은 황재균은 kt와 4년 총액 60억 원에 계약하며 잔류를 선택했다. 황재균은 kt와 두 번째 FA 계약을 체결한 후에도 3년 연속 120안타를 기록하는 꾸준함을 보였지만 더 이상 전성기 시절의 폭발력은 기대하기 힘들어졌다. 결국 황재균은 작년 풀타임 3루수로 자리 잡은 2011년 이후 가장 낮은 타율 .260에 머물렀고 kt는 작년 11월 FA시장에서 새로운 3루수 허경민을 영입했다.만 38세라는 적지 않은 나이에 유틸리티 플레이어가 된 황재균은 올 시즌 1루수로 79경기에서 561.2이닝, 3루수로 38경기에서 271.2이닝, 2루수로도 3경기에서 11이닝을 소화했다. 112경기에서 106안타를 때린리며 역대 7번째 14년 연속 100안타라는 대기록을 달성했지만 황재균은 이제 더 이상 kt의 '붙박이 주전'이 아니었다. 결국 황재균은 커리어 4번째 FA를 신청한 상태에서 현역 은퇴를 결정했다.물론 최근 2년 동안 하락세가 비교적 뚜렷했지만 꾸준했던 커리어와 여전한 기량을 고려하면 은퇴는 이르게 느껴지진다. 하지만 황재균은 현역 연장 대신 은퇴를 선택했다. 이로써 지난 15일 은퇴한 정훈에 이어 황재균까지 한 명의 현대 유니콘스 멤버가 그라운드를 떠나게 됐다. 만약 지난 11월21일 한화에서 방출된 장시환이 새 팀이 구하지 못하면 현대 유니콘스 출신 현역 선수는 역사 속으로 사라지게 된다.