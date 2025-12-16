40년 만에 개봉... 전설의 일본 미식 영화 '담뽀뽀'의 매력

㈜디스테이션

<담뽀뽀> 스틸장대비가 쏟아지는 늦은 밤, 장거리 운행 중이던 트럭 운전사 '고로'와 조수 '건'은 시장기를 달래려 길가에 불이 켜진 허름한 라멘 가게를 찾는다. 허기에 찬 일행은 라멘 그릇을 비우지만, 여주인이 시식한 소감을 묻자, 그들은 솔직하게 '별로 맛이 없다'는 평가를 전한다. 가게 주인 '담뽀뽀'는 라멘 품평에 비범한 면모를 보인 고로에게 라멘 수행을 위한 스승이 되어주길 간곡히 부탁한다. 사양하던 그는 마지못해 담뽀뽀의 청을 승낙한다. 이제 최고의 라멘 맛을 위한 그들의 수련이 시작된다.일본 대중문화의 상징 중 하나로 미식 장르, 그중에도 소박한 일상과 인생의 고비 때마다 홀연히 한 끼의 밥상, 한 그릇의 음식이 위안과 기운을 주고, 때로는 삶을 뒤바꿔 놓기도 하는 그런 작품들은 이제 우리에게 자연스러운 풍경으로 수용된 지 오래다. <고독한 미식가>의 먹성 좋은 '고로상'과 <심야식당>을 밤마다 여는 '마스터'는 한일간의 해묵은 서먹함을 돌파하는 가교로 받아들여진다.동서양 어디를 막론하고 인간의 가장 원초적 욕구 중 하나인 식욕은 빼놓을 수 없는 필수요소다. '미식'에 대한 갈망은 시대를 초월해 인류가 하나임을, '위 아 더 월드'를 외치게 해준다. 우리나라 역시 의외일 리 없다. '밥'에 진심인 민족이란 평판답게 한국인은 먹는 행위를 중시한다. 하지만 일본 식도락 장르에는 조금 더 특별한 게 있다고 느낄 때가 종종 생긴다. 대관절 영문은 몰라도 뭔가 '차이'가 있다고 해야 할까? 그 비밀이 뭔지, 왜 일본 미식물은 저렇게 호들갑을 떨고 목숨 건 것 마냥 의미를 부여하며 일종의 '의례'처럼 먹어대는 걸까?이타미 주조 감독의 <담뽀뽀>는 그런 궁금증에 실마리를 던지는 작품이다. 1985년 처음 공개되었으니 무려 40년 만에 국내 개봉한 셈이다. 낯설고 생경할 수밖에 없는 영화다. 그러나 작품 제목은 몰라도 해당 작품의 몇몇 장면들, 온라인 '쇼츠' 동영상으로 쉽게 접할 수 있는 인상적인 '짤'은 그야말로 아는 사람은 다 아는, 일본 라멘 먹방의 아이콘으로 통한다. 라멘 좋아하는 이들이라면 '아하!' 탄성을 지르며 <담뽀뽀> 개봉을 반길 법하다.일본 미식 장르의 왕도처럼, 영화의 기본 줄거리는 지독할 만큼 단순하다. 불우한 처지에도 선량하고 성실한 주인공을 은둔 고수들이 대가 없이 홀연히 나타나 조력하고, 그런 도움에 힘입어 성장하는 이야기다. 그 수련의 대상이 일본 국민 음식 '라멘'일 뿐이다. 영화가 공개된 지 40년이 흘렀음에도 여전히 세계적으로 일본 라멘을 떠올릴 때 가장 유력한 콘텐츠가 <담뽀뽀>라면 더 설명할 필요가 있을까?후대에 전성기를 구가한 수많은 미식 장르물의 '원조'가 된 <담뽀뽀>는 다만 시기가 빨라 유명한 건 아니다. 영화를 보고 나면 왜 일본인들이 먹는 행위를 경건하게 대하는지, 삶을 미식과 결부하는지 고개를 끄덕이며 뭔가 알 것 같아진다. 고상하고 우아한 격식을 중시하긴 해도 인생을 긍정하는 경로로 먹는 행위의 원초적 즐거움과 필수 불가결함을 강조하려는 태도다. 기본적인 라멘 수행 전개 사이에 느닷없이 끼어드는 짧은 에피소드는 기본 줄거리와 동떨어져 있는 듯하지만, 이 영화가 전하고픈 주제를 영상 에세이처럼 전달하는 주요한 역할을 감당한다. 그래서 행간의 에피소드를 절대로 놓치지 말아야 한다.