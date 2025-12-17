백종원 논란 정면돌파 택한 '흑백요리사' 시즌2, PD의 속내는

▲<흑백요리사: 요리 계급 전쟁2> 출연진. 왼쪽부터 백수저 정호영, 후덕죽, 선재스님, 손종원, 흑수저 술빚는 윤주모, 프렌치파파, 중식마녀, 아기맹수. 넷플릭스

지난 시즌에 비해 백수저 출연진 섭외가 훨씬 쉬워졌다는 게 제작진들의 설명이었다. 간담회에 참석한 정호영 셰프는 "시즌1 때 섭외를 거절했다가 엄청 후회했다. 이번에 연락이 안 와서 초조했는데 연락을 주셨다"고 재치있게 말하기도 했다.



이에 공동 연출자인 김은지 피디는 "시즌1 때 고사했던 분들이 자진 지원하신 분도 있고, 사찰음식 대가 선재 스님도 용기가 없어서 그땐 제안 못 드렸는데 이번에 선뜻 수락해주셔서 너무 놀랐다"며 "손종원 셰프는 정말 완전하게 거절해서 눈물 머금고 돌아섰는데 미친 척하고 한번만 더 제안하자는 제작진들 말에 다시 설득한 끝에 합류해 주셨다"고 전했다.



새롭게 합류한 선재 스님은 "일상이 모두 수행이라는 말이 있듯, 이번 일로 99명의 수행자를 만났다. 그분들이 어떤 요리를 하시든 그 삶과 실력을 존중하고 싶었다"며 "한식이 굉장히 훌륭한 음식인데 긍지를 갖고 세계인들도 다시금 관심을 갖는 계기가 되길 바라는 마음으로 참여했다"고 출연 계기를 밝혔다.



손종원 셰프 또한 "제겐 <흑백요리사>가 큰 도전이었다. 시즌1이 한창 뜨거웠을 때 요식업계는 침체기였는데 이후 붐이 일었다"며 "(시즌2 이후) 파인 다이닝 뿐 아닌 다른 요식업계에도 많은 활력이 되었으면 한다. 본업이 중요한 셰프로서 업장에 할애해야 할 시간이 있는데 다행히 녹화시간이 업장과 겹치지 않았다"고 말했다.



간담회엔 백수저에 도전장을 낸 흑수저 참가자들도 참석했다. 한식 요리사인 '술빚는 윤주모'는 "현장서 치열하게 살아오신 셰프님들과 함께여서 가슴이 뜨거웠다"며 "이 프로가 한국 대표 예능인데 개인적으론 한식과 한식 셰프들이 많이 나왔으면 싶었는데 그만큼 놀라웠던 경험이었다"고 소회를 전했다.



25년 경력의 '중식마녀'는 "기존에 없었던 저만의 캐릭터로 K 중식을 선보이고 싶었다"며 "요리계의 유리천장을 깨고, 여성으로서 새로운 지평을 열고 싶다는 의지가 절 이끌었다"고 투지를 불태웠다. 지난 방송에서 시청자들에게 감동을 선사했던 '프렌치 파파'는 "어제(16일) 일을 마치고 아이와 함께 늦게 방송을 봤다"며 "나름 저도 업력이 긴데 요리를 계속 할 수 있을까 고민하던 때였다. <흑백요리사>는 제겐 큰 위로였고, 요리하는 걸 정말 좋아한다는 걸 깨닫게 됐다"고 말했다.



한편 2024년 9월 17일 공개된 <흑백요리사: 요리 계급 전쟁>​은 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV 비영어 부문 1위를 차지했다. OTT 예능 최초 한국 갤럽 '한국인이 좋아하는 프로그램' 2024년 9월 조사에서 1위를 기록하며 한국과 글로벌 열풍을 일으켰다. 시즌1이 12회차 분량이었던 것에 비해 시즌2는 13회차로 방영된다.





