사이트 전체보기
40년 만에 개봉... 전설의 일본 미식 영화 '담뽀뽀'의 매력

40년 만에 개봉... 전설의 일본 미식 영화 '담뽀뽀'의 매력

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <담뽀뽀>

김상목(redoctobor)
25.12.16 17:06최종업데이트25.12.16 17:06
<담뽀뽀> 스틸
<담뽀뽀> 스틸㈜디스테이션

장대비가 쏟아지는 늦은 밤, 장거리 운행 중이던 트럭 운전사 '고로'와 조수 '건'은 시장기를 달래려 길가에 불이 켜진 허름한 라멘 가게를 찾는다. 허기에 찬 일행은 라멘 그릇을 비우지만, 여주인이 시식한 소감을 묻자, 그들은 솔직하게 '별로 맛이 없다'는 평가를 전한다. 가게 주인 '담뽀뽀'는 라멘 품평에 비범한 면모를 보인 고로에게 라멘 수행을 위한 스승이 되어주길 간곡히 부탁한다. 사양하던 그는 마지못해 담뽀뽀의 청을 승낙한다. 이제 최고의 라멘 맛을 위한 그들의 수련이 시작된다.

일본 국민음식 '라멘'을 상징하는 영화의 위업

일본 대중문화의 상징 중 하나로 미식 장르, 그중에도 소박한 일상과 인생의 고비 때마다 홀연히 한 끼의 밥상, 한 그릇의 음식이 위안과 기운을 주고, 때로는 삶을 뒤바꿔 놓기도 하는 그런 작품들은 이제 우리에게 자연스러운 풍경으로 수용된 지 오래다. <고독한 미식가>의 먹성 좋은 '고로상'과 <심야식당>을 밤마다 여는 '마스터'는 한일간의 해묵은 서먹함을 돌파하는 가교로 받아들여진다.

동서양 어디를 막론하고 인간의 가장 원초적 욕구 중 하나인 식욕은 빼놓을 수 없는 필수요소다. '미식'에 대한 갈망은 시대를 초월해 인류가 하나임을, '위 아 더 월드'를 외치게 해준다. 우리나라 역시 의외일 리 없다. '밥'에 진심인 민족이란 평판답게 한국인은 먹는 행위를 중시한다. 하지만 일본 식도락 장르에는 조금 더 특별한 게 있다고 느낄 때가 종종 생긴다. 대관절 영문은 몰라도 뭔가 '차이'가 있다고 해야 할까? 그 비밀이 뭔지, 왜 일본 미식물은 저렇게 호들갑을 떨고 목숨 건 것 마냥 의미를 부여하며 일종의 '의례'처럼 먹어대는 걸까?

이타미 주조 감독의 <담뽀뽀>는 그런 궁금증에 실마리를 던지는 작품이다. 1985년 처음 공개되었으니 무려 40년 만에 국내 개봉한 셈이다. 낯설고 생경할 수밖에 없는 영화다. 그러나 작품 제목은 몰라도 해당 작품의 몇몇 장면들, 온라인 '쇼츠' 동영상으로 쉽게 접할 수 있는 인상적인 '짤'은 그야말로 아는 사람은 다 아는, 일본 라멘 먹방의 아이콘으로 통한다. 라멘 좋아하는 이들이라면 '아하!' 탄성을 지르며 <담뽀뽀> 개봉을 반길 법하다.

일본 미식 장르의 왕도처럼, 영화의 기본 줄거리는 지독할 만큼 단순하다. 불우한 처지에도 선량하고 성실한 주인공을 은둔 고수들이 대가 없이 홀연히 나타나 조력하고, 그런 도움에 힘입어 성장하는 이야기다. 그 수련의 대상이 일본 국민 음식 '라멘'일 뿐이다. 영화가 공개된 지 40년이 흘렀음에도 여전히 세계적으로 일본 라멘을 떠올릴 때 가장 유력한 콘텐츠가 <담뽀뽀>라면 더 설명할 필요가 있을까?

후대에 전성기를 구가한 수많은 미식 장르물의 '원조'가 된 <담뽀뽀>는 다만 시기가 빨라 유명한 건 아니다. 영화를 보고 나면 왜 일본인들이 먹는 행위를 경건하게 대하는지, 삶을 미식과 결부하는지 고개를 끄덕이며 뭔가 알 것 같아진다. 고상하고 우아한 격식을 중시하긴 해도 인생을 긍정하는 경로로 먹는 행위의 원초적 즐거움과 필수 불가결함을 강조하려는 태도다. 기본적인 라멘 수행 전개 사이에 느닷없이 끼어드는 짧은 에피소드는 기본 줄거리와 동떨어져 있는 듯하지만, 이 영화가 전하고픈 주제를 영상 에세이처럼 전달하는 주요한 역할을 감당한다. 그래서 행간의 에피소드를 절대로 놓치지 말아야 한다.

