'노비 출신' 장영실 지키려는 임금의 선택... 이 뮤지컬이 안겨준 위로

"삶을 뺏는 꿈은 내려놓아 죽을 만큼 힘들면 포기해라

숨이 막히게 참느라 아파하지 마라"

뮤지컬 <한복 입은 남자> 공연 사진뮤지컬은 장영실이 이후 유럽으로 건너갔다는 발칙한 상상을 한다. 이때 장영실의 항해를 돕는 인물은 정화대장으로, 정화대장을 연기하는 배우가 오늘날의 시점에는 비망록을 통해 신념을 되찾는 사학자 마 교수다. 조선의 천재 과학자 장영실과 이탈리아의 천재 과학자 다빈치의 만남도 이렇게 탄생한다.별에 도달하기 위해, 무엇보다 살기 위해 유럽으로 건너온 장영실의 삶은 이후에도 순탄하지 않다. 1막에서 사대부를 통해 검은 속내가 표현되었다면, 2막에서는 교황을 통해 검은 속내가 표현된다. 교황 역시 겉으로는 신앙심을 내세우지만, 속으로는 지동설 등 과학 이론이 자신과 교회의 권력 기반을 흔드는 것을 극도로 경계하며 이단으로 몰아세운다. 이때 조선의 이암을 연기하는 배우가 유럽의 교황을 함께 연기한다.뮤지컬은 별을 계속해서 이야기하지만, 자신이 직접 별에 도달하는 것 외에 다른 길이 있음을 분명히 한다. 세종은 영실을 통해 멀리서나마 별을 꿈꾸는 것으로 자신의 좌절을 승화하고, 영실 역시 다빈치를 통해 혼자서는 도달하지 못할 별에 끝내 도달하고자 한다. 비록 지금 이 순간 별에 도달하지 못할지언정 마음 속에 별을 간직한다.이런 점에서 <한복 입은 남자>는 통상의 위인 서사와 다르다. 삶을 던져 별에 도달하는 희생과 헌신의 위인 서사, 온갖 역경을 딛고 끝내 원하는 바를 이루는 영웅 서사에서는 별이 삶에 우선한다. 하지만 <한복 입은 남자>는 그 무엇도 삶에 우선할 수 없음을 이야기한다. 장영실이 꿈꾸는 별을 노래하는 넘버 '비차'는 역설적이게도 꿈을 내려놓아도 된다는 위로를 포함한다.'비차'는 2막의 엔딩에서 다시 노래되는데, 음악의 주인공은 장영실만이 아니다. 장영실과 세종, 진석과 강배를 위한 노래, 여기에 더해 관객 모두를 위한 노래다. 이를 표현하기 위해 객석 전체를 별로 비추는 조명 연출을 시도한다. 별을 통해 삶의 위로를 전하는 뮤지컬 <한복 입은 남자>는 2026년 3월 8일까지 충무아트센터 대극장에서 공연된다. '영실/강배' 역에 박은태·전동석·고은성, '세종/진석' 역에 카이·신성록·이규형이 출연한다.