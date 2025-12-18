'아바타3'의 안이한 선택... 새로운 게 하나도 없네

월트디즈니컴퍼니코리아

스틸컷영화는 두 신부가 과라니족을 지키려 고군분투하는 모습을 담는다. 천주교 예수회 선교사인 가브리엘과 그에게 감화돼 과라니족 마을로 들어온 멘도자 모두 어떤 의미에선 서구 문명의 첨병이 아닌가. 그런 그들이 저들의 배경이자 배후일 수 있는 서구 문명에 맞서 과라니족을 지키려 든다. 식민 당국과 종교는 과라니족을 내쫓고 숲을 개척하려 하고, 가브리엘과 멘도자는 각자의 방식으로 그에 맞선다. 교황의 명을 받고 현지에 파견된 추기경보다 가브리엘과 멘도자로부터 기독교 가르침을 받은 과라니족 사람들이 더욱 종교적으로 보이는 건 인상적인 순간이겠다. 이 영화 <미션>, 나아가 조페의 휴먼 3부작에 대하여 오리엔탈리즘이며 백인우월주의적 시각이 읽힌다는 비판이 따르기는 하지만, 적어도 이 작품들이 나름의 아름다움을 간직하고 있음을 부정할 수 없다.나는 <아바타>를 조페의 <미션>을 다시 쓴 작품이라 이해한다. 남미 과라니족 마을은 그대로 판도라 행성과 나비족 마을과 닮았다. 침입자인 해병대원이었다가 나비족의 영웅 투르크 막토가 되는 제이크 설리(샘 워싱턴 분)에게선 서구 문명의 첨병이었으나 이들의 수호자가 되는 선교사 가브리엘과 노예상 멘도자의 모습이 엿보인다. 기독교적 박애정신, 예수가 걸은 그 길이 겉으로는 그를 추종하는 추기경이며 식민당국자들이 아니라 원주민 과라니족에게서 드러나는 건 흥미로운 대목이다. <아바타>에서도 협동심과 희생정신 같은 인간적 덕목을 인간이 아닌 나비족에게서 찾아볼 수 있다. 반면 인간에겐 자본과 제국주의적 야욕만이 읽히니 <미션>과 <아바타>, 두 작품의 구조가 상당히 닮아 있다.<아바타: 불과 재>는 무려 16년을 이어온 <아바타> 3부작의 마지막 작품이다. 자원 확보를 목적으로 판도라 행성을 침탈하려는 인간과 그에 대항하는 이들의 이야기가 <아바타>의 얼개다. 첫 편은 에너지 고갈 상태에 놓인 인간이 판도라에서 자원을 채굴하며 차츰 도를 넘어선 야욕을 드러내다 전면전으로 치닫는 이야기를, 두 번째는 아예 판도라에 개발기지를 세운 인간이 판도라 식민화에 방해가 되는 투르크 막토를 제거하려 더욱 격렬한 대립에 이르는 과정을 다루었다. 세 번째 이야기가 무엇으로 채워질지 관심을 모은 가운데, <아바타: 불과 재>가 그 답을 보여줬다.