'라멘 웨스턴' 장르의 기원을 찾아서

<담뽀뽀> 스틸
<담뽀뽀> 스틸㈜디스테이션

남편과 사별한 후 홀로 어린 아들을 키우며 주인공이 꾸려가는 작은 라멘집은 남에게 의존하지 않고 삶을 영위하려는 소박한 의지의 표명인 동시에, 장사 이문을 넘어 고난의 수행을 이어가며 보이는 성장을 통해 주위의 편견을 뛰어넘는 자아실현의 장으로 우뚝 선다. 담뽀뽀와 그녀의 가게가 등장할 때와 퇴장할 때의 차이는 그야말로 '환골탈태', '괄목상대'란 고사의 모범 예시 격이다.

그런 주인공을 돕고자 모인 '라멘 원정대'의 진용 역시 극강 재미를 선사한다. 일단 생업도 팽개치고 담뽀뽀를 측은히 여긴 트럭 기사 고로와 건이 있다. 여기저기 방랑하며 일하던 이들답게 재야의 고수를 많이 알고 있다. 거리의 부랑자로만 보였던 '달인'이 첫 번째로 합류한다. 이들은 함께 곳곳을 누비며 견학과 탐색을 거듭한다.

그 과정에서 (일본에선 매년 사고가 빈번한) 찹쌀떡을 먹다 목에 걸린 재벌을 구조하고 그의 전속 요리사를 원조받는다. 그렇게 면과 국물, 손님 응대까지 기본적인 구상이 마련된다. 화룡점정은 첫날 고로와 여주인을 사이에 두고 주먹다짐을 일삼던 '피스켄'이다. 동네 힘 좀 쓰는 건달인 줄 알았더니 제법 솜씨 좋은 인테리어 업체 사장이었다. 그렇게 담뽀뽀의 라멘 가게는 '업그레이드' 과정을 차곡차곡 밟는다.

등장한 지 한참 지난 영화라지만, 요즘 관객들에게도 낯설지 않은 접근성을 선보인다. 담뽀뽀가 수련하며 성장하는 과정이 온라인 RPG 게임의 단계별 과제 수행과 별반 다르지 않기 때문이다. 대강 앞으로 상황 전개를 점칠 수 있어도 익숙하면서 검증된 보는 재미가 충만하다. 진한 풍미의 국물을 찾기 위해 비법을 수소문하고 때로는 첩보물 주인공처럼 작전을 펼친다. 면발의 비밀을 밝히고자 심리전을 수행한다. 맛집 탐방이 갑자기 007 시리즈로 변모하는 식이다. 그 과정에서 고비 때마다 담백한 과거사와 사연이 흘러나와 지루할 틈이 없다.

그런데 은근히 돌아보니 <담뽀뽀>의 이야기 구성은 마치 구로사와 아키라의 < 7인의 사무라이 >, 아니 해당 작품이 영향을 받은 '서부영화', 즉 웨스턴 장르의 바로 그것이다. 총만 안 들었을 뿐, 과묵하지만 비범한 솜씨를 숨긴 카우보이(고로)가 유쾌하고 의리 있는 동료를 모아 약자를 돕고 홀연히 사라진다. 동료는 처음엔 라이벌이나 원수지간이다가 치고받는 과정을 거쳐 '친구'가 된다. 그들은 각자 재능을 발휘해 불가능해 뵈는 목표로 성큼 전진한다. 위험한 세상에서 굳은 의지로 홀로서기에 나선 여주인공을 돕는 거친 남자들의 이야기는 마치 셀지오 레오네의 <옛날 옛적 서부에서>의 결말을 소박하고 따스하게 변용한 느낌이다.

소박해 보여도 다양한 실험과 인간미가 농축된 작업

<담뽀뽀> 스틸
<담뽀뽀> 스틸㈜디스테이션

그렇게 영화는 코미디 드라마의 얼개 속에서 새로운 소 장르를 탄생시키는 위업을 이룩한다. 고로가 머리에서 떼어놓지 않는 카우보이 모자나 준마 대신에 타고 다니는 위용 가득한 트럭, 무법자를 연상케 하는 주변 인물들의 복색과 말버릇까지 그야말로 라멘으로 펼치는 현대 일본 배경 서부극인 셈이다.

