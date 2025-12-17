복수 대신 용서를 택한 주인공, 관객에게 끝을 맡기다

흔히 셰익스피어의 작품을 생각하면 <햄릿>이나 <로미오와 줄리엣>을 떠올리곤 한다. 처음 <태풍>이라는 제목을 들었을 때 바로 셰익스피어와 연관 짓지 못했다. 원작은 '템페스트'라는 제목으로 이번달 28일까지 국립극단 명동예술극장에서 올라오는 <태풍>은 이를 현대적으로 재해석한 연극이다. 가장 확실하게 보이는 변화로는 주인공 프로스페로의 성별 변화가 있다. <태풍>에서는 프로스페라라는 이름으로 배우 예수정이 맡아 연기한다. 알론조 역시 알론자가 되어 배우 문예주가 맡는다.
극이 시작하기 전에 무대에는 배우들이 나와 소리를 함께 맞춘다. 발성을 연습하는 것으로도 보인다. 공연 시작이 임박하면 되면 배우들은 다시 무대 뒷편으로 들어간다. 본격적인 공연을 시작을 알리는 건 객석 통로로 들어오는 갑판장이다. 피트의 연주자들이 음향을 통해 태풍을 표현하면 갑판장은 객석 통로를 오가며 처절하게 위험을 경고한다. 이를 통해 관객은 인물들과 함께 태풍의 한가운데 들어온 것처럼 느끼게 된다.
그렇게 극 안으로 끌려 들어간 관객은 미지의 섬에서 일어나는 모든 일의 목격자가 된다. 작품의 주된 배경인 섬은, 프로스페라의 공간이다. 극 중 인물들은 이 섬에서 각자의 욕망을 향해 걸음을 옮긴다. 그 욕망은 사랑일 수도, 권력일 수도 있다. 태풍을 일으킨 프로스페라는 이 상황을 지켜본다. 이미 한 차례 자신의 공간에서 쫒겨나온 프로스페라가 자신들을 쫒아낸 이들을 섬 안에서 지켜보는 것은 긴장감을 느끼게 한다.