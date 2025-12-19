악당 변호하는 법률가, 그를 증오하는 검사... 둘 중 하나만 죽여야 한다면?

피해자만 수천 명, 수천억 원 대 피해를 일으킨 다단계며 유사수신 업체 재판을 지켜본 일이 있다. 평생 모은 재산이며 노후자금까지 털어 넣은 이들의 소송은 그야말로 처절하다. 한순간에 사라진 재산이 가져온 암담함은 문제의 일부일 뿐이다. 다단계 업체의 특성상 적잖은 피해자가 주변을 설득해 또 다른 피해를 낳게 마련. 얽히고설킨 관계 속에서 피해자가 그저 피해자로 남지는 않는다. 다단계 형태의 유사수신 업체는 그 범죄형태를 파악하지 못한 많은 이들을 또 다른 가해자처럼 이용한다. 그렇게 그 삶을 파괴한다. 이런 종류의 범죄 피해자 가운데 아예 생을 포기하는 이들이 종종 발생하는 것도 이와 관련이 있다.비슷한 범죄가 끊이지 않는다. 높은 수익을 보장하는 신사업인 양 홍보하며 돈 놓고 돈 먹기 하는 악질적 유사수신 다단계 업체가 매년 여러 건이 보고된다. 가까이 뜯어보면 처벌 받은 이가 형을 살고 나와 비슷한 범죄를 설계해 저지르는 경우도 수두룩하다. 작게는 수백억, 크게는 조 단위 피해를 일으키는 이들 범죄의 주역들이 어떻게 다시 활개를 치고 있는 건지 당혹스런 순간도 있다. 사정을 아는 이들은 혀를 끌끌 차며 이 나라가 사기의 천국이라서 그렇다고 말한다. 법이 사기꾼들에게 유리하게 설계되어 있어서 그렇다는 것이다. 그러며 말하기를 저기 사기꾼의 변호사와 피해자들이 고용한 변호사의 체급을 보라고 말한다. 나는 그만 납득하고 만다.대한민국 검찰에서 내로라하던 인물로 통하던 어떤 이가 퇴임 후 확인된 것만 수천억 원 대 유사수신 업체 변호를 맡았던 일이 논란이 된 때가 있었다. 수많은 피해자를 양산한 노골적 돌려막기 다단계 사건임에도 사건 수사는 지지부진하고 처벌 또한 미약하기 짝이 없었다. 변호인이 노무현 전 대통령 수사를 담당했던 검사 출신 거물급 변호사가 아니었다면 그마저 논란조차 되지 않았으리라 말하는 이가 많았다.