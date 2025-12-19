'132억' 유리몸 에이스... 국대 차출 논란에 휩싸인 이유는?

케이비리포트

NC 구창모의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)NC 구단이 구창모 차출에 부정적인 근본적인 이유는 다년 계약 기간과 규모로 추정된다. NC는 지난 2023년, 구창모와 최대 7년 132억 원의 비FA 다년 계약을 체결한 바 있다. 시즌 개막 전에 열리는 WBC에서 혹시라도 몸 상태에 이상이 생긴다면 2026시즌 구상 전체가 흔들릴 수 있다는 우려가 현실적인 계산으로 작용했을 법하다.하지만 일련의 상황을 지켜보는 야구팬들의 시선은 싸늘하다. 이번 WBC 대표팀 명단에는 올시즌 세 차례 햄스트링 부상으로 시즌 아웃되었던 김도영(KIA)과 불혹에 가까운 베테랑 류현진(한화)도 포함되었기 때문이다. 그 어떤 구단도 핵심 전력의 부상 가능성에서 자유롭지 않지만 대부분은 국가대표라는 명분 앞에 위험을 감수한다. 그런 점에서 NC 구단의 현재 태도는 다수의 공감을 얻지 못하고 있다.특히 지난 2023년 항저우 아시안게임 대표팀 선정 때와는 상반된 모습이라 비판의 목소리가 더 거세졌다. 병역 혜택이 걸린 아시안게임을 앞두고는 팔 부상 중에도 일정을 당겨 1군에 복귀하는 등 대표팀 합류를 위해 적극적인 의지를 보였다.반면 사실상 재활이 대부분이었던 상무 복무(상무 소속으로 퓨처스리그 5경기 등판)를 끝내고 맞게 된 WBC에서는 소속팀이 앞장서서 차출에 난색을 보였다는 인상이 남았다. 이 대목에서 실망감을 느낀 팬들은 구단과 선수가 제도를 이기적으로 이용한다는 비판의 목소리를 내고 있다.