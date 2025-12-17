백종원 논란 정면돌파 택한 '흑백요리사' 시즌2, PD의 속내는

▲
넷플릭스 예능 <흑백요리사: 요리 계급 전쟁2> 제작진 김학민 피디와 김은지 피디.넷플릭스
넷플릭스에서 방영한 <흑백요리사: 요리 계급 전쟁> 시즌1에 이어 시즌2에도 심사위원 참석은 없었지만, 분위기는 달랐다. 바로 더본코리아 백종원 이슈 때문이다. 17일 서울 종로구의 한 호텔에서 열린 <흑백요리사> 시즌2 기자간담회에 제작진이 짧게 입장을 밝혔다.
최근까지 백종원 대표는 더본코리아 식품위생법 위반 의혹과, 방송 출연 갑질 논란을 겪었다. 모든 방송 활동 중단을 선언했지만, 이미 녹화를 마친 MBC <남극의 셰프>, 그리고 넷플릭스 <흑백요리사>는 모두 편집 없이 강행을 택한 상황. 특히 16일 1화부터 3화까지 공개된 방송에선 백종원이 등장 및 심사할 때 셰프들 사이에서 박수치며 환호하는 모습이 담기기도 했다.
김학민 피디는 "시청자들의 다양한 피드백이 있는데 굉장히 무겁고 신중하게 받아들이고 있다"며 "어떤 반응이든 충분히 귀와 눈을 열고 받아들이고 있다. 시즌3 (백종원 출연 관련 문제)는 아직 시즌2도 초반이기에 어떻게 진행할지 모르는 상황"이라 설명했다. 이어 김 피디는 "시즌1이 너무 사랑받았는데 변화를 위한 변화는 프로그램에 독이 될 수 있기에 사랑받은 요소는 유지하고 아쉬웠던 부분은 보완하는 방향으로 준비했다"고 이번 시즌의 취지를 밝혔다.
제작진 설명대로 이번 시즌은 보다 흑백 대비가 명확해진 세트장에서 셰프들의 등장 장면만으로 긴장감을 주려한 의도가 읽힌다. 또한 냉장고가 아닌 지역 특산품을 이용한 과제로 참가자들을 당황케했다. 김학민 피디는 "우리 프로가 해외에서도 잘됐기에 조금이나마 우리나라에 기여할 수 있는 걸 생각했다"며 "잘 알려진 특산물과, 품질은 우수하지만 잘 안 알려진 특산물을 고르게 고민해서 반영했다"고 강조했다.
"시즌1 때 고사했던 분들이 자진 지원"