웨스턴 장르의 원형질, 아직 법과 제도가 들어서지 않은 무법천지에서 힘과 의지로 정의를 실현하고 약자를 돕는 가상 신화는 경제성장의 과실을 만끽하며 한창 문화생활을 누리는, 그러나 아직은 '졸부'에 머물던 당대 일본 세태 풍자에 미친다. 이 영화에서 가장 유명한 장면이라 할, 라멘 장인이 먹는 법을 제자 청년에게 전수하는 일화는 중간에 삽입되는 고급 레스토랑 장면과 대구를 이루듯 감독의 주제의식을 농축해 전달한다. 진중하게 먹는 행위를 고찰하고 음식에 감사하는 건 당연한 덕목이지만, 지나치게 허례허식에 빠지거나 취향을 강조할 이유는 없다는, 그저 일상의 한 끼에 정성을 기울이면 된다는 주장이다.

기억에 남는 에피소드가 여럿이다. 처음엔 그저 '발리우드' 영화 대명사, (뜬금없이 갑자기 우루루 몰려와 집단 군무를 펼치는) '맛살라' 장면처럼 비춰지지만, 은근히 곱씹으면 서로 연결되며 의미를 확장하는 방식이다. 고급 레스토랑에서 점잖은 척하지만 실제론 그저 상급자 주문 따라하던 이들이 말단 직원의 수준 높은 취향에 말문이 막히거나, 서양식 테이블 매너랍시고 허상의 예절을 강요하다가 실제 서구인의 '면치기'를 보고 다들 혼란에 빠지는 장면들이다. 그저 웃음을 유발하지 않고 풍자를 통해 성찰을 촉구하는 내용이다. 단순 개그를 뛰어넘는 수준 높은 코미디의 품격이다.

<담뽀뽀>는 '청불' 등급이다. 무심코 생각하면 도무지 이해가 되지 않는 대목이다. (물론 심사숙고해도 다른 차원에서 동의는 할 수 없다) 이는 식욕과 성욕을 인간의 원초적 욕망으로 동등하게 연결하는 몇 장면 때문일 테다. 마치 작중 삽입된 별개 단편처럼 기승전결을 갖춘 '하얀 옷을 입은 남자' 편은 그런 개성을 표상하는 부분이다. 목숨을 걸고 한 편의 영화를 진지하게 관람하는 것과 최후의 순간에 반드시 먹고 싶은 인생 음식의 맛을 누누이 설파하는 태도는 우스꽝스러우면서도 진정성을 의심할 필요가 없게 만든다.

인간 예찬과 사회 풍자가 대중영화의 매력으로 승화되다

<담뽀뽀> 스틸
<담뽀뽀> 스틸㈜디스테이션

감독은 고전 명작들이 공통적으로 믿던 진실하고 부지런한 이들의 성공, 노력은 배신하지 않는다는 전제를 긍정한다. 하지만 사회 시스템을 추종하지만은 않는다. 일본영화 애호가라면 누구나 아는, 일본 사회 어두운 그림자인 야쿠자와 맞서다 비극적 최후를 맞았다는 설이 도는 감독의 정의감과 반골 정신은 <담뽀뽀> 속에서 툭 던지듯 등장하는 소소한 장치에 진득하게 묻어난다. 라멘의 기원이 중국 이민자에 속함을, 야키니쿠의 기원이 한국임을 강조하는 공정한 태도가 돋보인다.

그러면서도 예술성에 종속되기보다, 함께 즐길 수 있는 대중영화 문법을 충실히 따른다. 그래서 단편 옴니버스 편성처럼 틈새에 자리한 에피소드가 작가주의를, 기본 줄거리는 상업영화의 왕도 격 문법을 취해 절묘한 간격을 유지한다. 거장의 원숙한 연출력이 아니면 감당하기 어려운 조합이다.

거두절미하고 프랑스 고전 코미디처럼 속이 답답하고 허전할 때 잠시 고단한 현실을 잊고 즐기기 최적화된 영화다. 찰스 디킨스나 오 헨리 단편 소설처럼, 현실의 명암을 외면하지 않고 능히 삶을 긍정하며 밝은 미래를 포기하지 않는 기운이 <담뽀뽀>에 넘실거린다. 서부극을 비교 대상으로 삼았지만, 자크 타티의 훈훈하면서 재치 있는 촌극도 또 다른 뿌리가 된 작품이다. 무척 늦게 찾아왔지만, 시간의 풍화가 별로 통하지 않는 근사하고 즐거운 작업이다, 보고 나면 '라멘 한 그릇' 찾게 될 건 확실하다.

<작품정보>

담뽀뽀
TAMPOPO
1985｜일본｜휴먼 코믹 드라마, 라멘 웨스턴
2025.12.17. 개봉｜113분｜청소년 관람불가
감독/각본 이타미 주조
출연 야마자키 츠토무, 미야모토 노부코, 야쿠쇼 코지, 와타나베 켄
수입 ㈜스튜디오일공공구
배급 ㈜디스테이션
담뽀뽀 이타미주조감독 야마자키 츠토무 야쿠쇼

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

이 기자의 최신기사 평생 돈벌이만 했던 아버지... 위기의 순간 연극에 빠지다