복수 대신 용서를 택한 주인공, 관객에게 끝을 맡기다

[리뷰] 연극 <태풍>

한별(onestar720)
25.12.17 10:33최종업데이트25.12.17 10:33
흔히 셰익스피어의 작품을 생각하면 <햄릿>이나 <로미오와 줄리엣>을 떠올리곤 한다. 처음 <태풍>이라는 제목을 들었을 때 바로 셰익스피어와 연관 짓지 못했다. 원작은 '템페스트'라는 제목으로 이번달 28일까지 국립극단 명동예술극장에서 올라오는 <태풍>은 이를 현대적으로 재해석한 연극이다. 가장 확실하게 보이는 변화로는 주인공 프로스페로의 성별 변화가 있다. <태풍>에서는 프로스페라라는 이름으로 배우 예수정이 맡아 연기한다. 알론조 역시 알론자가 되어 배우 문예주가 맡는다.

극이 시작하기 전에 무대에는 배우들이 나와 소리를 함께 맞춘다. 발성을 연습하는 것으로도 보인다. 공연 시작이 임박하면 되면 배우들은 다시 무대 뒷편으로 들어간다. 본격적인 공연을 시작을 알리는 건 객석 통로로 들어오는 갑판장이다. 피트의 연주자들이 음향을 통해 태풍을 표현하면 갑판장은 객석 통로를 오가며 처절하게 위험을 경고한다. 이를 통해 관객은 인물들과 함께 태풍의 한가운데 들어온 것처럼 느끼게 된다.

그렇게 극 안으로 끌려 들어간 관객은 미지의 섬에서 일어나는 모든 일의 목격자가 된다. 작품의 주된 배경인 섬은, 프로스페라의 공간이다. 극 중 인물들은 이 섬에서 각자의 욕망을 향해 걸음을 옮긴다. 그 욕망은 사랑일 수도, 권력일 수도 있다. 태풍을 일으킨 프로스페라는 이 상황을 지켜본다. 이미 한 차례 자신의 공간에서 쫒겨나온 프로스페라가 자신들을 쫒아낸 이들을 섬 안에서 지켜보는 것은 긴장감을 느끼게 한다.

연극 <태풍> 무대 미니어처 서울 중구에 있는 명동예술극장 로비에 연극 <태풍>의 무대 모형이 전시돼 있다.
연극 <태풍> 무대 미니어처서울 중구에 있는 명동예술극장 로비에 연극 <태풍>의 무대 모형이 전시돼 있다.한별

'템페스트'를 재구성한 <태풍>, 주인공은 프로스페라

원작을 모르고 연극을 관람했음에도 여성 배우가 프로스페라를 연기하는 것에 대해 이상함은 느끼지 못했다. 프로스페라가 연기해야 하는 속성이 성별에 한정된 것이 아니었기 때문이다. 원작에서 프로스페로가 미란다의 아버지였다면 <태풍>에서는 프로스페라가 미란다의 어머니가 될 뿐이다. 알론조 역시 마찬가지다.

프로스페라는 태풍을 일으켜 알론자 일행을 어딘지 알 수 없는 섬으로 이끌고, 정령 에어리얼과 괴물 칼리반을 부리며 섬에서 자신의 힘을 휘두르는 권력자다. 예수정의 연기는 이런 권력자의 모습을 부드럽게 표현한다. 큰 소리를 내지 않고 웃으며 담담하게 이야기하는 모습은 부러 카리스마를 발휘하지 않아도 범접할 수 없는 모습을 보인다.

연극 <태풍> 공연장면 연극 <태풍>의 공연 사진이다. 왼쪽이 에어리얼 역의 이경민 배우, 오른쪽이 프로스페라 역의 예수정 배우다.
연극 <태풍> 공연장면연극 <태풍>의 공연 사진이다. 왼쪽이 에어리얼 역의 이경민 배우, 오른쪽이 프로스페라 역의 예수정 배우다.국립극단

섬을 표현한 무대는 신비한 분위기를 풍긴다. 이는 무엇보다 정령 에어리얼을 연기하는 방식 때문일 것이다. 에어리얼을 맡은 배우 이경민은 공연 내내 무대 위를 마치 중력의 저항을 받는 것처럼 뛰어다닌다. 프로스페라에게 충성을 다하면서도 자유를 꿈꾸는 그의 모습이 공연의 환상성을 한층 돋보이게 한다.

이 공연은 열세 명의 배우와 함께 두 명의 연주자가 나온다. 피트에서 직접 연주하는 모습을 관객에게 보여주면서 태풍과 같은 강렬한 음악에서부터 다양한 효과음까지 생생하게 전한다. 이런 음향 시스템은 보다 단순한 무대 장치에도 불구하고 공연을 한층 입체적으로 구현하는 방식이 된다.

주인공과 관객이 맺는 결말, 선택할 수밖에 없던 해방

프로스페라는 억울하게 자신의 공국에서 쫓겨난 공작이다. 프로스페라를 쫓아낸 알론자는 태풍에 의해 자신의 아들 페르디낭을 잃었다고 생각하며 실의에 빠진다. 프로스페라는 마치 복수를 꿈꾸며 그의 아들을 앗아가는 것처럼 보이지만 미란다와 페르디낭을 이어주며 기꺼이 자신을 내쫒은 자들을 용서한다.

권력을 탐하는 세바스찬과 프로스페라에게 불만을 지닌 칼리반, 그와 함께 악행을 계획하는 스테파노는 모두 프로스페라의 용서 앞에서 계획을 무력화게 된다. 그렇게 이 이야기는 복수는 또 다른 욕심을 낳지만, 용서는 일의 마무리를 불러온다는 것을 내포한다.

용서 끝에 알론자 일행과 미란다, 페르디낭은 섬을 떠난다. 에이리얼도 자유의 몸이 된다. 그러나 프로스페라는 섬을 떠나지 못하고 다시 등장한다. 관객을 향해 부탁한다. 희미한 미소를 지으면서 모든 힘을 잃어버렸다고 고백한다. 프로스페라를 섬에서 해방할 수 있는 존재는 관객 뿐이라고 말한다.

시작 전부터 공연의 일부가 된 관객들은 박수를 보내 프로스페라를 해방하며 막을 내린다. 조명 장치조차 내려와 완전히 공연이 끝났다고 여겼을 때쯤 다시 등장해 관객만이 프로스페라를 해방시킬 수 있다고 말하는 점은 공연 시작 전 관객 앞에서 몸을 풀던 배우들과 연계된다.

태풍을 일으키는 힘도, 정령과 괴물을 부리는 힘도 프로스페라에게 있었지만, 끝을 매듭지을 수 있는 건 관객이다. 복수보다 용서를 택한 프로스페라였기에 관객은 누구보다 힘껏 박수를 쳐 기꺼이 그를 놓아준다. 모든 이야기의 결말이 있는 것처럼, 이 공연에는 관객이 마땅히 필요하다. 어쩌면 이것이 오래된 셰익스피어의 작품이 여전히 공연되는 이유일지도 모른다.

연극 <태풍> 커튼콜 연극 <태풍>이 끝나고 전 출연진이 관객에게 인사하고 있다.
연극 <태풍> 커튼콜연극 <태풍>이 끝나고 전 출연진이 관객에게 인사하고 있다.한별
이 기사는 https://blog.naver.com/burn_like_a_star에도 실립니다.
