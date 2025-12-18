'노비 출신' 장영실 지키려는 임금의 선택... 이 뮤지컬이 안겨준 위로

조선의 천재 과학자 장영실이 유럽으로 떠나 레오나르도 다빈치를 만나고, 다빈치가 그린 장영실의 그림이 훗날 루벤스의 그림 '한복 입은 남자(Man in Korean Costume)'로 재현되었다는 발칙한 상상력이 무대에서 과감히 표현된다. <웃는 남자> <마타하리> 등 창작 뮤지컬을 선보여온 EMK뮤지컬컴퍼니가 열 번째 창작 뮤지컬로 <한복 입은 남자>를 내놓았다.
이상훈 작가가 쓴 동명의 장편 소설을 원작으로 권은아 작가와 이성준 작곡가가 협업해 만들었다. 오랜 시간 국내 뮤지컬계를 이끌어온 엄홍현 프로듀서가 다른 모든 작업을 중단하고 '올인'해 창작한 뮤지컬이기도 하다. 세종과 장영실을 다룬 역사적 일화에 문학적 상상력을 더한 데 이어 미술까지 녹여낸 '창작 대작'이라 할 만하다.
이야기는 의문의 비망록을 손에 넣게 된 방송국 PD '진석'으로부터 시작된다. 진석은 비망록을 해독하기 위해 학자 '강배'에게 도움을 요청하고, 사학자 '마 교수' 역시 비망록 프로젝트에 도움을 준다. 이탈리아에서 건너온 비망록의 주인공은 우여곡절을 겪은 천재 과학자로, 조금씩 문서를 해독할수록 주인공 장영실의 실체가 드러난다.
뮤지컬 <한복 입은 남자>는 현재와 과거를 오가며 진행된다. 공간적으로도 오늘날 한국, 조선과 이탈리아를 오간다. 오늘날 비망록의 진실을 해독하는 학자 강배 역을 맡은 배우가 과거 시점에서는 장영실을 연기하고, 오늘날 장영실의 숨겨진 이야기를 발굴하고자 하는 PD 진석 역의 배우가 과거 시점에서는 장영실을 도운 세종을 연기한다. 모든 배역을 1인 2역으로 구성했다는 점도 독특한데, 한 배우가 연기하는 인물들 간의 관계성을 생각해볼 수도 있다.