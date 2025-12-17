"하기 힘들어서 하고 싶었어요" 뮤지컬 '렌트' 만난 유태양의 성장 스토리

올해로 10번째 시즌을 맞이한 뮤지컬 <렌트>가 순항 중이다. <렌트>는 조나단 라슨의 대표작으로, 20세기 뉴욕에 살던 젊은 예술가들의 불안정한 삶과 사랑을 노래한다. 남경주, 조승우, 최정원 등 스타 배우들이 거쳐갔고, 'Seasons of Love' 등 대표곡은 이미 널리 알려졌다. 명실상부한 스테디셀러로 자리잡은 <렌트>에 배우 유태양이 '로저' 역으로 합류해 힘을 보태고 있다.
로저는 한때 잘 나가던 밴드 뮤지션이지만, 현재 갈피를 잡지 못해 방황하는 예술가다. 배우 입장에서는 불안정한 삶과 예술에 대한 고뇌, 사랑에서 비롯된 고통을 밀도 있게 표현해야 하는 캐릭터다. 2016년 SF9으로 데뷔해 활동하다 2021년 <알타 보이즈>를 통해 뮤지컬에 도전한 유태양은 꾸준한 작품 활동을 통해 뮤지컬 무대에서 입지를 다졌다.
그 결과 자신이 그토록 원하던 뮤지컬 <렌트>에 출연하게 되었다. 사실 유태양은 2023년 공연 당시 오디션에 참여했지만, 여러 사정으로 출연이 성사되진 못했다. 이후 2년 동안 실력을 갈고 닦고 일정을 조정해가며 진정성 있게 <렌트>를 준비했고, 진심이 통했는지 오디션을 거쳐 당당히 '로저' 역을 따냈다.
대중가요와 뮤지컬 무대를 넘나드는 다재다능한 아티스트이자 노력형 배우 유태양을 16일 <렌트>가 공연 중인 코엑스 아티움에서 만나 인터뷰를 진행했다. 다음은 배우 유태양과 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다.