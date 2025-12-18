150억도 적다? '26세 거포' 노시환, 야수 최고액 받을까?

케이비리포트

한화 노시환의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)내년 시즌이 끝나면 노시환은 '26세 FA'라는 최상의 조건으로 시장에 나오게 된다. 노시환은 23세 시즌에 이미 홈런왕에 오른 적이 있고 최근 3년 동안 큰 부상 없이 풀타임 주전을 소화하며 내구성을 증명했다. 지난 2023 항저우 아시안게임 금메달로 병역 문제까지 해결한 점 역시 노시환의 가치를 극대화시키는 요소다.현 시점에서 자연스레 비교대상으로 떠오르는 이름이 있다. 바로 삼성 라이온즈의 중심타자인 구자욱이다. 구자욱은 지난 2022년, FA 자격 획득을 1년 앞두고 5년 총액 120억 원(보장 90억)에 비FA 다년 계약을 맺었다. 타격의 정교함에서는 구자욱이 앞서지만 홈런 생산에 있어서는 노시환이 우위다. 무엇보다 나이 차이가 결정적이다. 노시환은 당시 구자욱(29세)보다 세 살이나 더 어리다.한화 구단 입장에선 계산기를 두드릴 수밖에 없는 상황이다. 내년 시즌이 끝나고 노시환이 FA 시장에 나갈 경우 치열한 영입 경쟁이 예상되기 때문이다. 홈런왕 출신인 26세 우타 3루수라는 FA 자원에 관심을 가지지 않을 팀은 거의 없다. 하지만 현 시점에서 비FA 다년 계약으로 노시환을 묶는다면 리스크를 감안하더라도 향후 5~6년은 중심 타선 걱정을 지울 수 있다.