포크 록 거장의 여정은 현재진행형

염동교

이정선 공연이정선(李正善). 상대적으로 조명을 덜 받았을 뿐 한국 대중음악사의 태산(泰山)과도 같은 존재다. 한영애, 이주호와 함께했던 포크 그룹 해바라기에서 서정적 숨결의 어쿠스틱 포크를 들려주었고, 검열의 시대와 맞물려 수차례 발매가 번복된 1975년 첫 독집 <이정선>부터 독자적인 솔로 디스코그래피를 추구했다. 저서 "이정선의 기타교실"이 하나의 경전(經典)으로 받아들여질 만큼 기타 교습에도 발자취를 남겼다.김포 구래역 부근 LP바 월든삼거리에서 2025년 12월 14일에 열린 공연은 이은미, 들국화의 세션기타리스트로 활동했던 베테랑 기타리스트 장재환과 더불어 두 대의 어쿠스틱 기타로 구성되었다. '그녀가 처음 울던 날'의 소박하나 아름다운 선율은 가사와 맞물려 눈물을 자아냈고, 혼자가 된 나의 모습이 후에 봄여름가을겨울이 리메이크던 '외로운 사람'의 고독감과 공명했다."< 고무신 >(1975)에서 기타를 쳐준 것에 대한 고마움으로 한대수가 선물한 하모니카가 G키로 되어 있어 한동안 그 키로 시작하는 곡만 만들었다"라고 털어놓은 그는 이내 또다른 거목 김현식과 "많은 밤을 함께 지샜다"라며 추억을 공유했다. 어두운 무대 너머 왠지 김현식의 그림자가 머무는 듯했던 '한국사람'의 하모니카가 유독 구슬펐다.