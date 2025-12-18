사이트 전체보기
'3점슛 6방' 안혜지, 고질적 외곽 약점 날렸다

'3점슛 6방' 안혜지, 고질적 외곽 약점 날렸다

[여자프로농구] 17일 하나은행전 24득점 5어시스트 맹활약, BNK 3연승 질주

양형석(utopia697)
25.12.18 09:22최종업데이트25.12.18 09:22
BNK가 안방에서 선두 하나은행의 7연승 도전을 저지하며 3연승을 달렸다.

박정은 감독이 이끄는 BNK 썸은 17일 부산 사직실내체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 2라운드 부천 하나은행과의 홈경기에서 69-66으로 승리했다. 3쿼터까지 63-52로 앞서며 승기를 잡았던 BNK는 4쿼터에서 하나은행의 거센 추격을 받으며 역전의 위기에 놓이기도 했지만 초반 리드를 끝까지 잘 지켜내면서 3연승을 완성하고 선두 하나은행과의 승차를 1경기로 줄였다(6승 3패).

BNK는 베테랑 가드 박혜진이 공격 리바운드 5개를 포함해 10득점 11리바운드 4어시스트 3스틸로 맹활약했고 에이스 김소니아도 21득점 11리바운드 3어시스트 2스틸 1블록슛으로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 이날 하나은행의 7연승 도전을 저지한 일등공신은 따로 있었다. 지난 2021년 11월 12일 하나원큐(하나은행 전신)전 이후 4년 1개월 만에 커리어 두 번째로 한 경기 6개의 3점슛을 폭발한 안혜지가 그 주인공이다.

WKBL 역대 최단신 신인 드래프트 1순위

안혜지는 지난 시즌 챔프전에서 12.6득점 7어시스트를 기록하며 챔프전 MVP에 등극했다.
안혜지는 지난 시즌 챔프전에서 12.6득점 7어시스트를 기록하며 챔프전 MVP에 등극했다.한국여자농구연맹

1990년대 초까지만 해도 여자농구에는 신장 170cm가 채 되지 않는 단신 가드들을 심심찮게 볼 수 있었다. 농구가 신장이 중요한 스포츠인 만큼 단신 가드들은 수비에서 약점을 보일 수밖에 없지만 스피드와 센스로 이를 만회하며 코트에 활력을 불어넣었다. 하지만 1990년 176cm의 신장을 가진 전주원(우리은행 우리WON 수석코치)이라는 걸출한 장신 가드가 등장하면서 단신 가드들은 점점 설 자리를 잃었다.

지난 2014년 프로 무대에 입성한 안혜지는 오랜만에 등장한 단신 가드 유망주였다. 동주여고 시절부터 팀을 이끄는 에이스였던 안혜지는 2014-2015 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 KDB생명 위너스의 지명을 받았다. 164cm의 안혜지는 2005년 신인 드래프트에서 166cm의 신장으로 전체 1순위 지명을 받았던 박세미를 뛰어 넘어 현재까지도 깨지지 않고 있는 WKBL 역대 최단신 1순위 지명 선수다.

하지만 프로 입단 당시 KDB생명에는 이경은(신한은행 에스버드 코치)이라는 확실한 주전가드가 있었고 안혜지는 프로 입단 후 세 시즌 동안 경기 당 10분도 채 코트에서 뛰지 못했다. 그렇게 성장이 느린 유망주로 남는 듯했던 안혜지는 이경은이 신한은행으로 이적한 2018-2019 시즌부터 주전으로 도약했고 주전으로 활약한 2018-2019 시즌 6.5득점 6.4어시스트를 기록하며 커리어 첫 어시스트 1위에 올랐다.

안혜지는 BNK가 창단한 2019-2020 시즌 프로 데뷔 후 처음으로 두 자리 수 득점(10.3득점)을 기록했고 어시스트 부문 2연패(7.7개)와 함께 정규리그 BEST5에 선정되며 리그를 대표하는 젊은 포인트가드로 떠올랐다. 안혜지의 맹활약으로 단신 가드에 대한 각 구단들의 인식이 변하기 시작했고 실제로 KB스타즈는 2020-2021 시즌 신인 드래프트에서 165cm의 단신 가드 허예은을 전체 1순위로 지명하기도 했다.

