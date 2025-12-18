'늦깎이 연기 장인' 유재명, 로맨스도 통할까

jtbc 화면 캡처

유재명은 <이태원 클라쓰>에서 40대 후반의 나이에 노인 분장을 하고 요식기업 '장가'의 장대희 회장을 연기했다.유재명은 2020년 JTBC 드라마 <이태원 클라쓰>에서 굴다리 포장마차로 시작해 국내 굴지의 요식기업의 회장이 됐지만 약육강식을 주장하고 아들 장근원(안보현 분)을 뛰어넘는 악랄함을 갖춘 장대희 회장을 연기했다. <이태원 클라쓰>에서는 두 주인공 박서준과 김다미를 비롯해 안보현, 권나라, 류경수, 이주영 등 젊은 배우들이 대거 주목 받았지만 그중에서도 유재명의 존재감은 단연 독보적이었다.유재명은 2021년 세 편의 독립 및 단편 영화에 함께 출연했던 전여빈과 부녀 사이로 출연한 드라마 <빈센조>에서 이타적이고 서민을 위하는 법무법인 지푸라기의 대표 변호사 홍유찬 역을 맡았다. 홍유찬 변호사는 바벨그룹이 사주한 교통사고로 3회에서 세상을 떠나지만 생전 홍유찬 변호사에게 큰 도움을 받았던 금가프라자의 상인들은 빈센조(송중기 분)를 도와 바벨그룹의 음모에 맞서 싸웠다.2022년 OTT에 진출해 넷플릭스의 <소년심판>과 <도적: 칼의 소리>, 디즈니 플러스의 <노 웨이 아웃: 더 룰렛>에 출연한 유재명은 19일 첫 방송되는 <러브 미>를 통해 <이태원 클라쓰> 이후 5년 만에 JTBC 드라마에 출연한다. 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 하는 <러브 미>에서 유재명은 아내의 죽음 이후 느낀 외로움 속에서 갑작스럽게 다가온 사랑의 감정에 혼란을 느끼는 서준경의 아버지 서진호를 연기한다.<러브 미>에는 <뷰티 인사이드> 이후 7년 만에 JTBC 드라마에 출연하는 서현진이 외모도, 능력도 부러울 게 없는 산부인과 의사지만 내면에는 지독한 외로움을 가진 서준경 역을 맡았다. <비밀의 숲> 이후 8년 만에 유재명과 연기 호흡을 맞추는 윤세아는 낭만적이고 사교적인 관광가이드 진자영을 연기한다. 걸그룹 트와이스의 멤버이자 배우로도 활동하는 다현은 소설가를 꿈꾸는 출판사 편집자 지혜온 역을 맡았다.악랄한 악역부터 인간적인 캐릭터까지 모두 소화 가능한 유재명은 내년에도 이지원 감독의 <비광>과 정대원 감독의 <너와 나의 계절>, 원신연 감독의 <왕을 찾아서> 등 여러 영화가 개봉을 앞두고 있다. 또한 한석규, 윤계상, 추자현 등과 함께 넷플릭스 드라마 <괸당>에도 출연한다. 불혹이 넘은 조금 늦은 나이에 대중들의 주목을 받기 시작한 배우 유재명의 활발한 활동은 병오년 새해에도 계속될 예정이다.