150억도 적다? '26세 거포' 노시환, 야수 최고액 받을까?

[KBO리그] '비FA 다년 계약' 협상 중인 한화 거포 3루수 노시환, 나이 등 강점으로 역대급 규모 계약 예상

케이비리포트(kbreportcom)
25.12.18 16:54최종업데이트25.12.18 16:54
올시즌 32홈런 101타점을 기록한 한화 노시환한화이글스

이번 스토브리그에서 FA 최대어 강백호(총액 100억 원)를 영입한 한화 이글스에게는 올해 겨울이 지나기 전에 해결하고 싶은 더 큰 숙제가 하나 남아 있다. 바로 내년 시즌 종료 후 FA 자격을 얻는 거포 3루수 노시환(25)의 비FA 다년 계약이다.

올시즌 노시환은 전 경기(144경기)에 출장해 타율 0.260 32홈런 101타점 OPS 0.851 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 4.66을 기록했다. 2023년 31홈런-101타점에 이어 두 번째 30홈런-100타점 시즌이다. 최근 3시즌으로 좁혀보면 87홈런 291타점을 기록했다. 현재 리그에서 보기 드문 우타 거포 자원이고 수비 부담이 큰 3루수라는 점에서 희소성이 높다.

국내 타자 중 최고의 장타자로 꼽히는 노시환이지만 타격의 정교함은 아쉽다. 2019년 데뷔한 이후 아직까지 3할 타율을 넘긴 시즌은 없다. 하지만 노시환의 몸값을 끌어올리는 요소는 단순한 타격 지표가 아니다. 2000년생인 노시환의 최대 강점은 바로 나이다.

한화 노시환의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트

내년 시즌이 끝나면 노시환은 '26세 FA'라는 최상의 조건으로 시장에 나오게 된다. 노시환은 23세 시즌에 이미 홈런왕에 오른 적이 있고 최근 3년 동안 큰 부상 없이 풀타임 주전을 소화하며 내구성을 증명했다. 지난 2023 항저우 아시안게임 금메달로 병역 문제까지 해결한 점 역시 노시환의 가치를 극대화시키는 요소다.

현 시점에서 자연스레 비교대상으로 떠오르는 이름이 있다. 바로 삼성 라이온즈의 중심타자인 구자욱이다. 구자욱은 지난 2022년, FA 자격 획득을 1년 앞두고 5년 총액 120억 원(보장 90억)에 비FA 다년 계약을 맺었다. 타격의 정교함에서는 구자욱이 앞서지만 홈런 생산에 있어서는 노시환이 우위다. 무엇보다 나이 차이가 결정적이다. 노시환은 당시 구자욱(29세)보다 세 살이나 더 어리다.

한화 구단 입장에선 계산기를 두드릴 수밖에 없는 상황이다. 내년 시즌이 끝나고 노시환이 FA 시장에 나갈 경우 치열한 영입 경쟁이 예상되기 때문이다. 홈런왕 출신인 26세 우타 3루수라는 FA 자원에 관심을 가지지 않을 팀은 거의 없다. 하지만 현 시점에서 비FA 다년 계약으로 노시환을 묶는다면 리스크를 감안하더라도 향후 5~6년은 중심 타선 걱정을 지울 수 있다.

비FA 다년 계약 가능성이 높아지고 있는 노시환한화이글스

이미 야구계 안팎에서는 5년 150억 원 이상의 계약도 가능할 것이라는 예상도 나오고 있다. 최근 부진했고 고정된 포지션이 없음에도 총액 100억 계약을 체결한 강백호나 6년 120억원 전액을 보장받은 키움 히어로즈 송성문의 다년 계약이 기준점이 되고 있다는 분석이다. 올시즌 반등에 성공했고 나이가 강점인 노시환 입장에서는 당연히 둘 이상의 규모를 원하는 것이 합리적이다.

결국 이번 협상의 성패는 한화 구단의 의지에 달려있다. 올해 19년 만의 한국시리즈 진출에 성공한 한화가 앞으로도 우승에 도전하는 강팀의 면모를 유지하기 위해서는 노시환이라는 타선의 중심이 필수적인 존재다. 영입 경쟁이 붙는 1년 후에는 잔류를 장담할 수 없게 된다. 암흑기에서 탈출한 한화가 일찌감치 노시환을 붙잡기 위해 역대 야수 최고액 계약(종전 양의지 4+2년 152억 원)을 제시할 것인지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]


덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 한화이글스 노시환 다년계약

