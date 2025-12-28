유튜브, 입소문, 챌린지... 음악차트 흔든 '2025년 역주행 3요소'

▲
우즈 'Drowning' 라이브 클립(위), '불후의 명곡' 미방분 영상(아래)EDAM, KBS
최근 세계 최대 영상 플랫폼 유튜브가 공식 발표한 2025년 결산 집계에서 한국 최고 인기곡은 예상대로 '골든(케이팝 데몬 헌터스 OST)'이었다. 그렇다면 그 뒤를 잇는 2위곡은? 다름 아닌 우즈(WOODZ)의 'Drowning'이었다.
지난해 10월 KBS <불후의 명곡> 국군의 날 특집 미공개분 영상이 유튜브에 소개된 이후 입소문을 탄 이 노래는 같은 달 Top 100에 첫 등장하더니만 올해 1월 멜론 Top 10에 진입한 데 이어 5월에는 급기야 1위까지 오르는 이변을 연출했다.
'Drowning'은 단순히 듣는 음악의 범주를 넘어 누구나 따라 부르는 노래로도 자리매김했다. 노래방 기기 업체 TJ 미디어의 연말 집계에서도 쟁쟁한 곡들을 제치고 1위를 차지하는가 하면 아마추어 록그룹들의 필수 커버 연주곡으로도 'Drowning'이 빠짐 없이 선택될 만큼 군복무중이던(현재는 제대한) 우즈에겐 말 그대로 '인생곡'이 되어준 것이다.
한로로, 인디 싱어송라이터의 대반전