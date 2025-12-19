5년 전 잃어버린 모자 찾는 남자... 그에게 찾아온 기적

찬란

탈출이 불가능한 '림보'에 사노는 영영 갇힌 채 헤어나오지 못할 것인가? 저 정도로 깊이 절망한 상태라면 주변의 헌신적인 도움으로도 답이 없어 보인다는 게 솔직한 입장이다. 고개를 흔들며 화면을 외면할 즈음, 갑자기 추억의 올드 팝, 바비 다린의 'Beyond the Sea'가 누군가의 흥얼거림으로 환청처럼 들리기 시작한다. 대체 이게 무슨 반전이란 말인가.



친구 미야타와 동반 합석한 여성들이 공통 관심사, '동시성(Synchronicity)'을 사노는 비웃으며 부정하지만, 세상엔 설명할 수 없는 우연을 가장한 운명적 상황이 종종 발생하는 법이다. 5년 후 현재의 주인공에게도 그런 마법 같은 순간이 깃든다. 타임머신이라도 발견한 걸까? 아니라면 대관절 지금 무슨 일이 일어나려는 걸까? 그 진상을 확인하는 순간, 관객의 마음 속엔 마술 같은 감각이 삽시간에 가득해질 테다.



사노와 나기의 감정이 어쩌면 휴양지 곳곳 그들의 자취에 필름처럼 저장되어 있었을까? 아니면 둘의 간절한 염원이 '기적'이라 흔히 불리는 어떤 초자연적 현상을 불러온 것일까? 관객의 오감이 그 실체에 근접하는 과정은 규정된 공식 설명으로 국한되지 않고, 영화적 상상력을 극대화한다. 흥겨운 올드 팝의 선율과 함께 다음엔 무엇이 기다릴까 두근대는 관객의 심장이 기분 좋게 떨리면서 영화는 상상력을 극대화한 채 end가 아니라 and로 변환한다. 여전히 영화라는 대중예술만이 세상에 선보일 수 있는 '결정적 순간'의 도래다.



그저 '팬시'한 감성으로 그림 같은 풍경 속 선남선녀의 멜로에 그치지 않는, 21세기 새로운 문법을 향한 도전과 사랑이란 인류 보편의 주제를 새롭게 변주하는 감각을 제대로 압축한 <슈퍼 해피 포에버>를 보고 나면, 괜시리 즐거운 상상과 함께 관객들은 자기만의 에필로그를 그려낼 테다. 화룡점정은 관객의 온전한 몫이다.



<작품정보>



슈퍼 해피 포에버

Super Happy Forever

2024｜일본, 프랑스｜드라마, 로맨스

2025.12.24. 개봉｜94분｜12세 관람가

감독 이가라시 고헤이

각본 이가라시 고헤이, 쿠보데라 고이치

출연 사노 히로키(사노 역), 미야타 요시노리(미야타 역),

야마모토 나이루(사노 나기 역), 호앙 느 꾸잉(안 역)

수입/배급 찬란

공동배급 ㈜하이스트레인저

공동제공 소지섭, 51k



2024 81회 베니스국제영화제 베니스데이즈 개막작

2024 51회 겐트영화제 작품상

2024 46회 낭뜨3대륙영화제 은열기구상

<슈퍼 해피 포에버> 스틸영화는 사노가 아내와 사랑에 빠지게 된 발단인 2018년 8월 19일과 5년 후 나기를 상실한 채 둘이 처음으로 만난 휴양지로 돌아와 수소문하던 2023년 8월 19일을 자유로이 오가며 인물들의 과거와 현재를 교차시킨다. 한없이 맑고 파란 숙소와 해변은 5년 전과 후가 별반 다를 게 없는 것처럼 보이지만, 그곳을 이용하는 당사자의 마음은 하늘과 땅 차이만큼 다르다. 과거는 지상에 강림한 극락이었을 테지만, 현재는 변한 게 없는 풍광에도 불구하고 삭막하고 공허한 연옥과 다름이 없는 상태인 것이다.정교한 연출은 주인공 내면의 변화를 그냥 보면 별 차이를 포착하기 힘든 이국풍 리조트와 해변을 이용해 온전히 재구성한다. 과거 시점은 따스하면서도 청량한 기운이 해풍에 실려 사노와 나기 두 청춘남녀의 우연적인 첫 만남으로 향한다. 저만큼 날씨와 공기가 좋으면 억지를 부리지 않아도 '어쩐지 좋은 일이 생길 것 같은' 상황으로 저절로 이끌릴 것 같다. 반대로 현실은 겉보기엔 과거와는 비교 불가능한 풍요로 가득하지만, 정작 대기는 끈적끈적하고 배경은 묘하게 황량하다. 이는 곧 주인공의 내적 황폐함을 자연스레 은유한다.전반부는 내내 사노가 친구 미야타와 주변 사람들에게 골고루 행패를 부리며 악다구니를 부리는 현장으로 관객을 잡아끈다. 친구의 얼굴은 점점 일그러지고, 이대로 놔두면 뭐든 일이 날 것 같다. 이젠 제발 자기파괴적 학대는 멈추면 좋겠다는 심장 약한 관객 반응이 나올 법하다. 그만큼 하루에도 한두 번은 거리와 직장에서 마주칠 법한 돌발 상황으로 가득하지만, 은근하게 그가 품은 절망과 회한을 투영하는 장치로 작동하는 셈이다.일본 청춘 로맨스의 왕도적인 구성으로 나기의 매력이 뿜어지듯 보이는 건, 중반부에 도입된 5년 전 과거의 회상 장면부터다. 그림 같은 풍경 속에서 엉뚱해도 시선을 잡아채는 그녀의 눈부신 모습은 앞선 장면에서 아내를 잃은 사노가 왜 저렇게 집착에서 헤어나올 수 없는지 마치 단맛을 강조하기 위해 수박에 소금을 뿌리듯 몇 곱절 더 짜고 매운맛으로 전환한다. 그렇게 5년 후의 사노는 누구도 구원할 수 없을 것처럼 보인다. 진상 자체이던 그가 이제 달리 보이기 시작한다.