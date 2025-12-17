절망을 끌어안은 가장 사랑스러운 가족이 세상을 건너는 법

타이베이로 향하는 세 모녀, 사연이 있어 보인다. 엄마 슈펀은 야시장에 작은 국숫집을 마련한다. 먹고살아야 하니 뭐라도 해야 한다. 큰딸 이안은 엄마 몰래 빈랑 가게에서 알바를 시작한다. 야하게 옷을 입고 고객들을 유치해선 빈랑에 향료를 넣어 판매한다. 작은딸 이징은 야시장 곳곳을 돌아다니며 상인들의 이쁨을 독차지한다.
하지만 슈펀은 장사가 잘 되지 않는지 월세 내는 것도 힘들어 보인다. 그러기 싫지만 그녀는 부모님을 찾아간다. 알고 보니 이안은 본래 타이베이에서 고등학교를 다녔고 유명한 우등생에 퀸카였다고 한다. 그동안 무슨 일이 있었던 걸까. 왼손잡이 이징은 할아버지에게 호되게 혼이 난다. 왼손은 악마의 손이라며.
슈펀에겐 죽어가는 남편이 있는데 그 때문에 가족이 힘들게 살고 있는 듯하다. 그럼에도 그녀는 그를 보살피고 장례식까지 치러주려 한다. 이안은 일련의 사건으로 일을 그만두고 집에 들어앉는다. 한편 이징은 악마의 왼손으로 야시장 곳곳의 물건을 훔치기 시작하는데… 세 모녀에게 찬란한 빛이 비칠까?
션 베이커 스타일, 대만이라는 새로운 얼굴