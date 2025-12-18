'늦깎이 연기 장인' 유재명, 로맨스도 통할까

KBS 예능국 시절 <여걸식스>와 <남자의 자격> 등을 연출했던 신원호 PD는 2011년 나영석 PD와 함께 KBS를 퇴사하고 CJ E&M으로 자리를 옮겼다. 이직 후에도 계속 예능을 만든 나영석 PD와 달리 신원호 PD는 2012년부터 드라마 연출을 시작했다. 신원호 PD는 세 편에 걸쳐 제작된 <응답하라> 시리즈와 <슬기로운 깜빵생활> <슬기로운 의사생활>이 큰 사랑을 받으면서 드라마 PD로 성공적인 변신을 했다.
신원호 PD는 상대적으로 크게 알려지지 않은 신인급 배우들을 주연으로 캐스팅하는 PD로 유명하다. 실제로 연기 경험이 많지 않았던 <응답하라1997>의 정은지와 <응답하라1988>의 혜리, 류준열, 박보검, <슬기로운 깜빵생활>의 정해인 등은 신원호 PD의 작품을 통해 스타 배우로 도약했다. <슬기로운 의사생활>의 전미도와 곽선영도 신원호 PD를 만나기 전까진 드라마보다 무대 연기에 익숙한 배우들이었다.
또한 신원호 PD는 상대적으로 크게 주목 받지 못하던 중견 배우들을 재발견하는 데도 탁월한 안목을 가지고 있다. <응답하라 1994>의 '삼천포' 김성균과 <응답하라 1988>의 '택이 아빠' 최무성이 대표적이다. 그리고 신원호 PD가 재발견한 빼놓을 수 없는 중견 배우 유재명은 19일 첫 방송되는 JTBC의 새 금요드라마 <러브 미>에서 <비밀의 숲>에 함께 출연했던 윤세아와 잔잔한 멜로 연기를 선보일 예정이다.
불혹 넘은 나이에 주목 받기 시작한 배우