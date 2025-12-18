'3점슛 6방' 안혜지, 고질적 외곽 약점 날렸다

한국여자농구연맹

3점슛이 최대약점으로 지적되던 안혜지는 이번 시즌 경기당 7개의 3점슛을 시도하고 있다.주전 도약 후 6번의 시즌에서 5번이나 어시스트 여왕을 독식하며 WKBL 최고의 '패스마스터'로 군림하던 안혜지는 지난 시즌 5.6개의 어시스트를 기록했지만 7.0어시스트의 허예은에게 밀려 어시스트 여왕 4연패에 실패했다. 하지만 안혜지는 지난 시즌 BNK를 정규리그 2위로 이끈 후 챔프전에서 우리은행에게 3연승을 거두며 데뷔 첫 우승을 차지했고 3경기에서 12.6득점 7어시스트의 성적으로 챔프전 MVP에 등극했다.안혜지는 작은 키에도 빠른 스피드와 탁월한 패스 감각으로 최고의 포인트가드로 군림하고 있지만 가드로서 외곽슛이 약하다는 치명적인 단점을 가지고 있다. 실제로 안혜지의 통산 3점슛 성공률은 26.1%에 그치고 있고 최근 5시즌 동안 한 번도 성공률 30%를 넘긴 시즌이 없었다. 상대 수비 입장에서는 안혜지의 외곽은 어느 정도 무시하고 돌파에 대비해 한 발 떨어진 '새깅 디펜스'가 가능하다는 뜻이다.하지만 이번 시즌 만큼은 안혜지의 외곽슛을 우습게 본 팀들이 하나같이 낭패를 보고 있다. 안혜지가 이번 시즌 성공률 30.2%(8위)로 리그에서 두 번째로 많은 19개의 3점슛을 성공시키고 있기 때문이다. 무엇보다 외곽슛 기회가 생기면 주저하지 않고 과감하게 슛을 던지며 전문 슈터 강이슬(KB)보다 많은 63개의 3점슛을 시도하고 있다(3점슛 시도 1위). 이번 시즌 안혜지는 결코 버려둘 수 없는 슈터라는 의미다.안혜지는 17일 하나은행과의 홈경기에서도 외곽포를 통해 하나은행의 7연승 도전을 저지하며 BNK 승리의 주역이 됐다. 1쿼터부터 3개의 3점슛을 폭발하며 BNK의 기선 제압을 견인한 안혜지는 이날 15개의 3점슛을 던져 40%의 성공률로 6개를 적중 시켰다. 이날 BNK 선수들이 터트린 3점슛이 총 8개였으니 안혜지가 실질적인 핵심 슈터로 활약하며 BNK의 외곽을 책임졌다고 해도 전혀 과장이 아니다.안혜지가 하나은행전처럼 많은 3점슛을 터트려 주면 상대 수비는 더 이상 안혜지의 외곽을 버리는 수비를 할 수 없다. 앞으로 안혜지의 외곽슛을 봉쇄하기 위해 상대 수비가 가까이 접근하면 안혜지에게 돌파할 공간이 생겨 오히려 코트를 더욱 넓게 활용할 수 있다. 선수 생활을 내내 안혜지의 최대 약점으로 지적되던 외곽슛이 보강되면서 안혜지는 또 하나의 결점이 줄어든 포인트가드로 진화하고 있다.