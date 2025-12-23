사상 최악 연쇄 살인마 커플의 '끔찍한' 러브스토리

사이트 전체보기
[넷플릭스 오리지널 리뷰] <프레드와 로즈 웨스트: 브리티시 호러 스토리>

김형욱(singenv)
25.12.23
영국 잉글랜드 남서부에 위치한 글로스터, 유서 깊지만 작은 그곳의 크롬웰가 25번지는 <셜록 홈즈> 시리즈의 베이커가 221번지와 더불어 영국에서 가장 유명한 집주소일 것이다. 후자는 비록 실존하지 않지만 실제로 만들어 박물관으로 사용하고 있는 반면, 전자는 악명이 워낙 높아 철거되고 말았다.

크롬웰가 25번지에서는 무슨 일이 있었던 걸까? 악명의 근원지에는 1994년 초 영국 전역을 넘어 전 세계를 뒤흔들기에 충분했던 연쇄 살인마 부부가 살았다. 프레드 웨스트와 로즈 웨스트 부부. 그들뿐만 아니라 다수의 아이들이 함께 살았는데 고약한 소문이 돌기 시작했다. 부부의 말을 안 들으면 앞마당에 파묻어 버린다는 소문.

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <프레드와 로즈 웨스트: 브리티시 호러 스토리>가 1994년 2월의 크롬웰가 25번지로 우리를 초대한다. 그곳에서 어떤 끔찍한 일이 일어난 것인지, 그들은 왜 그랬는지, 전말은 어떻고 결말은 어떻게 났는지 등을 심층적으로 다룬다. 30년이 지났으나 당시의 악몽은 여전히 생생하다.

최악의 연쇄 살인마, 그리고 그가 '사랑'한 아내﻿

까도 까도 계속 까지는 양파 껍질처럼, 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 옛이야기처럼 이 악몽이 세상에 알려지기 시작한 건 다소 미약한 모습이었다. 악질적인 소문의 진상을 파헤치고자 경찰이 프레드 웨스트를 심문했는데, 그가 시인한 것이다. 딸 헤더를 죽여 앞마당에 파묻었다는 것. 존속 살인이었다.

시작은 살인 1건이었다. 하지만 막상 앞마당을 파보니 3구의 시신이 나왔고 프레드를 추궁하니 자백한다. 한순간에 연쇄 살인 사건으로 전환되었고 영국 전역을 뒤흔드는 사건이 되어 언론인들을 비롯해 수많은 인파가 몰려든다. 이 작은 마을의 허름한 집이 순식간에 가장 유명한 집이 된 것이다.

결국 경찰은 앞마당뿐만 아니라 집 전체를 수색하기에 이르고 총 9구의 시신을 발견할 수 있었다. 터무니 없는 수였지만 거기서 끝나지 않았다. 프레드의 자백은 계속되었고 크롬웰가 25번지 이외의 곳에서 3구의 시신을 더 발굴할 수 있었다. 그는 훨씬 더 많은 이를 죽였다고 시인했으나 시신을 더 찾을 수 없었다.

로즈 웨스트가 남는다. 그녀는 정녕 남편의 살인 행각을 몰랐는가? 그는 로즈는 전혀 모르는 일이라고 일관했고 로즈 또한 자신은 전혀 모르는 일이라고 일관했다. 프레드가 계속 자백을 이어 나간 이유는 다름 아니라 '사랑'해 마지않는 로즈를 감싸기 위해서였던 것이다. 최악의 연쇄 살인마의 사랑이라니, 영화보다 더 영화 같은 이야기에 혀를 내두를 수밖에 없다.

사건은 종지부를 찍었지만, 희생자와 유가족은?

그러나 프레드와 로즈의 끔찍한 러브 스토리는 허무하게 끝난다. 구속된 후 몇 개월 만에 법정에서 조우한 둘, 하지만 로즈는 프레드를 매몰차게 내친다. 크나큰 상처를 받은 프레드는 감옥에서 스스로 목숨을 끊는다. 검찰로선 기소 주체가 사라져 버렸으니 난처해졌고 유가족들로선 가해자가 사라져 버렸으니 분노했다. 그야말로 치졸하기 짝이 없이 도망쳤으니 말이다.

이제 남은 건 로즈, 검찰은 비록 결정적인 증거는 없지만 로즈를 10건의 살인 사건 당사자로 법정에 세운다. 비록 모든 것이 그녀를 가리키고 있었지만 살아생전 프레드도 그렇고 그녀도 일절 부인했기에 어떤 결론을 얻을지 알 수 없었으나, 배심원 만장일치로 유죄 확정 후 종신형을 받아 지금도 형을 살고 있다. 한때 전 세계를 뒤흔든 사건이 종지부를 찍는 순간이었다.

하지만 유가족은 평생토록 종지부를 찍을 수 없었을 테다. 희생자들의 면면은 다양했는데 가출 청소년이 많았고 평범한 대학생도 있었다. 어느 날 갑자기 소식이 끊긴 후 오랜 세월이 흐른 뒤 참혹한 모습의 시신으로 나타났으니 그때의 감정을 유추하기란 여간 어렵지 않다. 그런가 하면 희생자의 상당수가 프레드, 로즈의 가족이었으니 그들은 넋을 위로해 줄 유가족조차 없다.

사실 프레드와 로즈는 어린 시절부터 가족에게 말로 담기 힘든 끔찍한 학대를 당하며 살았다. 그들의 범죄 행각에 큰 영향을 끼쳤을 텐데, 이 작품은 그 얘기를 자세히 하지 않는다. 잘한 것 같다. 대신 희생자, 유가족의 이야기를 충분히 전하려 했다. 역시 잘한 것 같다. 많은 범죄 다큐가 우를 범하는, 가해자 위주의 자극적인 연출을 이 작품은 과감히 포기한 것이다. 훌륭한 선택이었다.
