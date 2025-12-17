무공해 예능의 귀환, 일상의 틈 속에서 만나는 힐링 이벤트

▲틈만나면
이제훈 표예진SBS
우리 이웃들의 일상속 작은 틈새를 유쾌한 이벤트로 채워주는 힐링예능이 돌아왔다. 12월 16일 방송된 SBS <틈만 나면>의 시즌4 첫 회에서는 '서울 종로구 편'이 그려졌다. 터줏대감 유재석과 유연석이 변함없이 더블 MC 자리로 돌아왔고, 첫 틈친구(게스트)로는 <모범택시3>의 주연배우 이제훈과 표예진이 출연했다.
유연석과 이제훈은 영화 <건축학개론>에 함께 출연한 인연이 있는 1984년생 동갑내기였다. 당시 유연석은 주인공 이제훈과 배수지의 러브라인을 흔들어 놓는 얄미운 연적인 '강남 선배'로 출연한바 있다.
유재석과 이제훈은 오랜만에 <건축학개론> 스토리의 추억에 과몰입하며 유연석을 짓궂게 몰아붙였다. 유연석은 "(수지를) 집에 데려다주는 씬만 촬영하고 저는 돌아갔다. 그 뒤는 아무 것도 모른다. 이제훈이 너무 애처롭게 울어서 내가 더 밉상이 됐다"고 억울해하며 웃음을 자아냈다.
이날의 무대가 된 동네는 서울 종로구였다. 첫 번째 '틈 주인'은 104년 전통을 자랑하는 경복고 농구부의 박시후 군이었다. 졸업과 대학 진학을 앞두고 마지막으로 농구부원들과 함께하는 추억을 만들고 싶었다는 시후 군은, "0.1초의 승부에 함께 울고 웃었던 친구들과 이별을 준비중이다. 저와 후배들의 마지막 승부를 응원해달라"는 사연을 신청했다.
첫 번째 '틈 미션'은 '슈팅 챌린지'였다. 1단계는 도전자 4명의 합산 점수가 3점 이상이어야 성공하는 미션이었다. 틈친구들은 자유투 라인에서 쏘는 1점과, 3점 라인밖에서 시도하는 3점 중 하나의 슛을 선택할 수 있었다. 1단계 성공시, 제작진이 준비한 첫 번째 '틈 선물'은 시후군을 비롯하여 졸업생 3인방의 우정 여행을 위한 제주도 왕복항공권이었다. 농구에 익숙하지 않은 틈친구들은 학생들에게 슛 지도를 받고 연습하며 의욕을 불태웠다.
4번째 도전만에 이제훈이 깔끔한 3점슛을 성공시키며 1단계를 통과했다. 틈친구들은 학생들과 함께 얼싸안고 환호했다. 학생들은 망실임없이 2단계 'GO'를 선택했다. 2단계 미션은 4명이 합산 4점을 성공시켜야 했다. 선물로는 농구부원 전체에 지급되는 고급 패딩이 준비됐다.
하지만 이후로는 실패의 연속이었다. 7번째 도전에서 2번 주자로 나선 유연석이 3점을 성공시키며 기대감을 높였지만, 이제훈과 유재석이 마지막 1점에 연이어 실패하며 고비를 넘지 못했다. 보너스 쿠폰 라운드에서는 시후 군이 투입되어 농구선수답게 깔끔하게 3점을 성공시켰지만 마지막 주자 유연석의 슛이 또다시 불발됐다.
결국 틈친구들은 마지막 라운드인 10번째 도전까지 몰렸다. 내내 부진하던 표예진이 1번 주자로 나서서 마침내 1점슛을 성공시키며 기분좋게 출발했다. 이제는 3점슛 단 하나가 필요한 상황. 그러나 유재석과 유연석에 이어 마지막 주자로 나선 이제훈마저 슛이 연달아 불발되며 결국 미션은 아쉬운 실패로 끝났다. 틈친구들은 미안함에 차마 말을 잇지 못했다.
곧바로 매정하게 선물을 회수하는 제작진과, 너무나 아쉬워하는 학생들의 표정을 보고 미안해진 이제훈은, "내 사비로 패딩만이라도 선물하고 싶다"고 제안했다. 그러나 프로그램 규칙상 아쉽게도 불가능했다. 그럼에도 시후 군은 "후배들을 내년부터 못 보는데 이런 프로그램을 통하여 특별한 추억을 남길 수 있어서 뿌듯하다"는 소감을 전했다.
첫 미션 실패에 대한 아쉬움을 뒤로 하고 나온 틈친구들은 종로구의 유명 중식당에서 점심시간을 가졌다. 시간이 오전 10시대였는데도 사람들이 줄을 서서 기다리고 메뉴가 일찍 품절될 정도의 맛집이었다. 본래 맛집 웨이팅을 싫어하기로 유명한 유재석이지만, 멀리 찾아온 틈친구들을 위하여 웨이팅을 감수했다. 틈친구들은 짬뽕밥과 탕수육, 군만두 등을 시켜 폭풍 흡입하며 맛에 감탄했다. 밥값 내기는 AI를 이용한 '랜덤 사칙연산'으로 진행 유재석이 '빼기'로 '1'이 나오며 내기 꼴찌가 되어 밥값 계산이 당첨됐다.