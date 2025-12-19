'두산 컴백' 플렉센, 2020년 '가을 영웅'의 귀환

두산 베어스

2021년브부터 올해까지 빅리그에서 5년 동안 활약했던 플렉센은 내년 6년 만에 잠실 야구장 마운드에 오른다.두산은 지난해 정규리그 4위를 기록하며 2년 연속 가을야구에 진출했다. 비록 와일드카드 결정전에서 kt 위즈에게 2연패를 당하며 조기 탈락했지만 이승엽 감독(요미우리 자이언츠 타격코치) 부임 후 2년 연속 포스트시즌 진출이라는 의미 있는 성과를 남겼다. 하지만 라울 아란타라(키움 히어로즈)와 조던 발라조빅, 브랜든 와델, 시라카와 케이쇼(도쿠시마 인디고삭스)로 이어지는 외국인 투수들의 활약은 매우 실망스러웠다.4명의 외국인 투수가 한 시즌 동안 13승을 합작하는 데 그친 두산은 시즌이 끝난 후 외국인 투수 '전면 개편'에 나섰고 2024년 11월 15일 빅리그 6년 경력의 베테랑 좌완 콜 어빈을 영입했다. 빅리그 통산 134경기 등판 중 93경기에 선발 등판했던 어빈은 오클랜드 어슬레틱스에서 활약하던 2021년 10승, 2022년 9승을 기록했고 2024년에도 두 팀을 오가면서 29경기에 등판해 6승을 따냈던 '현역 빅리거'다.두산은 4일 후 또 한 명의 빅리그 출신 우완 토마스 해치와 계약했다. 토론토 블루제이스 시절 류현진(한화 이글스)의 팀 동료이기도 했던 해치는 2024년 일본 프로야구의 히로시마 도요 카프에서 활약하기도 했다. 하지만 해치는 메디컬 테스트 도중 어깨 부상이 발견되면서 약 한 달 후 상호 합의하에 계약을 파기했고 두산은 잭 로그를 총액 80만 달러에 영입하며 좌완 투수 2명으로 외국인 원투펀치를 구성했다.2023년의 에릭 페디나 2024년의 제임스 네일(KIA 타이거즈)처럼 리그를 대표하는 투수로 활약해 줄 것으로 기대했던 콜 어빈의 투구는 실망스럽기 그지 없었다. 올해 28경기에 등판해 144.2이닝으로 간신히 규정이닝을 채운 콜 어빈은 퀄리티스타트 10회에 그치며 8승 12패 4.48을 기록했다. 리그를 대표하는 최고의 외국인 투수를 대거 거느렸던 두산 구단과 팬들의 기대치에는 한참 부족한 성적이었다.콜 어빈의 실망스런 활약과 함께 9위로 추락한 두산팬들의 우울함을 달래준 선수는 상대적으로 큰 기대를 하지 않았던 2선발 잭 로그였다. 올 시즌 한 번의 구원 등판을 포함해 30경기에 등판한 잭 로그는176이닝(5위)을 소화하며 17번의 퀄리티스타트와 함께 10승 8패 1홀드 2.81(5위)의 좋은 성적을 올렸다. 그리고 18일 두산과 재계약한 잭 로그는 내년 시즌 두산을 2020년 한국시리즈로 이끌었던 플렉센과 원투펀치를 구성한다.메이저리그 뉴욕 메츠에서도 많은 기대를 받는 유망주였던 플렉센은 빅리그에서 3년 동안 3승 11패 8.07로 기대에 미치지 못하다가 만 25세의 젊은 나이에 두산과 계약하며 KBO리그에 도전했다. 플렉센은 정규리그에서 두 번이나 상대의 강습 타구에 맞는 불운 끝에 21경기에서 8승 4패 3.01을 기록했다. 물론 불의의 부상이 있었지만 알칸타라가 20승으로 다승왕에 오른 것에 비하면 다소 아쉬운 성적이었다.하지만 플렉센은 2020년 가을야구에서 5경기에 등판해 28.1이닝 동안 단 6점만 내주는 엄청난 호투를 선보이며 2승 1패 1세이브 1.91이라는 눈부신 성적을 올렸다. 특히 그해 가을 플렉센이 잡은 32개의 탈삼진은 1984년의 고 최동원(35개)에 이어 KBO리그 단일 포스트시즌 최다 탈삼진 역대 2위 기록이었다. 비록 한국시리즈 우승은 놓쳤지만 플렉센은 2020년 두산의 '가을영웅'이 되기에 충분한 활약을 선보였다.2020년 겨울 시애틀 매리너스와 계약하며 빅리그에 복귀한 플렉센은 2021년 14승, 2022년 8승을 기록했다. 하지만 2023년 17경기에서 4패 7.71로 부진한 플렉센은 콜로라도 로키스로 트레이드된 후에도 부진이 이어졌고 '약체' 시카고 화이트삭스에서 활약한 2024년에도 3승 15패 4.95로 반등하지 못했다. 플렉센은 시카고 컵스에서 활약한 올해도 21경기에 등판했지만 선발로는 1경기 밖에 나오지 못했다.컵스에서 5승 1패 1세이브 3.09의 나쁘지 않은 성적을 기록했던 플렉센은 후반기 3경기에서 7이닝 11실점(9자책)으로 무너지면서 컵스에서 웨이버 공시됐고 결국 시즌이 끝날 때까지 새로운 소속팀을 구하지 못했다. 현실적으로 빅리그에 잔류한다면 마이너 계약 정도 밖에 기대할 수 없었던 플렉센은 2020년에 좋은 활약을 선보이면서 빅리그 재입성의 발판을 마련한 좋은 기억이 있는 두산으로의 복귀를 선택했다.물론 야구팬들 중에는 어느덧 서른을 훌쩍 넘긴 플렉센이 20대 중반 시절의 위력적인 구위를 보여주긴 힘들 거라고 전망하기도 한다. 하지만 플렉센은 KBO리그의 가을을 지배하던 시절 두산의 투수코치로 재직하며 한 시즌을 함께 했다가 두산 감독으로 부임한 김원형 감독과의 재회를 선택했다. 두산팬들은 6년 전 가을 잠실야구장에서 힘차게 양팔을 휘저으며 관중들의 함성을 유도하던 플렉센의 포효를 다시 볼 수 있을까.