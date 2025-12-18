사이트 전체보기
'늦깎이 연기 장인' 유재명, 로맨스도 통할까

[프리뷰] 19일 첫 방송되는 JTBC 금요드라마 <러브 미>에 출연하는 유재명

KBS 예능국 시절 <여걸식스>와 <남자의 자격> 등을 연출했던 신원호 PD는 2011년 나영석 PD와 함께 KBS를 퇴사하고 CJ E&M으로 자리를 옮겼다. 이직 후에도 계속 예능을 만든 나영석 PD와 달리 신원호 PD는 2012년부터 드라마 연출을 시작했다. 신원호 PD는 세 편에 걸쳐 제작된 <응답하라> 시리즈와 <슬기로운 깜빵생활> <슬기로운 의사생활>이 큰 사랑을 받으면서 드라마 PD로 성공적인 변신을 했다.

신원호 PD는 상대적으로 크게 알려지지 않은 신인급 배우들을 주연으로 캐스팅하는 PD로 유명하다. 실제로 연기 경험이 많지 않았던 <응답하라1997>의 정은지와 <응답하라1988>의 혜리, 류준열, 박보검, <슬기로운 깜빵생활>의 정해인 등은 신원호 PD의 작품을 통해 스타 배우로 도약했다. <슬기로운 의사생활>의 전미도와 곽선영도 신원호 PD를 만나기 전까진 드라마보다 무대 연기에 익숙한 배우들이었다.

또한 신원호 PD는 상대적으로 크게 주목 받지 못하던 중견 배우들을 재발견하는 데도 탁월한 안목을 가지고 있다. <응답하라 1994>의 '삼천포' 김성균과 <응답하라 1988>의 '택이 아빠' 최무성이 대표적이다. 그리고 신원호 PD가 재발견한 빼놓을 수 없는 중견 배우 유재명은 19일 첫 방송되는 JTBC의 새 금요드라마 <러브 미>에서 <비밀의 숲>에 함께 출연했던 윤세아와 잔잔한 멜로 연기를 선보일 예정이다.

불혹 넘은 나이에 주목 받기 시작한 배우

유재명은 <비밀의 숲>에서 좋은 연기와 함께 뛰어난 수트핏으로 주인공 조승우 못지 않게 많은 주목을 받았다.
부산에서 나고 자란 유재명은 학창 시절부터 배우의 꿈을 가졌지만 학교 선생님과 어머니의 뜻에 따라 부산대 공과대학에서 생명시스템학을 전공했다. 대학 시절 내내 교내 극예술 연구회에서 활동했던 유재명은 부산에서 연극을 통해 배우 생활을 시작했고 몇몇 영화에서 조·단역으로 출연하다가 2010년대 이후 TV 연기를 시작했다. 그리고 유재명은 불혹을 훌쩍 넘긴 2015년 tvN 드라마 <응답하라 1988>을 만났다.

유재명은 <응답하라1988>에서 류동룡(이동휘 분)의 아버지이자 쌍문고의 학생주임을 연기했다. 1980~1990년대 남고 학생주임 선생님들이 대부분 그렇듯 동룡 아버지 역시 학생들에겐 공포의 대상이었지만 인간적인 면을 가지고 있어 크게 미움을 받지 않았다. 하지만 유재명은 성동일과 김성균, 최무성 등 <응답하라 1988>의 개성 강한 쌍문동 아버지 캐릭터들에 가려 유쾌한 '신스틸러 배우' 정도로만 알려졌다.

2016년 <질투의 화신>과 <굿 와이프>, 2017년 <힘 쎈 여자 도봉순> 등에 출연하며 본격적으로 다작을 시작한 유재명은 2017년 tvN 드라마 <비밀의 숲>에서 이창준 검사 역을 맡았다. 유재명은 서울서부지방검찰청 차장검사이자 서부지검의 2인자 이창준 캐릭터를 완벽하게 소화하면서 존재감을 드러냈다. 많은 시청자들이 "<비밀의 숲>은 조승우와 배두나로 시작해 유재명으로 끝난다"고 극찬했을 정도.

