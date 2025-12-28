유튜브, 입소문, 챌린지... 음악차트 흔든 '2025년 역주행 3요소'

▲'힙합보단 사랑, 사랑보단 돈' 챌린지 영상 (왼쪽부터 르세라핌, 보이넥스트도어, 하츠투하츠) 쏘스뮤직, KOZ, SM엔터테인먼트

음악 시장의 역주행 인기 흐름에도 다소 변화가 목격되었다. 몇 년 전만 하더라도 <놀면 뭐하니?> SG워너비(2021년), 라붐 '상상더하기'(2022년)처럼 TV매체의 힘을 통해 역주행이 이뤄진다던지 혹은 직캠 편집 영상(2021년 브레이브걸스 '롤린', 2014년 EXID '위아래')이 유행을 선도했다면 요즘 들어선 틱톡 릴스, 유튜브 쇼츠, 기타 SNS 속 재치 넘치는 숏폼 및 챌린지 영상물이 인기곡을 만드는 도구로 활용되고 있는 것이다.



지난 10월에는 '추억의 노래' 대열에 합류한 A.O.A의 '짧은 치마'가 이른바 "내 골반이 멈추지 않는 탓일까?"로 불리는 '골반통신' 챌린지에 힘입어 무려 11년 만에 주요 음원 인기 순위에 재진입하는 기현상을 낳기도 했다.



11월 이후엔 <쇼미더머니> 출신 래퍼 노아주다의 2022년 발표곡 '힙합 보단 사랑, 사랑 보단 돈'이 엔하이픈, 보이넥스트도어, 라이즈 등 국내 인기 아이돌 그룹의 챌린지 릴스 영상 제작에 힘입어 뒤늦게 빛을 보는 일이 발생했다. 두 곡 모두 세련된 멜로디와는 어울리지 않는 B급 정서의 노랫말을 담고 있는데 요즘 젊은 세대의 숏츠+릴스 취향 정서를 강하게 자극하며 때 아닌 돌풍의 계기를 마련할 수 있었다.

추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기