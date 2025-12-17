AI없는 '아바타 3', 극장에서 경험하는 197분의 전율

월트디즈니 컴퍼니 코리아

영화 <아바타: 불과 재> 스틸컷확장된 이야기는 실제 다섯 아이의 아버지인 제임스 카메론의 가족과 닮았다. 부모 세대와 대립하는 자녀와의 세대 차이도 읽을 수 있다. 제이크 설리는 전편을 통해 부족을 잃고 서로를 지키고자 온 힘을 다한다. 두려운 부모는 또 다른 자식을 잃지 않을까 전전긍긍 울타리를 치지만 자식은 그런 부모를 등지고 세상으로 나아가려 애쓴다.서로의 갈등은 특히 둘째 로아크(브리튼 달튼)로 인해 발현된다. 자기 행동이 형을 죽음으로 내몰았다는 죄책감에 시달렸던 만큼 이를 극복하고 증명하고자 고군분투한다. 로아크의 내레이션으로 진행되는 영화는 미래 세대의 눈으로 모든 것을 지켜본다.또한 스파이더(잭 챔피언)의 성장사도 흥미롭다. 스파이더는 본인의 특별한 출생 때문에 어느 곳에도 속하지 못해 불안했다. 산소 마크스 없이는 버틸 수 없는 연약한 인간이었던 탓에 설리 가족의 부채이자 위협적인 존재가 되어 갈등을 유발한다. 하지만 후반부 절체절명의 순간 든든한 지원군이 되어 준다. 피가 섞이지 않았어도 가족이란 테두리로 품어 줄 다양성의 중심축이다.판도라 행성의 묘사는 지구의 축소판이다. 생태계 파괴와 기후변화, 제국주의와 원주민의 피해, 인종 간의 갈등을 소재 삼기 때문이다. 가족을 테마로 인종, 계층을 떠나 모두 연결되어 있다는 지구촌의 명제가 재확인된다. 제임스 카메론 감독은 12일 화상 기자간담회를 통해 "아바타 시리즈의 목적은 설리 가족 이야기를 풀어내는 것이다"라며 내·외부 적과의 싸움이 관객의 감정을 어떻게 건드릴지 주목했다고 말했다.그래서일까. <아바타: 불과 재>에서는 모든 것이 해결된다. 삶의 터전을 옮겼던 인물들이 도전과 어려움, 고통과 아픔을 감내하는 과정이 197분의 드라마에 담겼다.