<비밀의 숲> 종영 후 신원호 PD의 신작 <슬기로운 깜빵생활>에서 김제혁(박해수 분)의 변호사로 특별 출연한 유재명은 2018년 <비밀의 숲>을 집필했던 이수연 작가의 신작 <라이프>에서 상국대 흉부외과 센터장 주경문을 연기했다. 유재명은 권력을 쫓던 이창준 검사와 달리 뛰어난 실력과 따뜻한 마음씨, 환자를 대하는 진심을 겸비한 주경문 역을 통해 다양한 캐릭터의 연기가 모두 가능하다는 것을 증명했다.

2018년에 개봉한 독립영화 <죄 많은 소녀>에서 형사 역할을 맡았던 유재명은 2019년 김희애, 김소혜 주연의 <윤희에게>에 특별 출연했다. 그리고 같은 해 이영애가 14년 만에 출연한 영화로 화제가 됐던 <나를 찾아줘>에서 6년 전 실종된 아들을 찾으러 온 엄마 서정연을 경계하는 홍병규 경장 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그리고 유재명은 지난 2020년 40대 후반의 나이에 처음으로 노인 캐릭터에 도전했다.

<비밀의 숲> 아내였던 윤세아와 8년 만에 재회

유재명은 <이태원 클라쓰>에서 40대 후반의 나이에 노인 분장을 하고 요식기업 '장가'의 장대희 회장을 연기했다.
유재명은 2020년 JTBC 드라마 <이태원 클라쓰>에서 굴다리 포장마차로 시작해 국내 굴지의 요식기업의 회장이 됐지만 약육강식을 주장하고 아들 장근원(안보현 분)을 뛰어넘는 악랄함을 갖춘 장대희 회장을 연기했다. <이태원 클라쓰>에서는 두 주인공 박서준과 김다미를 비롯해 안보현, 권나라, 류경수, 이주영 등 젊은 배우들이 대거 주목 받았지만 그중에서도 유재명의 존재감은 단연 독보적이었다.

유재명은 2021년 세 편의 독립 및 단편 영화에 함께 출연했던 전여빈과 부녀 사이로 출연한 드라마 <빈센조>에서 이타적이고 서민을 위하는 법무법인 지푸라기의 대표 변호사 홍유찬 역을 맡았다. 홍유찬 변호사는 바벨그룹이 사주한 교통사고로 3회에서 세상을 떠나지만 생전 홍유찬 변호사에게 큰 도움을 받았던 금가프라자의 상인들은 빈센조(송중기 분)를 도와 바벨그룹의 음모에 맞서 싸웠다.

2022년 OTT에 진출해 넷플릭스의 <소년심판>과 <도적: 칼의 소리>, 디즈니 플러스의 <노 웨이 아웃: 더 룰렛>에 출연한 유재명은 19일 첫 방송되는 <러브 미>를 통해 <이태원 클라쓰> 이후 5년 만에 JTBC 드라마에 출연한다. 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 하는 <러브 미>에서 유재명은 아내의 죽음 이후 느낀 외로움 속에서 갑작스럽게 다가온 사랑의 감정에 혼란을 느끼는 서준경의 아버지 서진호를 연기한다.

<러브 미>에는 <뷰티 인사이드> 이후 7년 만에 JTBC 드라마에 출연하는 서현진이 외모도, 능력도 부러울 게 없는 산부인과 의사지만 내면에는 지독한 외로움을 가진 서준경 역을 맡았다. <비밀의 숲> 이후 8년 만에 유재명과 연기 호흡을 맞추는 윤세아는 낭만적이고 사교적인 관광가이드 진자영을 연기한다. 걸그룹 트와이스의 멤버이자 배우로도 활동하는 다현은 소설가를 꿈꾸는 출판사 편집자 지혜온 역을 맡았다.

악랄한 악역부터 인간적인 캐릭터까지 모두 소화 가능한 유재명은 내년에도 이지원 감독의 <비광>과 정대원 감독의 <너와 나의 계절>, 원신연 감독의 <왕을 찾아서> 등 여러 영화가 개봉을 앞두고 있다. 또한 한석규, 윤계상, 추자현 등과 함께 넷플릭스 드라마 <괸당>에도 출연한다. 불혹이 넘은 조금 늦은 나이에 대중들의 주목을 받기 시작한 배우 유재명의 활발한 활동은 병오년 새해에도 계속될 예정이다.

유재명(오른쪽 위)과 윤세아는 2017년 <비밀의 숲> 이후 8년 만에 상대역으로 출연한다.
