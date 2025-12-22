우연히 만난 동창과의 인연이 불러온 비극을 낭만적으로

파니는 출근길에 우연히 고등학교 친구였던 알랭과 마주친다. 그가 말하길, 그녀는 만인의 우상이었고 자신 또한 그녀를 흠모했다고 한다. 다음에 기회가 되면 점심이나 하자며 짧은 만남을 끝낸다. 파니는 하루 종일 그 짧은 만남이 생각난다. 며칠 뒤 알랭에게서 연락이 왔고 둘은 점심을 함께한다.
경매 회사 팀장으로 일하는 파니는 한 차례 이혼 후 프랑스 파리에서 '부자를 더 부자로 만들어 주는' 일을 하는 남편 장과 함께 고급 주택에 거주하고 있다. 직업도 좋고 서로 사랑하고 잘살기도 하니 이상적인 커플이다. 그럼에도 불구하고 파니는 알랭과 혼외 관계를 시작한다. 서로를 향한 끌림을 주체할 수 없었던 것.
파니는 죄책감을 느끼며 불안해하지만 묘한 쾌감도 느끼니 관계를 끊기 힘들다. 장은 아내의 행동에서 이질감을 느끼고 사립탐정을 고용한다. 파니는 장에게 알랭과의 관계를 고백하려 하고, 장은 알랭을 처리하고자 청부살인업자를 고용하려 하는데… 우연이 불러온 파국은 어떻게 흘러갈 것인지?
<미드나잇 인 파리> 이어 또 파리를 배경으로