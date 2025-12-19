'2군 출격' 모로코, 요르단 제압하고 아랍 컵 정상 차지

모로코가 13년 만에 아랍의 왕 자리에 올랐다.세크투위 감독이 이끄는 모로코 축구 대표팀은 19일 오전 1시(한국시간) 카타르 도하에 자리한 루사일 스타디움에서 열린 '2025 국제축구연맹(FIFA) 카타르 아랍 컵' 결승전에서 자말 셀라미 감독의 요르단 대표팀에 3-2로 승리했다.아랍 컵은 아프리카와 중동 지역에서 아랍 문화권에 속한 팀들이 나오는 대회다. 1963년 아랍 축구연맹(UAFA) 주관으로 레바논에서 첫 삽을 떴고, 2021년부터는 국제축구연맹이 공인하는 공식 주관 대회로 자리했다. 직전 대회서는 알제리가 챔피언 자리에 오른 가운데 이번에는 중동의 복병 요르단과 신흥 강호로 자리한 모로코가 올라왔다.치열한 싸움이 될 거로 예상됐으나 경기 시작 후 모로코가 빠르게 선제골을 터뜨렸다. 전반 4분 하프라인 근처에서 볼을 잡은 오사마 탄나네가 정확한 왼발 슈팅으로 요르단 골망을 갈랐다. 일격을 허용한 요르단은 거세게 몰아붙였고, 후반 2분 만에 좌측에서 크로스를 받은 알리 오완이 헤더 슈팅으로 승부의 균형을 맞추는 데 성공했다.요르단은 기세를 이어 공격적인 운영을 펼쳤고, 후반 19분에는 페널티킥을 획득하며 역전 기회를 잡았다. 이후 키커로 나선 알리 오완이 슈팅을 정중앙으로 꽂으며 역전을 완성했다. 이후 모로코도 반격에 나섰고, 후반 41분 코너킥 상황서 함달라가 집중력을 발휘하며 동점을 만들었다. 이어 치열하게 맞붙었으나 득점이 나오지 않으면서 승부는 연장으로 넘어갔다.연장에서 모로코가 끝내 웃었다. 연장 전반 9분, 페널티 박스 안 혼전 상황서 흘러나온 볼을 함달라가 오른발 슈팅으로 요르단 골망을 가르는 데 성공했다. 이후 결정적 장면은 나오지 않으면서 경기는 종료됐다.미친 혈투 속 끝내 우승을 차지한 국가는 모로코였고, 이를 통해 무패 우승이라는 대기록을 작성하며 활짝 웃었다. 사실 이번 대회를 앞두고 이들의 전력은 '1군급'으로 평가받지 않았다. 가장 먼저 사령탑 자리에는 왈리드 레그라위 A대표팀 감독이 아닌 23세 이하 대표 감독직을 수행하고 있는 세크투위 감독이 이름을 올렸다.또 명단에는 누사이르 마즈라위(맨체스터 유나이티드)·아슈라프 하키미(PSG)·로망 사이스(알사드)·소피앙 암라바트(레알 베티스)·브라힘 디아즈(레알 마드리드) 등과 같은 주력 자원들이 대거 이름을 올리지 않았고, 자국 리그와 중동에서 활약하는 젊은 선수들이 이름을 올렸다. 그나마 결승전 멀티 골을 터뜨린 함달라(알샤밥)가 유일한 베테랑 자원이었다.이유는 간단했다. 무리할 필요가 없는 대회일뿐더러, 특히 오는 22일(한국시간)부터 자국에서 열리는 아프리카 네이션스컵을 대비해야만 했기 때문. 그렇게 네이션스컵과 아랍 컵을 '투트랙'으로 준비했던 이들은 만족할 만한 성과를 카타르에서 얻어냈다. B조에 속했던 가운데 코모로(승)·사우디아라비아(승)·오만(무)에 승점 7점을 쌓으며 조 1위로 8강에 올랐다.8강서는 시리아와 혈투 끝에 1-0으로 승리하며 준결승에 올랐고, 4강에서는 올라로이누 감독의 UAE(아랍에미리트)를 상대로 3-0 완승을 챙기면서 결승전에 진출했다. 결승에서는 사상 첫 월드컵 진출에 성공하며 기세가 좋았던 요르단에 흔들리기는 했으나 저력을 발휘했고, 2012년 대회 이후 13년 만에 아랍 컵 정상에 서며 포효했다.이처럼 2군 선수단을 데리고 우승을 차지한 모로코의 최근 기세는 상당히 심상치 않다. 당장 지난 9월 칠레에서 열렸던 20세 이하 월드컵서는 스페인·브라질·대한민국·미국·프랑스·아르헨티나를 연거푸 제압하면서 정상에 올랐다. 또 11월 카타르서 열렸던 17세 이하 월드컵 대회서는 8강에 오르며 돌풍을 보여주기도 했다.성인 대표팀에서도 이들은 2020년대 이후 A매치서 꾸준하게 좋은 성과를 기록하며 현재 11위에 올랐고, 지난 카타르 월드컵서는 4위를 차지하며 많은 팬을 놀라게 하기도 했다. 이에 더해 내년 6월 열리는 북중미 월드컵에서도 악명 높은 아프리카 예선을 손쉽게 뚫어내는 데 성공, 3회 연속 세계 대회에 출전하는 기록을 작성했다. 그야말로 모로코의 상승 곡선이 멈추지 않고 있다는 것.한편, 모로코는 오는 22일 오전 4시(한국시간) 코모로를 상대로 아프리카 네이션스컵 개막전을 치르면서 대륙 챔피언 자격에 도전하게 된다.