'3점슛 6방' 안혜지, 고질적 외곽 약점 날렸다

BNK가 안방에서 선두 하나은행의 7연승 도전을 저지하며 3연승을 달렸다.
박정은 감독이 이끄는 BNK 썸은 17일 부산 사직실내체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 2라운드 부천 하나은행과의 홈경기에서 69-66으로 승리했다. 3쿼터까지 63-52로 앞서며 승기를 잡았던 BNK는 4쿼터에서 하나은행의 거센 추격을 받으며 역전의 위기에 놓이기도 했지만 초반 리드를 끝까지 잘 지켜내면서 3연승을 완성하고 선두 하나은행과의 승차를 1경기로 줄였다(6승 3패).
BNK는 베테랑 가드 박혜진이 공격 리바운드 5개를 포함해 10득점 11리바운드 4어시스트 3스틸로 맹활약했고 에이스 김소니아도 21득점 11리바운드 3어시스트 2스틸 1블록슛으로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 이날 하나은행의 7연승 도전을 저지한 일등공신은 따로 있었다. 지난 2021년 11월 12일 하나원큐(하나은행 전신)전 이후 4년 1개월 만에 커리어 두 번째로 한 경기 6개의 3점슛을 폭발한 안혜지가 그 주인공이다.
