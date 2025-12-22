우연히 만난 동창과의 인연이 불러온 비극을 낭만적으로

▲영화 <럭키 데이 인 파리>의 한 장면. 해피송

영화는 쉴 틈 없는 대화들의 향연으로 꽉 차 있다. 마치 인생이 사람과 사람 사이의 대화로만 기능할 수 있다고 말하고 있는 것 같다. 대화가 행동을 유발하고 인생의 경로를 바꾼다. 하지만 정작 그 누구도 '대화' 자체를 중요하게 생각하지 않는다. 대화야말로 일상의 모든 것이니. 이 아이러니는 독특한 발상을 불러일으킨다.



살다 보면, 그런 생각에 빠질 때가 종종 있다. '그때 그를 만나지 않았더라면', '그때 그곳에 가지 않았더라면', '그때 그 말을 하지 않았더라면' 하고 말이다. 운과 우연의 절대성을 통감하는 한편 정녕 한 끗 차이라는 점에서 운과 우연을 한번 통제해 보고 싶다는 열망에 사로잡히기도 한다. 그런 면에서 운과 우연 그 자체에서 한 발 떨어져 살아가는 극 중 파니의 태도가 필요해 보인다.



이번 작품 역시 누구에게나 큰 호불호 없이 재밌게 즐길 수 있을 것이다. 혹여 재미없다면 그의 전작 두 편을 먼저 보고 오시라. <매치 포인트>가 서스펜스에 천착했다면 <미드나잇 인 파리>는 낭만의 이면을 천착했다. 이 작품 <럭키 데이 인 파리>는 두 작품을 합쳐 놨다고 말할 수 있지 않을까 싶다.