2020-2021 시즌 8.9득점 5.4어시스트로 주춤하면서 어시스트 1위를 김진희(5.5개)에게 내줬던 안혜지는 2021-2022 시즌 어시스트 여왕(6.3개) 자리를 되찾으며 BNK의 첫 봄 농구 진출을 이끌었다. 그리고 안혜지는 2022-2023 시즌 데뷔 후 가장 많은 득점(10.5점)과 어시스트(9.0개)를 기록하며 BNK의 첫 챔프전 진출을 견인했다. 적어도 WKBL에서 안혜지의 작은 키는 더 이상 핸디캡이 될 수 없었다.

외곽까지 겸비한 무결점 포인트가드로 진화

3점슛이 최대약점으로 지적되던 안혜지는 이번 시즌 경기당 7개의 3점슛을 시도하고 있다.
3점슛이 최대약점으로 지적되던 안혜지는 이번 시즌 경기당 7개의 3점슛을 시도하고 있다.한국여자농구연맹

주전 도약 후 6번의 시즌에서 5번이나 어시스트 여왕을 독식하며 WKBL 최고의 '패스마스터'로 군림하던 안혜지는 지난 시즌 5.6개의 어시스트를 기록했지만 7.0어시스트의 허예은에게 밀려 어시스트 여왕 4연패에 실패했다. 하지만 안혜지는 지난 시즌 BNK를 정규리그 2위로 이끈 후 챔프전에서 우리은행에게 3연승을 거두며 데뷔 첫 우승을 차지했고 3경기에서 12.6득점 7어시스트의 성적으로 챔프전 MVP에 등극했다.

안혜지는 작은 키에도 빠른 스피드와 탁월한 패스 감각으로 최고의 포인트가드로 군림하고 있지만 가드로서 외곽슛이 약하다는 치명적인 단점을 가지고 있다. 실제로 안혜지의 통산 3점슛 성공률은 26.1%에 그치고 있고 최근 5시즌 동안 한 번도 성공률 30%를 넘긴 시즌이 없었다. 상대 수비 입장에서는 안혜지의 외곽은 어느 정도 무시하고 돌파에 대비해 한 발 떨어진 '새깅 디펜스'가 가능하다는 뜻이다.

하지만 이번 시즌 만큼은 안혜지의 외곽슛을 우습게 본 팀들이 하나같이 낭패를 보고 있다. 안혜지가 이번 시즌 성공률 30.2%(8위)로 리그에서 두 번째로 많은 19개의 3점슛을 성공시키고 있기 때문이다. 무엇보다 외곽슛 기회가 생기면 주저하지 않고 과감하게 슛을 던지며 전문 슈터 강이슬(KB)보다 많은 63개의 3점슛을 시도하고 있다(3점슛 시도 1위). 이번 시즌 안혜지는 결코 버려둘 수 없는 슈터라는 의미다.

안혜지는 17일 하나은행과의 홈경기에서도 외곽포를 통해 하나은행의 7연승 도전을 저지하며 BNK 승리의 주역이 됐다. 1쿼터부터 3개의 3점슛을 폭발하며 BNK의 기선 제압을 견인한 안혜지는 이날 15개의 3점슛을 던져 40%의 성공률로 6개를 적중 시켰다. 이날 BNK 선수들이 터트린 3점슛이 총 8개였으니 안혜지가 실질적인 핵심 슈터로 활약하며 BNK의 외곽을 책임졌다고 해도 전혀 과장이 아니다.

안혜지가 하나은행전처럼 많은 3점슛을 터트려 주면 상대 수비는 더 이상 안혜지의 외곽을 버리는 수비를 할 수 없다. 앞으로 안혜지의 외곽슛을 봉쇄하기 위해 상대 수비가 가까이 접근하면 안혜지에게 돌파할 공간이 생겨 오히려 코트를 더욱 넓게 활용할 수 있다. 선수 생활을 내내 안혜지의 최대 약점으로 지적되던 외곽슛이 보강되면서 안혜지는 또 하나의 결점이 줄어든 포인트가드로 진화하고 있다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
여자농구 BNK금융여자프로농구 BNK썸 안혜지 3점슛6개

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기