"하기 힘들어서 하고 싶었어요" 뮤지컬 '렌트' 만난 유태양의 성장 스토리

신시컴퍼니

- 뮤지컬 <렌트>가 특별했던 이유는 무엇인가요?

- 어려운 작품이라고 말씀하셨는데, 공연을 준비하면서 특히 어려웠던 점이 있나요?

- 이후로 <렌트>를 만들기 위해 어떤 노력을 하셨나요?

- 로저를 연기하시는 데 있어서 어디에 중점을 두고 계신가요?

뮤지컬 <렌트>에 출연 중인 배우 유태양"하기 힘들어서 하고 싶었어요. 제가 잘할 수 있는 작품이라면 그것도 나름대로의 매력이 있겠지만, <렌트>는 저한테 없는 것들을 해야만 하는 작품이라서 하고 싶었어요. 너무 어려울 것 같은데, 오히려 그래서 무조건 해야 할 것 같다는 생각이 들었죠. 내 것으로 만들고 싶었다고 할까요(웃음).사실 2023년 오디션 때도 그룹 활동 시기와 겹쳤는데, 이번 오디션 때도 그랬어요. 그런데 첫 오디션을 보고 연출님께서 저를 한 번 더 보고 싶다고 말씀하셨어요. 회사에 오디션을 꼭 보고 싶으니 스케줄을 조정해달라는 무리한 부탁을 드리기도 했죠. 그만큼 하고 싶었던 작품입니다.""시츠프로브(공연 전 배우와 밴드가 모여 합을 맞춰보는 리허설) 때 모두가 하나 되는 과정을 눈앞에서 지켜봤어요. 그런데 저만 다른 사람인 것 같았어요. 동료 배우 분들은 이미 <렌트>를 완성해가고 계신데, 저는 그런 <렌트>를 바라보고 있는 것 같은 느낌이 들었어요. 연습이 끝나고 털썩 주저앉아 고민하고 있었는데, 음악 감독님이 오셔서 많은 조언을 해주셨어요. 내가 부족한 만큼 다른 배우 분들과 똑같이 노력해선 안 된다고, 훨씬 많이 노력해야 한다고 생각하고 정신을 차렸죠.""연출님과 밤 늦게까지 연습실에 남아 연습한 적이 꽤 있습니다. 예를 들어 'One Song Glory'라는 곡에 '내가 남길 노래 찾아야 해' 하고 노래하는 가사가 있거든요. 연출님께서 '로저가 남길 노래가 어디에 있을까', '네 안에 있니', '밖에서 찾을 거니' 하면서 계속 질문을 던져주셨어요. 질문하고 답하기를 반복하다 보니 노래하는 목소리도 자연스레 바뀌어가고, 캐릭터가 만들어지더라고요.밴드 분들이 극장에서 음향을 확인하는 날은 제가 나오지 않아도 되는 날이었는데, 이날도 나와서 장비 없이 무대에서 노래하며 연습했어요. 그리고 연습할 때 항상 영상을 찍거나 녹음을 해서 확인했어요. 연출님께서 피드백을 주시면 곧바로 수용해서 제 것으로 만들기 위해 노력했고요. 흡수가 빠르다는 평가를 받고 더 열심히 발전시키려고 노력했어요.""로저와 부모님의 관계성이 지금의 로저를 만드는 데 중요한 역할을 했다고 생각했어요. 로저가 틀어박혀 자신의 음악을 찾으려 하는 이유, 마크라는 인물을 항상 옆에 두고 있는 이유를 포인트로 두었습니다. 로저가 내면의 갈등을 겪기까지의 과정을 더 잘 설명하기 위해서요. 작품을 처음 시작했을 때에는 음악에 중점을 두었는데, 작품을 준비하고 공연을 하면서 로저가 이곳에 있는 이유를 관객 분들이 이해하실 수 있도록 하는 게 중요하다고 생각했어요. 노래를 잘하는 것에서 끝날 게 아니라, 그 노래를 하기까지의 과정과 관계성을 명확하게 인지하고 표현하려고 합니다."