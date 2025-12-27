'고3 엄마'로 살았던 한 해...이 말 붙잡고 버텼습니다

2025년은 내겐 좀 '특별한 정체감'이 깃든 한 해였다. 아이가 고3이었고 나는 올 1년을 '고3 엄마'로 살았다. 한 번의 입시로 삶의 많은 것들이 결정된다고 믿는 대한민국에서 고3 엄마로 지낸다는 건 지난 17년간 해왔던 '엄마'와는 또 다른 긴장감이 도는 일이었다.
한국의 고3 엄마들은 아이의 컨디션 관리에 최선을 다하면서, 아이의 진로와 관련된 내적 갈등을 겪는다(때로는 아이와 갈등을 겪기도 한다). 아이가 치르는 매 시험마다 가슴을 졸이고, 그동안의 기대를 내려놓는 '상실'의 시간을 보내기도 한다. 그렇게 원서 접수의 순간이 다가온다. 일단 원서를 넣은 후에는 많은 고3 엄마들이 두문불출한다. 혹여라도 바깥에서 감기 바이러스라도 묻혀와 아이에게 옮길까 봐, 여러 사람 만나서 이야기를 나누다 입방정이라도 떨게 될까 봐 조심스런 마음에서다. 나도 올 하반기는 외부와 조금 단절된 채 지냈다.
동시에 아이를 향한 안쓰러운 마음과 품에 있던 아이가 성인이 되어 가는 아쉬움, 아이의 미래에 대한 불안감까지 정말 많은 정서적인 쓰나미가 몰려왔다. 감히 말하건대 한국에는 '고3 엄마 정체감'이 따로 존재한다고 할 수도 있겠다 싶었다.
그 어느 때보다 정서적으로 힘들었던 올해. 마음이 심란해질 때마다 평화를 가져다 준 드라마의 말들이 있다. 올 한 해 내게 힘이 되어준 드라마의 대사들을 소개한다.
"오늘은 아직 모르는 거야"