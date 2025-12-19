사이트 전체보기
김형욱의 넷플릭스 오리지널 리뷰 할리우드 톱스타에게 불어 닥친 중년의 위기 혹은 필연적 회한

[넷플릭스 오리지널 리뷰] <제이 켈리>

김형욱(singenv)
25.12.19 15:13최종업데이트25.12.19 15:13
넷플릭스 오리지널 영화 <제이 켈리>의 한 장면.넷플릭스

족히 수십 년간 할리우드 톱배우의 위치를 사수해 온 제이 켈리. 그는 쉼 없이 이어지는 촬영에 조금씩 지쳐가고 있다. 다음 영화 촬영을 하지 않겠다고 하는 게 버릇이 될 정도, 그때마다 헌신적인 매니저이자 친구 론이 어르고 달랜다. 그러던 중 그를 데뷔시켜 준 피터 슈나이더 감독이 별세한다.

장례식에서 우연히 마주친 옛 친구, 티모시와 술 한잔을 기울이는 켈리. 옛이야기로 잘 흘러가다가 끝이 좋지 못해 싸우기까지 한다. 티모시가 켈리의 둘재 딸 데이지와 페이스북 친구인데, 그녀가 아빠를 두고 '빈 그릇'이라고 말했다며 "네 안에 사람이 있긴 해? 아마 넌 존재하지 않을 수도 있겠어"라는 식으로 시비를 건다.

이튿날 켈리는 차기작 미팅에 참여하지 않고 난데없이 유럽에 가겠다고 한다. 큰딸 제시카가 친구들과 함께 프랑스 파리에서 재즈 축제에 갔다가 이탈리아 토스카니로 향한다고 하니, 그들을 뒤따르겠다는 것이었다. 론을 비롯해 대규모 인원이 동행한다. 켈리는 이 갑작스러운 여정에서 무엇을 얻을 수 있을까?

어김없이 찾아온 노아 바움백의 풍자극

넷플릭스 오리지널 영화 <제이 켈리> 포스터.넷플릭스

노아 바움백 감독은 1990년대 중반에 데뷔한 후 2000년 전후를 제외하곤 꾸준히 작품을 내놨다. 상당히 많은 작품 수치곤 대체로 괜찮다. 별로라 해도 평타 이상은 친다. 와중에 넷플릭스가 본격적으로 제작에 발을 들여놓은 2010년대 중반부터는 계속해서 넷플릭스 오리지널 작품을 내놓고 있다.

2~3년마다 안정적으로 작품을 내놓는가 하면 항상 연말쯤 공개되게 하니 이듬해 초에 있을 아카데미 시상식을 노린 게 분명하다. 그 말인즉슨 작품성이 담보된다는 뜻일 터, 이번에 찾아온 <제이 켈리>도 마찬가지다. 공개 전 베니스 영화제에 초청되어 호평을 받았고 내년 아카데미 남우주연상과 남우조연상의 유력한 후보로 점 처지고 있다. 제이 켈리 역을 맡은 조지 클루니와 그의 매니저이자 친구 론 역을 맡은 애덤 샌들러의 연기가 탁월하다. 이보다 더 자연스럽고 또 좋을 수 없을 만큼 말이다.

노회한 할리우드 배우와 헌신적인 매니저를 정면에 내세운 만큼 '메타-할리우드' 영화라고 해도 이상하지 않을 텐데, 노아 바움백 특성상 비난이나 비판까진 아니더라도 풍자극으로 자조 섞인 웃음을 선사하며 너무 진지하지 않게 실체를 보여주려 할 것이다.

일, 사랑, 가족, 관계에서 위기를 겪는 중년

넷플릭스 오리지널 영화 <제이 켈리>의 한 장면.넷플릭스

제이 켈리의 유럽 기차 여행은 인생을 돌아보는 여정과 다름 아니다. 종종 과거의 한 장면으로 돌아가곤 하는데, 결정적인 순간이랄 수도 있으나 대체로 후회가 남는 순간들이다. 이미 지나가 버려 돌이킬 수 없지만, 과거는 현재로 이어지는 법이라 할 수 있는 것들이 있다. 돌아보지 않으면 알 수 없는 것들.

<제이 켈리>는 일, 사랑, 가족, 관계, 그리고 자신 등 거의 모든 면에서 위기를 겪고 있는 중년의 한 남자가 힘겹게 나아가는 이야기를 다룬다. 비록 그는 굴지의 할리우드 대배우로 전 세계에서 모르는 사람이 없을 정도지만, 정작 그는 그 자신을 모른다. 영화 속에서 타인을 연기하고, 현실 속에선 자신을 연기하니 말이다.

그가 데뷔하기 전 학교에서 교수님이 해 준 말이 이어진다. 배우, 아니 스타가 되었을 때의 진실. "거짓말로 먹고 살 거야. 거짓말을 잘할수록 더 진실하게 보일 거고 더 출세할 거야. 한 번은 배역을 연기하고 한 번은 자신을 연기해야 할 거야"라고 했기로서니 스타가 살아가는 법 또는 죽어가는 법을 논했다.

과거, 기억, 회한으로 힘들어하는 톱스타

기억이라는 것은, 과거라는 것은 취사선택의 영역이랄 수 있다. 잊고 싶은 기억은 잊어버리고 기억하고 싶은 것은 생생하게 묘사할 수 있다. 그런 와중에 부자연스러운 게 있다면, 쉽게 잊히지 않을뿐더러 각인되어 버린 기억들을 애써 구석으로 치워두는 것이다. 잊을 만하면 튀어나와 괴롭힌다.

그런 면에서 타인을 연기하는 배우나 자기 자신조차 연기하는 스타는 상대적으로 쉽게 도망칠 수 있겠으나 기억을 제대로 갈무리하기 힘들 것 같다. 과거, 기억, 회한 등으로 힘들어하는 중년을 할리우드 톱스타로 자리한 건 탁월한 선택이었다고 생각한다. 보통의 사람들과는 완연히 다른 속내를 오랫동안 정리하지도, 지워 버리지도, 끄집어내지도 못했을 테니까.

넷플릭스 오리지널 영화 <제이 켈리>의 한 장면.넷플릭스

영화에서 특별한 사건은 제이 켈리가 차기작에 들어가지 않고 뜬금없이 유럽을, 그것도 기차로 여행하는 것이다. 그는 더 이상 자신의 일을, 일과 관련된 관계를, 무엇보다 그 자신을 사랑하지 않게 된 것 같다. 언젠가 일어났을 일이 일어났고 터질 만한 게 터졌다.

이 여정에서 그는 일, 사랑, 관계, 가족, 자신을 다시 얻고 사랑하게 될까? 그래서 계속 이어나갈 수 있을까? 혹은 그를 둘러싼 모든 건 변하지 않고 그가 변할까? 재기 발랄하고 유머러스한 한편 따뜻한 이야기를 쭉 따라가 보면 어떨까.
