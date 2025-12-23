사상 최악 연쇄 살인마 커플의 '끔찍한' 러브스토리

영국 잉글랜드 남서부에 위치한 글로스터, 유서 깊지만 작은 그곳의 크롬웰가 25번지는 <셜록 홈즈> 시리즈의 베이커가 221번지와 더불어 영국에서 가장 유명한 집주소일 것이다. 후자는 비록 실존하지 않지만 실제로 만들어 박물관으로 사용하고 있는 반면, 전자는 악명이 워낙 높아 철거되고 말았다.
크롬웰가 25번지에서는 무슨 일이 있었던 걸까? 악명의 근원지에는 1994년 초 영국 전역을 넘어 전 세계를 뒤흔들기에 충분했던 연쇄 살인마 부부가 살았다. 프레드 웨스트와 로즈 웨스트 부부. 그들뿐만 아니라 다수의 아이들이 함께 살았는데 고약한 소문이 돌기 시작했다. 부부의 말을 안 들으면 앞마당에 파묻어 버린다는 소문.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <프레드와 로즈 웨스트: 브리티시 호러 스토리>가 1994년 2월의 크롬웰가 25번지로 우리를 초대한다. 그곳에서 어떤 끔찍한 일이 일어난 것인지, 그들은 왜 그랬는지, 전말은 어떻고 결말은 어떻게 났는지 등을 심층적으로 다룬다. 30년이 지났으나 당시의 악몽은 여전히 생생하다.
최악의 연쇄 살인마, 그리고 그가 '사랑'한 아내