박나래, 키, 입짧은햇님 줄하차... 400회 앞둔 '놀토' 어쩌나

tvN '놀라운 토요일' 입짧은햇님, 키최근 개그우먼 박나래로부터 불거진 각종 논란이 TV 및 유튜브 예능의 출연진 줄하차, 방영 및 제작 중단 등으로 번지면서 마치 눈덩이 마냥 확대되고 있다.얼마 전 전 매니저들에 대한 갑질 논란 및 고소 고발, 불법 의료 및 횡령 등의 의혹에 휩싸인 박나래는 기존 출연하던 MBC <나 혼자 산다> <구해줘 홈즈>, tvN <놀라운 토요일> 등에서 자진 하차를 결정한 바 있다.그런데 프로그램에 함께 출연하던 동료들 또한 '주사 이모'라 불리는 이아무개씨와 연관된 사실이 알려지면서 사과문 게재 및 하차를 발표해 충격을 더하고 있다. 지난 17일에는 가수 키가 이씨가 근무하는 병원 방문 및 자택 치료를 받은 사실을 뒤늦게 인정하고 역시 <나 혼자 산다> <놀토>에서 물러난다고 발표했다.박나래-키의 잇단 하차 소식과 맞물려 역시 <놀토>의 또 다른 핵심 인물 유튜버 '입짧은햇님'마저 이씨로부터 링거를 맞았다는 의혹이 보도되었고 결국 19일 새벽 입장문을 발표함과 동시에 하차를 선언하기에 이른다. 이번 사태의 파장이 몇몇 TV 프로그램에만 국한된 것이 아니라는 점에서 연이은 활동 중단 발표는 더 큰 우려를 자아내고 있다.