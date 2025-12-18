'마녀-이태원 클라쓰' 김다미 "모든 운 다 썼나 하는 생각도"

▲유퀴즈
"<마녀>를 찍고나서 약 2년간 스스로를 돌아보는 시간을 가졌다. 저는 그 쉼의 기간이 매우 좋았다. 그때 연기를 하면서 '내가 즐기고 재미있어 해야 한다'는 것을 깨달았다. 그동안 '잊혀지면 어떡하지?'라는 불안보다는, 저한테 맞는 작품과 캐릭터가 있을 거라고 생각했다. 그것은 인연이고 운명이니까, '내가 원한다고 해서 되는 게 아니다. 기다리다보면 나한테 딱 맞는, 상황에 맞는 캐릭터가 찾아올 것'이라고 믿었다."
12월 17일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에는 배우 김다미가 출연했다.
신작 재난블록스터 <대홍수>로 돌아온 김다미는 예능에 출연하기 전에 "난 재밌다, 오늘 즐기자"라고 스스로에게 자신감을 충전하는 주문을 걸고 나온다며 미소를 지었다.
'다미'라는 이름은 본명으로 '모든 것이 잘되라'는 의미를 담고 있는 순우리말이다. 김다미의 부모님이 작명소를 통하여 얻은 이름이라고. 그리고 본인의 이름처럼 김다미의 인생 역시 모든 작품을 잘해내는 성공적인 배우로 성장했다.
김다미는 어린 시절부터 드라마와 영화를 즐겨보면서 자연스럽게 '나도 연기를 해보고 싶다'는 꿈을 키우게 되었다고 밝혔다.
"부모님이 맞벌이를 하셔서 혼자 있는 시간이 많았다. 어머니의 일터를 지나 방으로 들어가면 TV와 전기장판이 있었다. 거기서 맨날 TV를 보고 혼자 드라마 대사를 따라하곤 했다. 초등학교 때 <천국의 계단> <올인> 등에 빠졌던 기억이 난다. 특별히 한 건 없는데, 어린 시절에는 그 느낌이 따뜻하게 와 닿았던 것 같다."
정작 김다미는 어렸을 때는 조용하고 내성적인 성격으로 끼가 없다는 이야기를 많이 들었다고 한다. 그럼에도 김다미의 부모님은 '배우가 되고 싶다'는 딸의 꿈을 기꺼이 응원해주며 '너희가 일단 해보고 실패하더라도 그때까지는 하고 싶은 걸 해봐라'고 격려했다고.
"엄마가 예전에 디자이너가 되고 싶었다는 이야기를 하셨다. 엄마가 제 옷이나 모자도 만들어주셨다. 그때의 엄마 아빠를 생각해보면, 저보다 젊은 나이에 오빠와 저를 낳으셨다. 부모님이 저희를 키우느라 바쁘셨을 텐데도, 저희의 꿈을 응원해주셨다. 그게 참 멋있고 대단하다 싶으면서도 속상한 마음도 있다."
"<마녀> 오디션 떨어졌을 거라 생각... 연락 받고 얼떨떨"