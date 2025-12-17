복수 대신 용서를 택한 주인공, 관객에게 끝을 맡기다

국립극단

연극 <태풍>의 공연 사진이다. 왼쪽이 에어리얼 역의 이경민 배우, 오른쪽이 프로스페라 역의 예수정 배우다.섬을 표현한 무대는 신비한 분위기를 풍긴다. 이는 무엇보다 정령 에어리얼을 연기하는 방식 때문일 것이다. 에어리얼을 맡은 배우 이경민은 공연 내내 무대 위를 마치 중력의 저항을 받는 것처럼 뛰어다닌다. 프로스페라에게 충성을 다하면서도 자유를 꿈꾸는 그의 모습이 공연의 환상성을 한층 돋보이게 한다.이 공연은 열세 명의 배우와 함께 두 명의 연주자가 나온다. 피트에서 직접 연주하는 모습을 관객에게 보여주면서 태풍과 같은 강렬한 음악에서부터 다양한 효과음까지 생생하게 전한다. 이런 음향 시스템은 보다 단순한 무대 장치에도 불구하고 공연을 한층 입체적으로 구현하는 방식이 된다.프로스페라는 억울하게 자신의 공국에서 쫓겨난 공작이다. 프로스페라를 쫓아낸 알론자는 태풍에 의해 자신의 아들 페르디낭을 잃었다고 생각하며 실의에 빠진다. 프로스페라는 마치 복수를 꿈꾸며 그의 아들을 앗아가는 것처럼 보이지만 미란다와 페르디낭을 이어주며 기꺼이 자신을 내쫒은 자들을 용서한다.권력을 탐하는 세바스찬과 프로스페라에게 불만을 지닌 칼리반, 그와 함께 악행을 계획하는 스테파노는 모두 프로스페라의 용서 앞에서 계획을 무력화게 된다. 그렇게 이 이야기는 복수는 또 다른 욕심을 낳지만, 용서는 일의 마무리를 불러온다는 것을 내포한다.용서 끝에 알론자 일행과 미란다, 페르디낭은 섬을 떠난다. 에이리얼도 자유의 몸이 된다. 그러나 프로스페라는 섬을 떠나지 못하고 다시 등장한다. 관객을 향해 부탁한다. 희미한 미소를 지으면서 모든 힘을 잃어버렸다고 고백한다. 프로스페라를 섬에서 해방할 수 있는 존재는 관객 뿐이라고 말한다.시작 전부터 공연의 일부가 된 관객들은 박수를 보내 프로스페라를 해방하며 막을 내린다. 조명 장치조차 내려와 완전히 공연이 끝났다고 여겼을 때쯤 다시 등장해 관객만이 프로스페라를 해방시킬 수 있다고 말하는 점은 공연 시작 전 관객 앞에서 몸을 풀던 배우들과 연계된다.태풍을 일으키는 힘도, 정령과 괴물을 부리는 힘도 프로스페라에게 있었지만, 끝을 매듭지을 수 있는 건 관객이다. 복수보다 용서를 택한 프로스페라였기에 관객은 누구보다 힘껏 박수를 쳐 기꺼이 그를 놓아준다. 모든 이야기의 결말이 있는 것처럼, 이 공연에는 관객이 마땅히 필요하다. 어쩌면 이것이 오래된 셰익스피어의 작품이 여전히 공연되는 이유일지도 모른다.