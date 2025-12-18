'아바타3'의 안이한 선택... 새로운 게 하나도 없네

롤랑 조페의 명작 <미션>에 대한 이야기를 할 밖에 없다. 칸영화제 수상감독이기도 한 롤랑 조페는 이른바 휴먼 3부작이라 불리는 일련의 작품으로 유명하다. <미션>도 그중 하나로, <킬링 필드> <시티 오브 조이>와 함께 인간성을 탐구한 수작으로 분류된다.
오늘날 <미션>을 기억하는 이는 많지 않을 테다. 영화 속에 등장하는 가브리엘 신부의 오보에 연주가 영화 자체보다 유명할 정도. 필름시대의 유산들이 골동품쯤으로 취급되는 오늘의 세태 가운데, 로버트 드니로와 제레미 아이언스 같은 대배우의 열연조차 철지난 것처럼 치부되는 모습이 안타깝기만 하다. 그러나 이 영화 <미션>이 곧 오늘의 <아바타> 3부작의 데칼코마니, 어쩌면 그 이상이라 한다면 어떠할까.
<미션>의 줄거리는 간단하다. 1750년대 남미 원주민 과라니족 마을로 선교활동을 가는 예수회 선교사가 있다. 가브리엘 신부(제레미 아이언스 분)로, 오지를 가로질러 외지인에게 배타적인 부족의 문호를 얻기 위해 수고를 거듭한다. 그와 함께 하는 또 다른 이가 있는데, 바로 멘도자(로버트 드니로 분)다. 남미에서 노예상으로 살던 그가 살인죄를 저지르고 사형을 당할 위기에서 가브리엘 신부를 따라나서게 된 것이다.