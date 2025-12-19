끝내 이별을 선택한 부부, 너무 늦게 전한 사과

JTBC

가출부부자신의 잘못을 인정하고 반성하며 새로운 출발을 기약한 부부, 끝내 서로의 마음을 좁히지 못하고 이별을 선택한 부부까지, 세 커플의 희비가 엇갈렸다.12월 18일 방송된 JTBC <이혼숙려캠프>에서는 결혼생활 유지와 이혼의 갈림길에 선 17기 부부들의 마지막 이야기가 그려졌다.'가출부부'가 가장 먼저 최종조정에 돌입했다. 부부는 남편의 가정폭력과 아내의 빈번한 가출 및 외도로 갈등을 빚었고, 그 책임을 서로의 탓으로 돌렸다.최종결정을 앞두고 남편은 아내와 '결혼생활 유지'를 선택했다. 남편은 "아이들을 위하여 아내에게 한 번 더 기회를 주고 싶다"고 이유를 밝혔다.하지만 아내는 '이혼'을 선택했다. 캠프 입소 당시 남편이 이혼의사가 더 높고, 오히려 아내가 결혼생활 유지를 선택했던 것과는 정반대의 결과였다. 아내의 생각지 못한 답변에 남편은 "네가 그런식으로? 황당했다"는 속마음을 밝히며 큰 충격을 감추지 못했다.아내는 "너무 힘들게 살았다. 이제는 아이들과 제 인생을 살고 싶다"는 이유를 밝히며 눈물을 흘렸다. 아내의 마음이 결정적으로 돌아선 계기는, 앞서 진행된 심리생리검사(거짓말탐지기)에서 "남편이 아내를 사랑하지 않는다"는 결과가 나왔기 때문이었다.결국 화해에 실패한 가출부부는, 최종조정에서 서로의 유책 사유와 위자료 지급 문제를 놓고 날선 공방을 벌였다. 부부는 결혼생활 동안 남편의 생활비 지급과 가정폭력이 이루어진 기간 등에 대하여 증언이 서로 엇갈렸다.남편은 8~9년 전부터는 폭행이 없었다고 주장했으나, 아내는 "4년 전에도 남편이 머리를 잡고 때려서 피를 흘렸고 응급실까지 갔다"며 반박했다. 아내는 잦은 가출의 이유 역시 "남편의 폭행에 대한 트라우마 때문"이라고 주장했다.부부는 재산분할에 있어서도 팽팽하게 대립했다. 남편은 아내의 잦은 가출에 대한 보상심리를 내세우며, 변호사와 사전조율한 내용까지 뒤집고 채무까지 포함한 5대 5 분할을 요구했다. 하지만 채무의 대부분은 남편이 만든 빚이었다. 아내 측은 결혼 당시 자신이 가져온 돈으로 20년간 생활비를 해결했다며 남편의 요구를 일축했다.남편은 아내가 과장과 거짓말을 한다고 억울함을 호소하며 "증빙자료를 내놓으라"고 요구했다. 하지만 패널들은 상식적으로 아내의 주장이 더 설득력이 있다는 반응을 보였다. 더구나 남편은 최종조정이 진행될수록, 본인의 과거 아내 폭행 사건이나 개인 예금 재산같은 중요한 정보들을 변호사에게도 이야기하지 않고 감췄던 것이 드러났다.보다 못한 조정장은 "남편의 이야기에 진실성이 많이 없다. 혼인은 기본적인 전제가 진실이다. 진실이 없는 사람과 행복을 논하는 건 어떤 의미도 없다. 나만 생각하는 주장은 결국 화살이 되어 돌아올 수 있다"고 일침을 놓았다. 결국 부부는 긴 공방 끝에 패널들의 중재로 남편과 아내가 7대 3에 가까운 조건으로 채무를 분할하는 데 극적으로 합의했다.부부는 최종조정을 끝내면서도 서로에게는 한 마디의 말도 주고받지 않았다. 사실 남편은 진심으로 아내와 화해할 의사가 있었고, 사과의 편지까지 작성해 놓았었다. 그러나 편지는 끝내 전해지지 못했다. 남편은 "행복을 찾아서 간다는데 서로 응원을 해주기로 하자"며 덤덤하게 현실을 받아들였다.아내는 눈물을 흘리며 "처음부터 남편을 사랑해서 이 자리까지 왔다. 자기가 그런 성격이 아니었다면 난 아직 더 좋아했을 거다. 내 마음이 여기까지 온 줄 몰랐다. 미안하고 아프지 말라"며 마지막 작별인사를 전했다.