5년 전 잃어버린 모자 찾는 남자... 그에게 찾아온 기적

<슈퍼 해피 포에버> 스틸찬란
'한국영화 위기'론이 국내 영화판을 칠흑 같은 안개처럼 잠식한 지 오래다. 역병의 시간이 저물자 다시 <기생충>의 영광으로 빛나던 2019년으로 돌아갈 줄 알았건만, 그저 제2의 <기생충>만 나오면, '천만 영화'만 터지면 모든 게 잘 될 거라 믿던 기대는 허물어지고, 이제 기나긴 빙하기가 도래했다는 음울한 전망이 본격 수면 위로 올라오기 시작했다. 2026년 개봉을 준비하는 대작 상업영화가 10편도 안 될 거란 충격적인 소식이 들려오는 참이다.
반면에 한국영화가 한창 잘 나가던 시절 비웃음의 대상으로 취급받던 일본영화의 부흥은 놀랍기만 하다. 상업영화 내수시장도, 세계 유수의 영화제 초청과 수상 실적도 쌍끌이 활황을 기록하는 중이다. 한국영화판이 아직도 봉준호, 박찬욱, 이창동, 홍상수에 의존할 때, 일본은 세계적 거장으로 자리매김한 구로사와 기요시나 고레에다 히로카즈의 뒤를 이을 후속 세대 발굴과 육성에 성공했다. 하마구치 류스케, 미야케 쇼, 후카다 코지, 네오 소라 같은 이름은 국내 영화 애호가들에게도 어느덧 친숙한 이름이다.
여기에 새로운 이름 하나 더 추가해야 한다. 일찍이 <타카라, 내가 수영을 한 밤>(2017)으로 전 세계 영화제를 돌며 화제가 되었던 이가라시 코헤이다. 그의 최신작 <슈퍼 해피 포에버>는 전작에 이어 감독의 새로운 대표작으로 명명하기에 손색이 없는 작업이자, 흔한 연애담 공식을 극한으로 변용해 낯설고 신선한 영화적인 감각을 불러오는 파격적 변주다.
<타카라, 내가 수영을 한 밤>이 일본 동북 지방의 눈 덮인 설원을 배경으로 어린 소년이 펼치는 두근두근 모험을 더없이 따스한 보살핌처럼 다루는 시선이 돋보였다면, <슈퍼 해피 포에버>는 한없는 깊이의 사랑이 어떻게 한 사람의 인생에 각인되는가를 놀라운 연출력과 편집으로 관객에게 제시한다. 그저 단순 줄거리만 설명하자면 뻔한 신파 그득한 연애물로 보이기 좋지만, 막상 영화를 보고 나면 작품속에서 친구 미야타와 우연히 합석한 여성들이 믿거나 말거나 설파하던 '슈퍼 해피 포에버'가 마치 마법의 주문처러 여겨질 테다.
과거의 떨림 vs. 현재의 공허, 그리고...