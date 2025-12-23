사상 최악 연쇄 살인마 커플의 '끔찍한' 러브스토리

▲넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <프레드와 로즈 웨스트>의 한 장면. 넷플릭스

그러나 프레드와 로즈의 끔찍한 러브 스토리는 허무하게 끝난다. 구속된 후 몇 개월 만에 법정에서 조우한 둘, 하지만 로즈는 프레드를 매몰차게 내친다. 크나큰 상처를 받은 프레드는 감옥에서 스스로 목숨을 끊는다. 검찰로선 기소 주체가 사라져 버렸으니 난처해졌고 유가족들로선 가해자가 사라져 버렸으니 분노했다. 그야말로 치졸하기 짝이 없이 도망쳤으니 말이다.



이제 남은 건 로즈, 검찰은 비록 결정적인 증거는 없지만 로즈를 10건의 살인 사건 당사자로 법정에 세운다. 비록 모든 것이 그녀를 가리키고 있었지만 살아생전 프레드도 그렇고 그녀도 일절 부인했기에 어떤 결론을 얻을지 알 수 없었으나, 배심원 만장일치로 유죄 확정 후 종신형을 받아 지금도 형을 살고 있다. 한때 전 세계를 뒤흔든 사건이 종지부를 찍는 순간이었다.



하지만 유가족은 평생토록 종지부를 찍을 수 없었을 테다. 희생자들의 면면은 다양했는데 가출 청소년이 많았고 평범한 대학생도 있었다. 어느 날 갑자기 소식이 끊긴 후 오랜 세월이 흐른 뒤 참혹한 모습의 시신으로 나타났으니 그때의 감정을 유추하기란 여간 어렵지 않다. 그런가 하면 희생자의 상당수가 프레드, 로즈의 가족이었으니 그들은 넋을 위로해 줄 유가족조차 없다.



사실 프레드와 로즈는 어린 시절부터 가족에게 말로 담기 힘든 끔찍한 학대를 당하며 살았다. 그들의 범죄 행각에 큰 영향을 끼쳤을 텐데, 이 작품은 그 얘기를 자세히 하지 않는다. 잘한 것 같다. 대신 희생자, 유가족의 이야기를 충분히 전하려 했다. 역시 잘한 것 같다. 많은 범죄 다큐가 우를 범하는, 가해자 위주의 자극적인 연출을 이 작품은 과감히 포기한 것이다. 훌륭한 선택이었다.

